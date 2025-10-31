Minimal、フェスティブシーズン限定「チョコレートおまかせコース」登場。チョコレートシュトーレンパフェ”や“カカオソースのチキン”など、大人のホリデーを彩る12月限定特別メニュー

株式会社Bace

株式会社βace（東京都渋谷区、代表取締役:山下貴嗣）が展開する、日本発のスペシャルティチョコレート専門店 「Minimal - Bean to Bar Chocolate - (ミニマル)」（ https://mini-mal.tokyo/ ) は、Minimal The Specialty 麻布台ヒルズ店にて「Minimal カカオ・チョコレートのコース -Sense of wonder-」Holiday Editionを、2025年12月1日～2025年12月31日までの期間限定で提供いたします。

カカオが奏でる、華やかなホリデー12月限定、ペアリングドリンクつきチョコレートのおまかせコース

心躍るホリデーシーズンをさらに特別に彩る、今だけのチョコレートコースをご用意しました。

スパークリングドリンクで始まるコースには、「3種のホットチョコレート」やフランス発祥の砂糖菓子「ギモーヴ」など、カカオの魅力をさまざまに表現したメニューが続きます。

メインには、クリスマス気分をさらに盛り上げるシュトーレンをモチーフにした見た目も華やかなチョコレートパフェや、カカオソースで仕立てたチキンが登場。

大人の甘く上質なクリスマスを、ぜひ麻布台ヒルズ店でお楽しみください。

〈コースメニューより一部ご紹介〉

・シュトーレンがなんとパフェに変身「チョコレートシュトーレンパフェ」

チョコレートシュトーレンにビターなチョコレートアイス、さらにコクのある甘味のメープルアイスにベリーなどのフルーツをあわせた、シュトーレンをテーマとした見た目も可愛らしいパフェです。

カカオ由来のフルーティさをもつ香り高い3種のチョコレートを用いたシュトーレンをメインに、フルーツや2種のアイスとパフェに仕立てることで、スパイスは不使用ながら複層的で奥行きのある味わいを実現しています。

・ペアリングドリンク

ノンアルコール：「Uf-fu」よりアールグレイ

アルコール：「Fattoria AL FIORE」よりBucci 2023 （赤ワイン）

・贅沢な9層を楽しむ「チョコレートオペラプレート」

一般的なオペラではコーヒーを用いて生み出すビターさを、Minimalの高カカオチョコレート「HIGH CACAO」で表現した9層のオペラです。

各層ごとにチョコレートのバランスを細かく調整し、香りを引き出す層と味わいを押し出す層に分けることで、芳醇な香りと味わいを堪能しながら、後味軽やかな心地よい一品を目指しました。

甘酸っぱいグリオットソルベやベリーを合わせ、フォレノワールのような印象を楽しんでいただけるよう仕立てています。

・ペアリングドリンク

ノンアルコール：TOKADO COFFEE

アルコール：「新政酒造」より紫八咫（日本酒）

・カカオをソースに仕立てた「チキン with モレ」

クリスマスらしい特別なフードとして、今回はモレを添えたチキンをご用意しました。「モレ」とはメキシコ料理で「ソース」のことで、500年程前から食べられている伝統的な料理です。唐辛子や果物、野菜、ナッツなどをベースにしたソースにチョコレートを加えてつくられます。

今回のモレには、カカオ由来のナッツのような風味をもつ「NUTTY」チョコレートを使い、濃厚でコクのあるスパイシーな味わいに仕上げました。

・ペアリングドリンク

ノンアルコール：「EN TEA」より ほうじ茶

アルコール：「大和桜」より大和桜 紅芋（焼酎）

■「Minimalカカオ・チョコレートのコース -Sense of wonder-」Holiday Edition

【提供期間】2025年12月1日（月）～2025年12月31日（水）予定

【価格】7,900円（税込）

【場所】Minimal The Specialty 麻布台ヒルズ

住所：東京都港区虎ノ門五丁目8番1号 麻布台ヒルズ ガーデンプラザA 2F

【ご予約URL】https://www.tablecheck.com/shops/minimal-azabudai/reserve

※2025年11月1日AM10時よりご予約受付スタート予定

ショコラティエ・パティシエ含むカカオ・チョコレートの職人チーム「Minimal」

Minimal は世界のカカオ産地を訪れ良質なカカオ豆から職人が一つ一つ手仕事でチョコレートの製造をしています。「丁寧にシンプルに、最高の素材を活かし香りを最大限に引き出す」という原点に真摯に、国内外の星付きレストランやトップパティスリーで腕を磨いてきたパティシエ・ショコラティエ・職人達が切磋琢磨し、チームワークでMinimalのチョコレートやスイーツをつくります。

素材のカカオは現地で発酵・乾燥作業の研究やレクチャーを行い、カカオ農家と一緒に高品質高単価に適うフレーバーの開発を行います。プランテーションの名残があるカカオ産業のサステナブルな経済的自立を目指し、技術支援やフェアでエシカルな取引を行います。2019年は JICA の ODA 案件化調査プロジェクトでニカラグアにおいてカカオの調査を行いました。

素材を活かす“引き算”の思想と独自製法により、国際品評会で 10 年連続 101 賞を受賞。基本に忠実に、一方で伝統や手法にはとらわれない自由な発想で皆さまの生活に彩りを加える、“また食べたい！”と思っていただける「こころに遺るチョコレート」をお届けしたいと思います。

Minimal 店舗情報

カフェスペースを併設。コーヒーとチョコレート、パフェなどもお楽しみいただけます。

■Minimal 富ヶ谷本店

住所：東京都渋谷区富ヶ谷 2-1-9 1F

アクセス：小田急線「代々木八幡駅」、東京メトロ千代田線「代々木公園駅」徒歩 6分

営業時間：11:30～19:00(L.O 18:30) 定休日無

■Minimal The Baking 代々木上原

住所：東京都渋谷区上原 1-34-5

アクセス：各線「代々木上原駅」 徒歩2分

営業時間：11:00～19:00 定休日無

■Patisserie Minimal 祖師ヶ谷大蔵

住所：東京都世田谷区砧8丁目8-24

アクセス：小田急線 祖師ヶ谷大蔵駅南口 徒歩3分

営業時間：10:00～18:00 不定休 ※公式サイトやSNSでお知らせいたします

■Minimal The Specialty 麻布台ヒルズ

住所：東京都港区虎ノ門五丁目8番1号 麻布台ヒルズ ガーデンプラザA 2F

アクセス：東京メトロ 日比谷線 神谷町駅 5番出口直結

営業時間：11:00～19:00 定休日無

株式会社 βace概要

社名：株式会社 βace

代表者：代表取締役 山下貴嗣

所在地：151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷 2-1-9 アーバンテラス 21

従業員数：40 人（アルバイト含む）

業務内容：チョコレート製品の製造、販売

チョコレート専門店「Minimal - Bean to Bar Chocolate - 」の運営

Minimal - Bean to Bar Chocolate - 関連情報

ホームページ・オンラインストア：https://mini-mal.tokyo

LINE：https://page.line.me/yrn4346m?openQrModal=true

Instagram：https://www.instagram.com/minimal_beantobarchocolate

X：https://twitter.com/Minimal_tokyo

Facebook：https://www.facebook.com/minimalchocolate/?fref=ts