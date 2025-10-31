おかげさまで原宿サン・アドは設立50周年を迎えました。

株式会社原宿サン・アド

株式会社原宿サン・アド（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：大井邦生）は、1975年の設立から50周年を迎えるにあたり、節目の1年にふさわしい特別なプロジェクトを展開してまいります。

原宿サン・アドは、Hondaをはじめとする広告・ブランディング領域で

50年間にわたり生活者と社会に寄り添うコミュニケーションとクリエイティブに取り組んできました。

今回の50周年YEARでは、単なる振り返りに留まらず未来へ向けた様々な企画を準備しております。

この50周年を機に、原宿サン・アドは「クルマ」と「人」をテーマに、

音楽・映像・ファッション・アートなど、さまざまな分野で“文化”と向き合う50人の語りを纏めた

CULTURE BOOKを出版します。

そして、来たる2026年には、このCULTURE BOOK出版のお披露目と50周年を記念したパーティーを開催する予定です。また新しい社名ロゴ、ブランドアイコンの導入、さらに新たな拠点で未来に向けた挑戦を始める本社移転も予定しております。

これらの施策については、順次Webサイトにて情報を発信してまいります。

これからも原宿サン・アドは、ブランドとユーザーをつなぐ「カルチャー」のよき理解者として、

クライアントや社会に価値を提供し、関わる人々から“信頼と共感を集める存在”でありたいと考えております。どうぞご期待ください。

【株式会社 原宿サン・アドについて】

1975年10月、株式会社サン・アドのHonda部門が分離、独立して誕生。以来、Hondaをはじめ様々なクライアントの課題解決に伴走。

プロモーション設計から、グラフィック、Web、映像、イベント、PRまで、コミュニケーションアイデアをワンストップで提供しています。

株式会社 原宿サン・アドWebサイト：

https://h-sunad.co.jp/