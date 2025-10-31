チョコレートブランド「ルル メリー」より新商品「ショコラサブレとお花のティグレ」が11月5日（水）より限定発売

株式会社メリーチョコレートカムパニー

株式会社メリーチョコレートカムパニー（本社・東京都大田区 社長：小屋松儀晃(こやまつ よしてる））の「もっとおいしく、もっとたのしく 時間が生み出すコミュニケーション」をコンセプトに、高感度な女性から注目されているメリーチョコレートのブランド「ルル メリー」。

ブランドの象徴ともいえる一輪のバラと青を基調とした缶に、ブランド内で人気の商品「ショコラサブレ」と「お花のティグレ」を詰め合わせた特別な一缶を11月5日（水）より販売いたします。

取扱い店舗は銀座三越、日本橋三越本店、他催事などとルル メリーオンラインショップです。

ルル メリーファンの方にはもちろん。大切な方へのプレゼントなどに贈っていただきたい商品です。

●ショコラサブレとお花のティグレ 5,400円（税込） 13個入（ショコラサブレ９枚・お花のティグレ４個）

大きなナッツをのせたバターが香るクッキーをチョコレートで包み込んだショコラサブレ。国産バターでくちどけよく焼き上げた生地にチョコレートを入れた愛らしいお花のティグレ。それぞれの素材が織りなす、心ときめく味わいを上品なバラのデザイン缶に詰め合わせました。

「ルル メリー青山通り店」限定で展開しておりますルルショコラに11月5日（水）から期間限定のフレーバーが登場

●クリスマスフランボワーズ

煮詰めたフランボワーズピューレを加えたビターガナッシュにクリスマスカラーのバタークリームとフランボワーズジャムをトッピングしました。

リースのようなデコレーションがクリスマス気分を盛り上げます。

1個 432円（税込）

※11/5~12/25は、通常仕様のフランボワーズはお取り扱いしておりません。ご理解のほどお願い申し上げます。

【店舗情報】

○ルル メリー青山通り店

所在地：東京都渋谷区渋谷1-7-4 青山小林ビル1F

営業時間：平日、土曜日11:00-19:00 日曜日、祝日11:00-18:00

定休日：火曜日、年末年始

※休業日・営業時間が変更になる場合があります

○銀座三越本館地下2階洋菓子

所在地：東京都中央区銀座4-6-16

営業時間：10：00-20：00

※営業時間が変更になる場合があります。

○日本橋三越本店本館地下1階洋菓子

所在地：東京都中央区日本橋室町1-4-1

営業時間：10：00-19：30

※営業時間が変更になる場合があります。