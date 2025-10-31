「あんと茶と」 × ニューオータニイン札幌「和（なごみ）のアフタヌーンティーセット」二日間限定販売

ＨＲＴニューオータニ株式会社

ニューオータニイン札幌（札幌市中央区 総支配人：石垣慎一良）のレストラン「ダイニング＆カフェ　ランデブーラウンジ」（ロビィ階）では2025年11月22日（土）、11月23日（日）の二日間限定で、「あんと茶と」とのコラボレーション企画「和（なごみ）のアフタヌーンティーセット」を販売いたします。






札幌に店舗を構える和菓子と静岡茶のカフェ＆ショップ「あんと茶と」とともに贈る “和（なごみ）”のアフタヌーンティー。


スイーツは「あんと茶と」の焼ききんつば〈ゆず〉・揚げきんつば〈あずき〉・〈抹茶〉の3種に、ホテルパティシエ特製のモンブランやパンナコッタ、濃厚な抹茶ソースで楽しむ抹茶フォンデュなど。


お食事には秋刀魚の柚庵焼きや栗の白和えなど秋の味覚を詰めた和のひと皿をご用意。


ふたを開けると彩り豊かな手まり寿司が並び季節の華やぎを添えます。


お飲み物はフリーフローで提供。お茶は「あんと茶と」セレクトの釜炒り茶と深蒸し茶「望」。和菓子やスイーツとの相性抜群です。



【和(なごみ)のアフタヌーンティーセット】


https://newotanisapporo.com/restaurant-list/nagomi-afternoon202511/

●提供期間：2025年11月22日（土）、11月23日（日）


●提供場所／時間：


　　1F ランデブーラウンジ


　　11:30～17：00まで／1F ランデブーラウンジ（15:00入店まで)　


　　※120分制、要予約


●料　金：1 名様 \4,500　※税サ込　１日各20名限定






<お料理>

【前菜】


　・三色葡萄博多


　・秋刀魚柚庵焼き


　・菊菜と栗の白和え


　・実り揚げ


　・白身魚の煮凝り


【御食事】


　手毬寿司


　　・鮪 ／ 帆立 ／ 鰤 ／ 甘海老 ／ サーモン ／ 菊の巻寿司


【酢の物】


　・柿絹田巻


　・敷黄味酢


　・蛇腹胡瓜


　・若布


<スイーツ>「あんと茶と」より人気のきんつばを3種ご用意

　　・焼ききんつば〈ゆず〉


　　・揚げきんつば〈あずき〉


　　・揚げきんつば〈抹茶〉


　　※各小口サイズで提供


・ぶどうと梨のパンナコッタ


・モンブラン


・季節のフルーツロール


・濃厚な抹茶ソースで味わう抹茶フォンデュ


（林檎のマドレーヌ・柿・苺（ハーフ）・さつま芋 甘露煮・白玉）


＜ドリンク＞「あんと茶と」より人気のお茶を2種ご用意

◇深蒸し煎茶【望】


　　牧之原市認定ブランド茶。


　　うまみ成分の「テアニン」が多く、渋みが少なく


　　まろやかで美しい緑色の水色が特徴です。


◇有機釜炒り茶


　　烏龍茶のように生葉を萎凋させてから


　　釜炒りさせたお茶。


　　香ばしくさっぱりとした味が特徴です。


・コーヒー


・モクテル2種


　（モクテルはお一人様各1杯限定となります）



https://www.tablecheck.com/shops/newotanisapporo-rendezvous/reserve?menu_items=68f86654f115b360344864eb

【ニューオータニイン札幌】


ニューオータニイン札幌は、2025年8月1日に開業43周年を迎えました。


札幌駅・大通駅から好アクセスで観光からビジネスまで多様にご利用頂けます。


シンプルで落ち着きのある客室にカジュアルなレストランと和洋中の料理を提供するレストランを併設。


お客様に信頼されるサービスとおもてなしに満ちた時間をお過ごしいただけます。






公式サイト：https://newotanisapporo.com/
Instagram 公式アカウント：https://www.instagram.com/newotani_inn_sapporo/
Facebook 公式アカウント：https://www.facebook.com/NewOtaniInnSapporo/


X（旧Twitter） 公式アカウント：https://twitter.com/inn_sapporo



「あんと茶と」

北海道産地豆を使用したあんと、静岡県産のお茶が楽しめるカフェ&ショップ。





公式サイト：https://antochato.com//


Instagram 公式アカウント：https://www.instagram.com/anto_chato/