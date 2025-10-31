「植物のちからで。ゆらぎを、味方に。」植物療法から生まれたセルフケアブランド「yuwel」、2025年11月1日誕生

株式会社yuwel

株式会社yuwel（本社：京都府下京区、代表取締役：多田美咲）は、植物療法を軸に、こころとからだの“ゆらぎ”に寄り添うセルフケアブランド『yuwel（ユエル）』をローンチし、2025年11月1日（土）より公式オンラインストアにて発売します。

yuwel 公式サイト：https://yuwel.jp/

新ブランド「yuwel（ユエル）」

yuwelは、 植物療法を軸に、こころとからだの“ゆらぎ”に寄り添うセルフケアブランドです。気温や湿度、季節のうつろい。日々のストレスや人との関わり。生きている限り、わたしたちはゆらぐもの。そのゆらぎを、弱さではなく、こころとからだからのサインとして受けとめられたなら、 セルフケアはもっとやさしく、自然に続けられるはず。yuwelは、香りや味わいをきっかけに、 自分を愛おしむ時間を育むお手伝いをする存在でありたいと考えています。

開発背景

ゆらぎを抱える現代へ。植物療法がもたらすセルフケアの選択肢

◆ 現代日本の「ゆらぎ」の現状：国民の約半数が抱えるストレス

急激に変化していくストレス社会と呼ばれる現代で、心身のバランスを崩す人が増えています。厚生労働省「国民生活基礎調査」（2022年）によると、国民の約半数（女性では50.6%）が日常生活で悩みやストレスを感じており、「なんとなく不調」といった自律神経のゆらぎは、多くの方が抱える社会的な課題となっています。

◆ 創業者の原体験と「ゆらいでいい」という哲学

当社は、創業者自身が自律神経の不調により心身のバランスを崩した経験を原点としています。眠れない、食欲不振、何をしても興味が持てない。そんな日々の中で出会ったのが「植物療法（フィトセラピー）」でした。からだの仕組みを学ぶ中で、不調として現れるさまざまな事象は、外部環境やストレスに適応しようとする“からだの声である”ことを知りました。

この経験を通して、不調＝ゆらぎを「悪いもの」と捉えるのではなく、からだからのサインとして受けとめることの大切さに気づき、その声に寄り添うセルフケアアイテムの開発を通じて、“自分をみつめ、愛おしむ時間”を届けたいと考えるようになりました。

◆ yuwelが提案する「ゆらぎを味方にする」ということ

新ブランド「yuwel（ユエル）」は、この社会的な課題に対し、植物のもつ静かで力強いちからを借りながら、ゆらぎをサインとして味方につけ、誰もが自分らしく生きるためのセルフケアの選択肢を届けます。yuwelは、こころとからだのゆらぎを否定せず、そっと寄り添う存在として、現代のセルフケアを提案します。

プロダクトラインナップ

・スローブレスオイル

全3種 30mL / 3,950円（税込）

・スローブレスロールオンオイル

全3種 8mL / 2,880円（税込）

・ハーブティー

全3種 10g / 1,180円、30g / 2,720円（税込）

ブランド誕生を記念し、年内は全品送料無料でお届けします。

商品概要

slow breath oil

スローブレスオイル

全3種 30mL / 3,950円（税込）

こころとからだのバランスを、

呼吸からやさしくととのえるセルフケアオイル。

全身用として、ボディ・首やデコルテ・ヘア・

ネイルケアにお使いいただけます。

・自然由来100%

・肌なじみのよさと保湿力のバランスにこだわり、オーガニック植物オイルを厳選。

・植物のちからを活かす無添加処方：合成香料、着色料、防腐剤、鉱物油フリー

slow breath roll on oil

スローブレスロールオンオイル

全3種 8mL / 2,880円（税込）

こころとからだのバランスを、

呼吸からやさしくととのえるロールオンオイル。

手首やこめかみ、肩や首すじに塗ってなじませ、呼吸をしながら香りをお楽しみください。

・自然由来100%

・肌なじみのよさと保湿力のバランスにこだわり、オーガニック植物オイルを厳選。

・植物のちからを活かす無添加処方：合成香料、着色料、防腐剤、鉱物油フリー

◆yuwelの香りへのこだわり

植物療法士が香りをオリジナルでブレンド。植物は、育つ場所や季節によって香りの表情が変わります。その個性と対話しながら、こころとからだにそっと寄り添うブレンドを大切にしています。鮮度や相性、香りの余韻までていねいに調整しています。

01. asagi あさぎ

こころにそっと風が抜けるような、澄んだ香り。ローズマリーやレモン、パチュリが香る、ハーバルノート。

02. hiyori ひより

ふわりと陽だまりに包まれるような、穏やかな香り。ベルガモットやオレンジ、シダーウッドが香る、シトラスノート。

03. yohira よひら

静かな余白にそっと寄り添う、やさしく深い香り。ラベンダーやホーウッド、フランキンセンスが香る、フローラルノート。

herbal tea

ハーブティー

全3種 10g /1,180円、30g /2,720円（税込）

植物のちからを巡らせ、

こころとからだをととのえるハーブティー。

・植物療法士がオリジナルでブレンド

・はじめての方にも飲みやすいやさしい香りと味わい

・オーガニック、産地にこだわった高品質なものを厳選

・ノンカフェインで、就寝前のリラックスタイムにもおすすめ

01. tayutau たゆたう

カモミール、リンデン、レモンバームなどを組み合わせた、ふわりと包み込むようなやすらぎを届けるリラックスブレンド。

02. utsurou うつろう

ローズ、レモンバーム、ペパーミントなどを組み合わせた、花のやさしさとすっきりとした清涼感が調和するバランスブレンド。

03. soyogi そよぎ

レモングラス、エルダーフラワーなどを組み合わせた、爽やかな清涼感とハーブのやさしさが広がるリフレッシュブレンド。

ブランドコンセプト

「ゆらがない」から、「ゆらいでいい」へ。

つよい人はゆらがない。へこたれない。

そう思うほど、追い込まれて。

立ち上がれなくなっては、いけないから。

「ゆらいでいい」そう考えてみる。

今日頑張れないのは、

昨日まで十分やっている証拠で。

こころとカラダが送る「無理しないで」のサイン。

じぶんを癒す。思うまま安らぐ。

それは甘えなんかじゃなくて。

立派な自己管理なんです。

弱さを許せる。だいじにできる。

ゆらぎを受け入れ、のりこなせる。

本当の意味でつよいじぶんへ。

植物のちからを、借りながら。

植物のちからで。ゆらぎを、味方に。

yuwel

会社概要

株式会社yuwel（ユエル）

所在地 ：京都府京都市下京区仏光寺通烏丸東入上柳町331タカノハスクエア

代表取締役 ：多田美咲

公式サイト ：https://yuwel.jp/

Instagram ：https://www.instagram.com/yuwel_official/