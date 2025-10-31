「コスタコーヒー」昨年に引き続き、ホリデーシーズン限定 「ジンジャーブレッドラテ」を11月7日（金）より販売開始！

双日ロイヤルカフェ株式会社

街にきらめく灯りがともりはじめる季節、コスタコーヒーから冬の訪れを告げるホリデードリンクが今年も帰ってきます。クリスマスの定番スイーツ“ジンジャーブレッド”をモチーフにした味わいのラテに、ホイップクリームと可愛らしいジンジャーブレッドマンクッキーをトッピング。仕上げに振りかけたシナモンパウダーがふんわりと香り、まるでクリスマスマーケットの空気に包まれるような、華やかでぬくもりのある味わいをお届けします。

今年のホリデーは、コスタコーヒーが贈る「ジンジャーブレッドラテ」で、心まで温まるひとときをお過ごしください。

ジンジャーブレッドラテ / アイスジンジャーブレッドラテ

※写真はイメージです。

ジンジャーブレッドの香ばしさを閉じ込めたシロップに、ミルクとこだわりのエスプレッソを合わせた、上品な一杯。ジンジャーとシナモンのスパイスがやわらかく香り、仕上げのシナモンパウダーが味わいに奥行きを添えます。雪のように軽やかなホイップクリームの上には、ジンジャーブレッドマンクッキーをトッピング。サクッと軽い食感と、ほんのり広がるシナモンの風味がアクセントです。カップを手にした瞬間から広がるスパイスの香りとぬくもりが、ホリデーシーズンをやさしく包み込みます。

商品概要

商品名 ：ジンジャーブレッドラテ / アイスジンジャーブレッドラテ

価格 ：780円 (税込) ジンジャーブレッドマンクッキー追加＋100円（税込）

※価格は店内飲食時の10％税込の金額です。店舗により価格が異なる場合がございます。

販売期間：2025年11月7日（金）~2025年12月25日（木）

※店舗により販売期間が変更となる場合がございます。無くなり次第終了となります。

あらかじめご了承ください。

ドリンクとともに、冬の食卓を華やかに彩る限定フードも登場しますので、是非「コスタコーヒー」のカフェへお越しください。

店舗情報

店舗の詳細はこちら https://www.srcafe.co.jp/shop/

（ご参考）

双日ロイヤルカフェについて

双日ロイヤルカフェは、双日株式会社とロイヤルホールディングス株式会社が2023年1月に設立した、「コスタコーヒー」カフェ事業の運営および展開を目的とした合弁事業会社です。両社は、2021年2月に締結した資本業務提携に基づき、戦略的パートナー関係を構築しています。本プロジェクトもその一環として、ロイヤルHDが保有する外食事業におけるサプライチェーンマネジメントや店舗運営ノウハウと、双日が保有するプロジェクトマネジメントやネットワークを活用し、新たな商品・サービス・価値をともに創出・提供することで、両社の企業価値の向上に努めていきます。

公式ウェブサイト https://www.srcafe.co.jp/

「コスタコーヒー」について

「コスタコーヒー」は、イタリア人のコスタ兄弟、セルジオとブルーノが1971年にロンドンで創業以来、誕生から50年以上、コーヒーの本場・ヨーロッパで愛されるカフェブランドです。「コスタコーヒー」は、コーヒー豆の選定、焙煎、抽出、ミルクのすべてにこだわっており、贅沢にブレンドした厳選豆をじっくりと丁寧に焙煎し、熟練したバリスタが抽出した味わいは、その誕生以来ずっと “コーヒーマスター”によって守られています。

「コスタコーヒー」は、世界50カ国以上で約4,200店舗展開しており、15年連続（2010年～2024年）でアレグラ・ストラテジーズの「英国でお気に入りのコーヒーショップ・チェーン第1位」に輝いています。日本では、カフェ業態の展開を拡大する一方で、トータルコーヒーブランドとして、レジャー施設やレストラン、カフェなどに向けて、認証済みのフルオートマシンと専用のコーヒー豆・レシピを活用した業務用ソリューションを展開しています（2025年1月時点で約1,000拠点）。さらに、PETボトルコーヒーなどさまざまなかたちで、美味しいコーヒーをお客さまにお届けしています。

■ブランド情報・公式SNS

・ブランドサイト：https://c.cocacola.co.jp/costacoffee/

・Instagram：https://www.instagram.com/costacoffeejp/

・LINE：https://lin.ee/Cw1yYXv

