【ふるさと納税お礼品トレンド】東京都内の寄付動向を分析　増加の鍵は「身近で楽しめるお礼品」

株式会社さとふる

ふるさと納税ポータルサイト「さとふる(https://www.satofull.jp/)」を運営する株式会社さとふる（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：藤井 宏明）は、サイトに掲載している情報をもとに、東京都内の自治体における寄付動向を分析し、寄付件数や人気お礼品の傾向をまとめました。

◆TOPIC1 東京都内で寄付件数が2倍以上に。お礼品掲載数の拡充が寄付を後押し

◆TOPIC2 東京都内人気お礼品ランキングTOP100のうち、約7割が「PayPay商品券」や「食事券」などの都内で利用できるお礼品

◆TOPIC3 東京都内自治体の人気&ユニークなお礼品例

TOPIC1 東京都内で寄付件数が2倍以上に。お礼品掲載数の拡充が寄付を後押し

「さとふる」に掲載されている、東京都内自治体における2024年の寄付件数は、前年比で2倍以上に増加しました。さらに、2025年も1月～9月時点で前年同期比3倍以上と、増加傾向が続いています。

寄付件数の増加には、お礼品掲載数の拡充が寄与していると考えられます。

東京都内のお礼品掲載数は2025年10月24日時点で約7,700件に達し、2023年の同日と比較して2.7倍以上に増えました。なかでも、「旅行券・チケット」カテゴリのお礼品は約8.3倍に拡大しており、東京都内で利用できる「体験型お礼品」が急増しています。

「身近で楽しめる」お礼品の増加は、都内および近郊在住の寄付者にとって魅力となり、寄付件数の伸びにつながったと考えられます。

TOPIC2 東京都内人気お礼品ランキングTOP100のうち、約7割が「PayPay商品券」や「食事券」などの都内で利用できるお礼品

「さとふる」に掲載されている東京都内自治体の人気お礼品ランキング上位100件のうち、約7割（※1）が「PayPay商品券」（約4割）や「体験チケット」（約3割）で、いずれも都内で利用できる体験型のお礼品でした。なかでも、「体験チケット」で多数ランクインしたのは、レストランや宿泊施設で使える「食事券」「宿泊券」などです。都内の有名ホテルやレストラン、老舗スイーツ店で利用できるケースが多く、首都圏居住者を中心に「手軽に・近場で・特別感を楽しむ」ニーズの高まりがみられます。

「さとふる」における2025年の「PayPay商品券」人気自治体ランキング（速報版）（※2）では東京都千代田区が1位となり、都内の自治体が複数ランクインしました。千代田区の「PayPay商品券」は2024年10月に掲載を開始し、同年の人気自治体ランキング（※3）で1位を獲得するなど、一気に注目を集めました。

レビューでは「職場の近くで食事する時に多くの店で使えるので便利」「千代田区に勤務しているので使い勝手がいい！少額から寄付できるのも良い」といった声が寄せられ、日常生活の中で活用されている様子がうかがえます。

※1 2025年1月1日～10月19日の東京都内自治体のお礼品の寄付件数上位100件をもとに当社独自分類。サイト上のカテゴリ表記とは一部異なる場合があります。

※2 2025年1月1日～10月19日のさとふるに掲載されている「PayPay商品券」の寄付件数より算出

※3 2024年1月1日～12月31日のさとふるに掲載されている「PayPay商品券」の寄付件数より算出

TOPIC3 東京都内自治体の人気&ユニークなお礼品例

人口が多くさまざまな企業や店舗がある東京都では、自治体ごとに特色あるお礼品が掲載されており、人気スポットでの食事を楽しめるものをはじめ、有名商品やキャラクター関連、職人の技や最新技術を体感できるものなど、幅広いラインアップがそろっています。

今回は都内の自治体が掲載しているお礼品の中から、人気のお礼品やユニークな例を紹介します。

■東京都内自治体のお礼品一例

ホテルニューオータニ(東京) VIEW＆DINING THE SKY 平日ディナービュッフェ 1ドリンク付券

[東京都千代田区] 寄付金額：65,000円

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1641917

ステージキッチンから提供される、和・洋・中やスイーツなどの多彩な料理と、晴れた日には富士山や都心を一望できる360°パノラマの眺望が魅力のビュッフェダイニングです。

