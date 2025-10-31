補助金Flash、「補助金検索AI機能」をリリース ─ デジタル庁MCP連携で全国1,000件超の補助金を“話しかけるだけ”で検索可能に。自治体・認定支援機関含む士業・金融機関のDX。

株式会社Franca AI

株式会社Franca AI（本社：東京都中央区、代表取締役：井上舜平）は、補助金申請支援SaaS「補助金Flash」において、デジタル庁が公開したMCP（Model Context Protocol）技術を活用し、Jグランツ（jGrants）公式との連携による「補助金検索AI機能」を新たにリリースしました。

この機能により、東京都をはじめ全国の自治体・士業・認定支援機関が、全国の1,000件を超える補助金情報を、チャット形式で自然に検索・参照することが可能になりました。

■「条件を話すだけ」で見つかる補助金

これまでの補助金検索サービスでは、「都道府県」「業種」「金額」などをフォームに入力して探す必要があり、申請条件や事業内容など、より詳しい文脈で補助金を探すことが困難でした。

「補助金検索AI」機能は、次のように話しかけるだけでAIが自動で最適な補助金を提示します。

- 「東京都の製造業で、従業員50名、800万円以上の補助金は？」- 「今月中に締切が迫っているDX関連の補助金を教えて」- 「新規事業を立ち上げたいが、設備投資に使える補助金は？」

といった柔軟な質問から、補助金検索AIアシスタントへ回答を求めることが出来るようになります。

「補助金Flash」上での補助金検索AIアシスタントの質問と回答の例

AIがJグランツ上の最新データから条件に合う補助金を検索し、対象業種・金額・受付期間・申請リンクまで整理して回答します。

検索条件に完全に一致する補助金がない場合でも、AIが条件を緩和して近しい補助金を提案します。

■ デジタル庁JグランツMCPと連携

今回の機能は、デジタル庁が2025年10月に公開したJグランツMCPサーバーと連携して構築されています。

MCP（Model Context Protocol）は、生成AIが外部データと安全に連携するための新しい技術仕様で、ClaudeなどのLLM（大規模言語モデル）を通じて、公式の補助金データを自然言語で検索・要約することを可能にします。

この取り組みにより、国・自治体の公募情報をAI経由で安全かつ即時に取得できる国内初の仕組みが実現しました。

■ 自治体・認定支援機関含む士業・金融機関への提供も拡大

補助金フラッシュでは、現在補助金支援における数値計画策定領域においても数値計画AI（特許出願済み）の組み込みを進めており、それらを用いて自治体の企業支援窓口や認定支援機関、士業（中小企業診断士や行政書士）など専門家の業務のDXも進めています。

企業・士業・自治体の三者が同じ基盤で情報を共有することで、地域全体の補助金業務DXを加速させます。

■ フリートライアル

「補助金Flash 」は登録3分で、無料でお試しいただけます。

AIによる補助金検索や、事業計画書生成を体験してみてください。（無料トライアル ️ https://franca.ai/hojokin）。

■ 関連リンク

- 補助金Flash 製品ページ／フリートライアル（5分で開始）：https://franca.ai/hojokin- 公式リリース記事（初回リリース）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000144052.html- FrancaAI、Googleスタートアッププログラム採択：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000144052.html- 主要補助金の計画書を"最短10分で自動生成”：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000144052.html

会社情報

会社名：Franca AI株式会社

代表取締役：井上 舜平

サイト：https://franca.ai

お問い合わせ：info@franca.co.jp