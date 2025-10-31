三五工務店が「SAPPORO LEADING企業」に初の認定！

株式会社三五工務店

株式会社三五工務店（本社：北海道札幌市、代表取締役：田中 裕基）は、2025年10月28日、札幌市による「SAPPORO LEADING企業」認定式に出席し、秋元克広札幌市長より認定証を授与されました。併せて、同日開催の「SAPPORO NEXT LEADING Summit」にて、当社代表が卒業企業第一号として記念講演を行いました。

「SAPPORO NEXT LEADING企業」から「SAPPORO LEADING企業」へ

三五工務店は2024年1月に「SAPPORO NEXT LEADING企業」として認定され、自社で創出する付加価値額の向上に取り組んでまいりました。付加価値額を20％増加させるという数値目標を達成したことにより、2025年9月に次のフェーズである「SAPPORO LEADING企業」として認定を受け、制度開始以来、初めての認定企業となりました。

※付加価値額：営業利益・人件費・減価償却費の合計額

「SAPPORO NEXT LEADING企業」「SAPPORO LEADING企業」は、持続的な札幌経済の活性化のため、地域経済をリードしていく高い意欲と可能性を有する中小企業を支援・認定する制度です。

■札幌未来牽引企業創出事業公式サイト

https://www4.city.sapporo.jp/nextleading/index.html

「SAPPORO LEADING企業」認定式

2025年10月28日、札幌市主催の「SAPPORO LEADING企業」認定式に出席しました。当日は、札幌市役所にて秋元克広札幌市長より認定証が手渡されました。

「SAPPORO NEXT LEADING Summit」

同日、北海道大学学術交流会館にて開催された「SAPPORO NEXT LEADING Summit」にて、三五工務店は「SAPPORO LEADING企業」として登壇し、卒業記念講演やトークセッションを行い、ブース出展にも参加しました。

■SAPPORO LEADING企業としての卒業記念講演

当社代表が三五工務店の「暮らしづくり」の考え方や、地域を豊かにするための取り組みについて紹介しました。

■SAPPORO NEXT LEADING TALK SESSION

トークセッションでは、伴走支援をいただいたデロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社 シニアマネジャー 小田 剛氏と共に、「SAPPORO LEADING企業」認定までの歩みを通じて、地域との関わりやこれからの展望について意見を交わしました。

会場では参加企業各社の挑戦の最前線に触れ、札幌の新しい可能性を感じながら、今後も「SAPPORO LEADING企業」として持続的な成長を目指していく決意を新たにしました。

■SAPPORO NEXT LEADING Summit

https://www.sec.jp/news/8177

これからも、地域に根ざした企業として、札幌・北海道の未来に貢献してまいります。

三五工務店 公式サイト :https://www.kk35.jp/三五工務店についての情報・お問い合わせはこちらから