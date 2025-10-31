「空き巣かもしれない…」と感じた時の正しい対処法と再発防止策を解説する特設ページを公開／AIカメラのトリニティー
AIカメラを手掛ける株式会社トリニティー（代表取締役：兼松拓也、本社：愛知県名古屋市）は、2025年10月31日、「空き巣に入られたかもしれない」と感じた際に取るべき正しい対処法や、再発防止につながる防犯対策をまとめた特設ページを公開しました。
被害後の不安を抱える方や、二度と同じ被害に遭いたくない方に向けて、安心を取り戻すための実践的な情報を発信しています。
▼詳細はこちら
https://www.trinity4e.com/contents/individual/column-21.html?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20251031
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332585&id=bodyimage1】
■空き巣に入られたかもしれない時はどうする？落ち着いて行動するための3ステップ
「家が荒らされていた」「誰かが入った形跡がある」
そんな状況を目にすると、誰でもパニックになってしまうものです。
しかし、落ち着いて行動することが何より大切です。
空き巣に入られたかもしれないと感じたら、次の3つを実践してください。
1.まずは自分の身の安全を最優先にし、家の中に入らないこと。
犯人がまだ中に潜んでいる可能性があります。安全な場所に避難しましょう。
2.家族や近隣の人に連絡し、状況を伝えること。
1人で対応しようとせず、周囲の協力を得ることが重要です。
3.空き巣の可能性が高い場合は、すぐに警察へ通報すること。
無理に確認せず、現場の状況をそのままにして110番通報しましょう。
また、物音がしたり人の気配を感じた場合も、ためらわずに警察へ通報してください。
焦らず、冷静に対応することで、身の安全を守ることができます。
■警察が到着したらどうする？対応の流れを特設ページで詳しく紹介
警察が現場に到着したら、落ち着いて、できるだけ正確に状況を伝えることが重要です。
被害の状況や気づいた点を丁寧に説明することで、スムーズな現場検証や捜査につながります。
また、現場検証や被害届の提出は、今後の捜査だけでなく、保険金の請求にも関わる大切な手続きです。
警察の指示に従いながら、慌てず冷静に対応しましょう。
特設ページでは、警察が到着した後の具体的な行動手順や注意点を、わかりやすく解説しています。
▼詳細はこちら
https://www.trinity4e.com/contents/individual/column-21.html?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20251031
■再び空き巣に狙われないために ― 今すぐできる3つの防犯対策
空き巣被害に遭った後は、「また狙われるのではないか」という不安が残るものです。
実際に、一度侵入を許した家は「入りやすい家」と見られ、再び狙われるケースも少なくありません。
そのため、被害後はできるだけ早く防犯対策を見直すことが大切です。
・防犯カメラの設置：録画やスマホでの遠隔確認ができ、犯罪の抑止に効果的です。
・防犯フィルムの施工：ガラス破りを防ぎ、侵入を試みる時間を遅らせることができます。
・センサーライトの設置：人の動きを検知して自動で点灯し、不審者に警戒心を与えます。
こうした対策を組み合わせることで、空き巣が「入りにくい」と感じる家づくりができます。
再発を防ぐためには、「狙わせない家」にする意識が大切です。
■初期費用0円の防犯カメラレンタルで、無理なく始める空き巣対策
「防犯カメラをつけたいけれど、設置費用が気になる…」
そんな方におすすめなのが、トリニティーの防犯カメラレンタルプランです。
