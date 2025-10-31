【観光・ホテル業界の現実】「お客様第一」の前に守るべきは、現場の安心

株式会社SA

観光・ホテル業界では「お客様第一」が根付く一方で、現場の労務負担やカスタマーハラスメント（カスハラ）が深刻化しています。外資系ホテルから専門学校まで現場を熟知する高橋康乃氏（ポントコミュニケーションズ）は、「まず自分が第一、職場が第一。その土台があってこそ顧客重視が成立する」と語ります。雇用クリーンプランナー講座は、法律と現場のリアルを結びつける実践型資格。ショートドラマを通じて自分の言動を見直し、ハラスメント防止・メンタルケア・クレーム対応を一体で学べる構成です。「信頼関係がハラスメントを防ぐ」「謝る前に見極める」「安心はコストではなく生産性」。この資格を通して、接客業の未来を支えていく活動を続けています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=1wfLeWz5G9o ]

【セミナー開催概要】

日時：2025年11月7日（金）12:00～13:00

主催：一般社団法人クレア人財育英協会

場所：本社（千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町本社ビル6F）

【こんな疑問に答えます】

・観光・ホテル業界におけるカスハラの実態とは？

・なぜ「自分を守る」ことが顧客満足につながるのか？

・雇用クリーンプランナー講座で学べる現場に効くハラスメント対応とは？

・外国人労働者を含むチームマネジメントのポイントは？

・資格取得が現場の信頼関係をどう変えるのか？

【講師紹介】

小野 純（おの・じゅん）

特定社会保険労務士。企業・教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇。「法律をどう現場に落とし込むか」を重視した実践的な講義に定評があり、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師も務める。

ポントコミュニケーションズについて

株式会社ポントコミュニケーションズは「教育・人材育成」を軸に、企業研修、コンサルティング、採用支援などを手がける組織開発のプロフェッショナル企業です。人材が力を発揮できる環境づくりを支援し、顧客企業の持続的な成長に貢献しています。

公式サイト：https://www.pont.co.jp/entry.php?eid=304370

一般社団法人クレア人財育英協会について

（株）SAのグループ会社として2023年に設立。雇用・労務・ハラスメント防止に関する資格・研修事業を展開。働く人と家族を守る「雇用クリーン事業」に注力し、実務に直結する学びを提供。全国650名超が、ハラスメント&労務対対策のプロフェッショナル資格「雇用クリーンプランナー」を取得し、企業・自治体・教育現場などで活躍しています。

▶ 公式サイト：https://caa.or.jp/