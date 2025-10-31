自立支援型デイ(R)サービス「レッツ倶楽部」（ウォーク＆SPA）を京都市伏見区で開業。

QLCプロデュース株式会社

2025年11月1日（土）、京都市伏見区に 「レッツ倶楽部 京都醍醐」（ウォーク＆SPA）を開業いたします。 「レッツ倶楽部」は QLCプロデュース株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：加藤利和）がフランチャイズ展開する自立支援型デイ(R)※ サービス事業となっております。

※「自立支援型デイ」はQLCプロデュース株式会社の登録商標です。

■「レッツ倶楽部」（ウォーク＆SPA）とは

全国に直営・フランチャイズ加盟含め152事業所を展開している「レッツ倶楽部」は、「立つ」「座る」「歩く」「着替える」「物を取る」などのADL※『日常生活動作訓練』型デイサービスです。全国のリハビリテーション病院で導入されているリハビリマシンを使ったパワーリハビリほか、各種プログラムによって生活動作を維持・改善。「まだできる」「またできる」という自信が蘇り、体だけではなく、心までも変化していき、高齢者の自立支援を目指す事業所です。

※ Activities of Daily Livingの略

2019年、デイサービスにおける入浴に対する需要の高まり、高齢者の皆さまの自立支援における歩行の重要性の再認識に伴い、既存の「レッツ倶楽部」に、入浴訓練と歩行を重視したトレーニングを付加した施設「レッツ倶楽部」（ウォーク＆SPA）が誕生いたしました。

■ 「レッツ倶楽部 京都醍醐」（ウォーク＆SPA）概要

（１）開業予定日 2025年11月1日（土）

（２）名 称 レッツ倶楽部 京都醍醐

（３）所在地 〒 601-1343 京都府京都市伏見区醍醐下山口町22番地2

（４）事業形態 半日型デイサービス

（５）営業日 月曜日～土曜日 ※祝日を含む

（６）営業時間 半日型[午前の部]9:00～12:15 [午後の部]13:30～16:45

（７）定 員 [午前の部][午後の部]それぞれ30名

（８）ホームページ https://www.lets-club.jp/shop/kyotodaigo/

■ 関連URL

「レッツ倶楽部」ホームページ

https://www.lets-club.jp/

「レッツ倶楽部」フランチャイズ加盟募集ホームページ

https://www.lets-club.jp/fc/

「レッツ倶楽部」求人ホームページ

https://qlc.bizpla.jp/job/

※採用情報、事業内容、スタッフインタビューなどを掲載

「レッツ倶楽部」店舗物件募集ページ

https://www.qlc.co.jp/news/n_220405/

※新店舗を開業する為の店舗物件を広く募集

■ 会社概要

・名 称： QLCプロデュース株式会社（出光興産株式会社100％子会社）

・代 表： 加藤 利和

・所在地： 東京都品川区西五反田1-3-8 五反田PLACE４階

・設立日： 1997年5月

・事業内容：リハビリ特化型デイサービス「レッツ倶楽部」「ブリッジライフ」のFC事業

（全国172事業所展開）

エビデンスに特化した介護システムの開発

デイサービス向け口腔・個別機能訓練加算支援システムの開発

・URL： https://www.qlc.co.jp/