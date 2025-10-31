GIGABYTE、「GIGABYTEアフターサポートセンター」を新規開設 システム関連製品のユーザーサポート窓口を一本化
2025年10月31日 - GIGABYTE Technology Co., Ltd. 台湾・新北市 - コンピュータテクノロジーで世界をリードするGIGABYTE Technologyは、GIGABYTE製品のユーザーサポート体制を強化するため、新たに「GIGABYTEアフターサポートセンター」を11月1日に開設いたします。
これまで、ノートPC製品のユーザーサポートは独自のコールセンターで対応してまいりましたが、新たにGIGABYTEアフターサポートセンターを開設し、ノートPC製品のみならず、デスクトップPC製品などのシステム関連製品全般のユーザーサポートを包括的に扱う体制となります。システム関連製品のユーザーサポート窓口を一本化することで、お客様がGIGABYTE製品のサポート窓口をより簡単に認識し、利用することができるようになります。また、これまで販売代理店経由でユーザーサポートを行っていたモニター関連製品も、12月1日より本GIGABYTEアフターサポートセンターにて対応いたします。
GIGABYTEアフターサポートセンター
対象製品： ノートPC、デスクトップPC、AI ATOM、モニター
E-mail： gigabyte_support_jp@gigabyte.jp
電話番号： 050-3381-5092
対応時間： 9：30～18：00（土日祝除く）
Web： https://www.aorus.com/ja-jp
X公式アカウント： @AORUS_JP
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332922&id=bodyimage1】
GIGABYTE Technologyについて
PC業界の世界的リーダーであるGIGABYTEは、「Upgrade Your Life（生活を向上させる）」という目標のもと、多彩な製品ラインナップを提供しています。コンシューマ向け、ビジネス向け、ゲーム用途、クラウドシステムなど幅広い分野における専門知識を持つGIGABYTEは、常に研究と革新を通じてユーザーのニーズに応え続けています。受領歴のあるマザーボード、グラフィックカード、ラップトップ、ミニPC、およびその他のPCコンポーネントやアクセサリで知られるGIGABYTEは、特許技術であるDualBIOSおよびUltra DurableテクノロジーによってPC業界に革命をもたらしました。 PCテクノロジーのエキスパートであるGIGABYTEは、5G時代の理想的なインフラストラクチャを構築するため、AIおよびAloTアプリケーションを統合したハードウェアとソフトウェアソリューションにより、ビジネスサーバーとクラウドシステムの分野をさらに拡大する準備を進めています。
配信元企業：GIGABYTE Technology Co., Ltd.
