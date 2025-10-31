「J:COM MOBILE」で11月13日AQUOS sense10提供開始- AI機能で通話も撮影もクリアに

JCOM株式会社

JCOM株式会社（J:COM、本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岩木 陽一）は、モバイルサービス「J:COM MOBILE」の新たなラインナップとして、シャープ「AQUOS sense10」（以下、本端末）を、2025年11月13日（木）より提供開始します。

AQUOS sense10端末イメージ

＜AQUOS sense10の特長＞

・AIのチカラで、通話＊1も撮影もクリアに。

通話中の騒音などのノイズを消して声だけを届ける「Vocalist（ボーカリスト）」を搭載。AIがリアルタイムで周囲の環境音を取り除き、スマートな会話をお楽しみいただけます。さらに、声を登録することで自分の声だけを抽出して相手に届けることができます。また、AQUOS R proシリーズの技術を応用した画質エンジン「ProPix」により、ズーム画質とノイズリダクションが向上。AIが料理やテキストの写真に写り込んだ影を消去し、ショーケースなどの映り込みも軽減するので、好きな構図で撮影が楽しめます。

・個性あふれるデザインと、防水防塵・耐衝撃＊2の強さを備える。

デザイナー・三宅一成氏が設立した「miyake design」が本体デザインを監修。ファッションから着想を得た「Casual」「Kireime」「Basic」3つの世界観を表現した全4色のカラーバリエーションからお選び頂けます。性能がアップしつつもサイズは変わらず、約166gと軽く持ちやすいサイズのボディに「MIL-STD-810H（耐衝撃落下はMIL-STD-810G）」準拠の防水・耐衝撃に対応。日常生活で安心して使用できます。

・サクサク快適、電池も長持ち＊3。

ディスプレイには屋外でも見やすく、最大240Hz相当＊4のなめらかな映像を楽しめるPro IGZO OLEDを採用。大容量の5,000mAhバッテリー搭載と省電力のPro IGZO OLEDにより、フル充電から1日10時間の利用で2日間使用可能です。

デジタル時代のあたらしいサービスをあたりまえにご利用いただける未来の実現に向け、J:COMはこれからも安心、快適を支えるモバイルサービスを提供してまいります。

※1 事前に設定が必要です。外部接続機器（イヤホン等）を用いた通話では効果が適用されません。

※2 ［防水性能］IPX5/IPX8(お風呂対応）。［防塵性能］IP6Xに対応。［耐衝撃性能］米国国防総省が制定したMIL-STD-810Gに準拠した独自の試験を実施。すべての衝撃に対して保証するものではない。

※3 1日当たり動画視聴4時間、音楽ストリーミング3時間、SNS閲覧2時間、ゲーム1時間の計10時間利用すると想定した独自基準に基づく試算値です。電池の持ち時間は、ご利用環境やご利用状況によって異なります。

※4 なめらかハイスピード表示およびゲーミングメニューの登録ゲーム設定をオンにしたアプリでは毎秒120回の表示更新に連動して間に黒画面を挿入し、オフ時（毎秒60回表示状態が変化）の4倍の毎秒240回の表示状態の変化を実現。アプリケーション側の仕様により、4倍速（240Hz）表示にならない場合があります。

参考

■購入キャンペーン

対象期間内に本機を購入・応募いただくと、もれなく5,000円をキャッシュバックします。

＜実施期間＞購入・応募ともに2025年11月13日（木）から2026年1月15日（木）まで

詳細は、以下のスマートフォンAQUOS公式キャンペーンサイトをご参照ください。

https://k-tai.sharp.co.jp/campaign/sense10cp/jcom/index.html

■主な仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7676/table/1740_1_4b12053b0b22298714f3beb74ad99e17.jpg?v=202510311059 ]

●Google、Android、Google Play、YouTube、およびその他のマークは、Google LLC の商標です

●その他記載されている製品名などは各社の商標または登録商標です

■端末価格

一括 71,280円、24回払い 2,970円／月、48回払い 1,485円／月 （税込）

J:COM MOBILEについては下記ホームページにも詳しく掲載しております。

https://www.jcom.co.jp/service/mobile/device/aquos_sense10/

AQUOS sense10は「J:COM BUSINESS MOBILE」でも取り扱います

料金など詳しくはホームページよりお問い合わせください。https://business.jcom.co.jp/smb/mobile/

※J:COMの法人向け事業ブランド「J:COM BUSINESS」についてはこちらhttps://business.jcom.co.jp/