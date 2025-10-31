Canal 4℃から10月31日公開「すみっコぐらし」の新作映画とコラボレーションしたジュエリーが登場！

株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ

株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ(所在：東京都品川区 代表取締役社長：岡藤一朗)が展開するジュエリーブランド「Canal 4℃」は、10月31日に公開される「映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ」とコラボレーションをし、キャラクターも登場する特別なジュエリーコレクションを2025年10月31日(金)より公式オンラインサイトにて受注限定で販売を開始いたします。

ストーリーの世界観をそのまま閉じ込めたような、愛らしくも繊細なデザインが魅力です。人気キャラクターたちがチャームやモチーフとなり、身につけるたびにほっと心がほどけるような温もりを届けます。

ジュエリーにはキャラクターの個性が繊細に表現され、ファン心をくすぐる遊び心が満載。10月31日に公開される新作映画にあわせて新しいキャラクターも登場。愛らしいデザインのブレスレット・ネックレス・リングが揃い、キャラクターと一緒に過ごすような特別なひとときを届けてくれる、心ときめくコレクション。すみっコたちと共に、日々にそっとやさしい光を添えてくれるシリーズです。

■愛されキャラクターたちがジュエリーになって登場

From Left

SV925(PGc) Necklace / Cubic Zirconia \35,200

「しろくま」「ぺんぎん？」「とんかつ」「ねこ」「とかげ」…それぞれのすみっコたちが、繊細なシルバーチャームとなって胸元を彩ります。身に着けるたびに、まるでお気に入りのぬいぐるみをそっと抱えるようなあたたかさと安心感をくれる、癒しのコレクションです。エンドチャームは、映画のテーマにちなんだ「雲」のモチーフになっており、細部にまで遊び心を詰め込みました。チャームは取り外し可能で、気分に合わせて付け替えも楽しめる仕様。ストーリーの中でひっそりと輝くすみっコたちのように、さりげなく、でも確かな存在感を放つジュエリーです。



■新キャラとともに心を躍らせて

From Left

SV925(PGc) Necklace / CZ \15,400

SV925(PGc) Necklace / CZ \17,600

SV925(PGc) Necklace / CZ \18,700

ネックレスやブレスレットの中にぎゅっと詰め込まれたのは、“すみっこ”でひっそりと輝くキャラクターたちの個性とぬくもり。今回は「おうじ」と「おつきのコ」など新キャラの登場で、より一層ストーリー性を感じるラインナップに仕上がっています。キャラクター同士の絆やほっこりとした距離感を、繊細な造形で丁寧に表現。表情やポーズのディテールも細部までこだわり、愛着が深まる仕上がりです。チャームの配置や連なりに込められたストーリーが、まるで“あなたのそばに寄り添う小さな仲間”のよう。優しさと遊び心に包まれる、特別なコレクションです。



■限定感と愛らしさが詰まった、心ときめく特別ジュエリー

From Left

PT900+K18YG Necklace / Diamond \198,000

人気キャラクター「とんかつ」と「えびふらいのしっぽ」が、まるで宝物のような特別感あふれるネックレスに。ひとつひとつの表情や細部まで丁寧に仕上げられたトップは、まるで絵本の中から抜け出してきたような存在感を放ちます。中央にはダイヤモンドをあしらい、キャラクターの愛らしさに大人の品格を添えるような、贅沢なアクセントをプラス。大人になっても「すみっこ」が好き。そんな気持ちを肯定してくれる、可愛くて、あたたかいジュエリーです。公式オンラインサイトのみのご案内となりますので、ぜひこの特別な“すみっコ”を、あなたのそばに迎えてください。



■限定ケース

すみっコぐらしの物語がぎゅっと詰まった特別なジュエリーボックス。今回のコレクションでは、ストーリーの鍵となる「雲」をモチーフにしたモコモコとした質感の限定ボックスをご用意しました。内側を開ければ、空を思わせる淡いブルーの中に、ジュエリーがふんわりと浮かぶように佇み、まるで夢のワンシーンをそっと閉じ込めたような世界観が広がります。キャラクターと過ごすかけがえのない時間を、宝物のようなパッケージごと、あなたのもとへ。コレクションの記憶とともに、ずっと大切に残したくなる心をくすぐる、限定の特別仕様です。

※数量限定の為、なくなり次第終了とさせていただきます。

【Canal４℃公式サイト】

https://www.fdcp.co.jp/canal4c/special/sumikko/?bid=canal4c