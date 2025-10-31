11月開始の「dポイント」「d払い」自治体キャンペーン
株式会社NTTドコモ
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/625_1_5b7d7b43c5d024cfd33d53bf5ad6dc89.jpg?v=202510311059 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/625_2_23006fb67ae5c18aad524a9f96190755.jpg?v=202510311059 ]
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/625_3_90982aadc0c3ee192e350cfa62096da3.jpg?v=202510311059 ]
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/625_4_9eda0bdd6e291e76f1eab9d229fcba28.jpg?v=202510311059 ]
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/625_5_c79c9865bc07dc1253216a0a5f72fda5.jpg?v=202510311059 ]
[表6: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/625_6_8e87d59add6d439bf62f2d7a56686507.jpg?v=202510311059 ]
[表7: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/625_7_2e24ff4629d8448f5c1dd7caf5d273d6.jpg?v=202510311059 ]
[表8: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/625_8_dc09581eeb0d2dc0386ee74af23eb23c.jpg?v=202510311059 ]
[表9: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/625_9_bc5c81561c336db973c19072c35fbfb0.jpg?v=202510311059 ]
株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、全国の自治体においておトクなキャンペーンを開催いたします。詳細は、下表のとおりです。
＜d払いキャンペーン＞
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/625_1_5b7d7b43c5d024cfd33d53bf5ad6dc89.jpg?v=202510311059 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/625_2_23006fb67ae5c18aad524a9f96190755.jpg?v=202510311059 ]
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/625_3_90982aadc0c3ee192e350cfa62096da3.jpg?v=202510311059 ]
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/625_4_9eda0bdd6e291e76f1eab9d229fcba28.jpg?v=202510311059 ]
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/625_5_c79c9865bc07dc1253216a0a5f72fda5.jpg?v=202510311059 ]
[表6: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/625_6_8e87d59add6d439bf62f2d7a56686507.jpg?v=202510311059 ]
[表7: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/625_7_2e24ff4629d8448f5c1dd7caf5d273d6.jpg?v=202510311059 ]
[表8: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/625_8_dc09581eeb0d2dc0386ee74af23eb23c.jpg?v=202510311059 ]
[表9: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/625_9_bc5c81561c336db973c19072c35fbfb0.jpg?v=202510311059 ]
ドコモは、「dポイント」、「d払い」の利便性向上を通じ、お客さまの毎日がおトクで、楽しく、便利な生活になるよう努めてまいります。
* キャンペーンには諸条件や注意事項がございます。詳細はキャンペーンサイトよりご確認ください。キャンペーンサイトはキャンペーン開始日よりご確認いただけます。
* キャンペーン期間中でもポイント還元総額が上限に達した場合は、キャンペーン終了する可能性があります。
* 「d 払い」は、株式会社NTT ドコモの登録商標です。