2025年8月に掲載を開始したばかりのお礼品ながら、9月の寄付件数は前月比で8倍以上と大きく伸びました。

スカイレストラン634 ランチ「粋」利用券 東京スカイツリー(R)入場券付

[東京都墨田区] 寄付金額：60,000円

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1203079

地上345m。息をのむような絶景と落ち着きのある雰囲気の中で、さまざまな食材と季節の野菜を組み合わせた「東京キュイジーヌ」のコース料理を楽しめます。

「さとふる」における1月～9月の東京都墨田区お礼品人気ランキングTOP10には、同レストランのお礼品が複数ランクインしており、高い人気を誇っています。

※ 2025年1月1日～9月30日のさとふるに掲載されている東京都墨田区お礼品の寄付件数より算出

タカノフルーツパーラー新宿本店 ご利用チケット【10000円分】

[東京都新宿区] 寄付金額：35,000円

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=3224232

旬の果実を使ったパフェやデザートをゆったり味わえると高い人気を誇る、「タカノフルーツパーラー新宿本店」「タカノフルーツティアラ」「パフェリオ本店」で利用できるチケットです。

2025年9月には寄付件数が前年同月比で11.7倍以上と、大きく増加しました。

※ 一部対象外のメニューがあります

【ベイブレードエックス】CX-01 スターター ドランブレイブS6-60V 葛飾区コラボVer.

[東京都葛飾区] 寄付金額：8,000円

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1662966

「ベイブレード」とは、伝統的なこま遊び“ベーゴマ”を現代風に進化させたギアスポーツです。このお礼品には、ドランブレイブS6-60Vを含むスターターセットに加え、葛飾区とのコラボステッカーが付属しています。

2025年9月に掲載を開始したばかりにもかかわらず、「さとふる」における1月～9月の「おもちゃ・ぬいぐるみ」お礼品人気ランキングで1位を獲得するなど、高い人気を集めています。

※ 2025年1月1日～9月30日のさとふるに掲載されている「おもちゃ・ぬいぐるみ」お礼品の寄付件数より算出

人間国宝 奥山峰石の銀製ぐい呑み 桜 (高さ50mm×65mm)

[東京都北区] 寄付金額：600,000円

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1409987

「人間国宝」に認定された奥山峰石氏による、純銀製のぐい呑みです。1枚の銀板から削り出し、槌目と梨地（艶消し）の仕上げによって柔らかな光沢を表現しています。飛鳥山の桜をモチーフにした彫金と彩金による色付けが、卓上に上質な華やぎを添えます。

ペットの3Dスキャンと3Dフルカラープリントによる造形(フィギュア)長辺13cm

[東京都中野区] 寄付金額：367,000円

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1409856

ペットを360度から高精細に撮影し、1,000万色以上のフルカラープリントで立体フィギュアにできます。動いてしまうペットも撮影しやすく、毛並みや表情まで精密に再現可能です。

※ お礼品情報は2025年10月20日時点のものです。一部のお礼品で受付期間外・取り扱い終了の場合があります

■株式会社さとふるについて

株式会社さとふるは、ふるさと納税（自治体への寄付）を通して地域活性化を推進しています。「ふるさとの元気を“フル”にする、ふるさとの魅力が“フル”に集まる ふるさと応援、ふるさと納税ポータルサイト」をコンセプトに、寄付者向けに「さとふる」で寄付先の自治体やお礼品の選定、寄付の申込み、寄付金の支払いなどができるサービスを提供しています。自治体向けには寄付の募集や申込み受け付け、寄付金の収納、お礼品の在庫管理や配送など、ふるさと納税の運営に必要な業務を一括代行するサービスを提供しています。また、ふるさと納税を活用した地域活性化の取り組みを掲載する、地域情報サイト「ふるさとこづち(https://www.satofull.jp/koduchi/)」を運営しています。

以上

● この報道発表資料に記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

● この報道発表資料に記載されている内容、製品、仕様、問い合わせ先およびその他の情報は、発表日時点のものです。これらの情報は予告なしに変更される場合があります。