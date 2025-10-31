学校法人 東京農業大学（東京都世田谷区、学長・理事長 江口文陽）は、10月30日（木）にWeb版広報誌「新・実学ジャーナル 2025年10月号」を発刊いたしました。

本誌は、学校法人東京農業大学のすべての学校での取り組みや産･官･学が連携した様々な研究やその成果について報告、解説いたします。

これまで紙媒体での発行としておりましたが、環境負荷の軽減やステークホルダーの皆様への迅速な情報配信を目的とし、2025年度からは電子媒体のみでの配信としております。

【新・実学ジャーナル2025年10月号 概要】

今年度、東京情報大学(設置者：学校法人東京農業大学)の第8代学長に就任された吉本博明氏にお話しを伺いました。

学長就任にあたっての意気込みだけでなく、パーソナルな部分についても深堀りしております。

【新・実学ジャーナル2025年10月 掲載URL】

https://www.nodai.ac.jp/hojin/journal/202510/