ブレイン・ラボ、派遣業務管理システム「MatchinGood（マッチングッド）」2025年版の年末調整機能の提供を開始

株式会社ブレイン・ラボ（本社：東京都港区、代表取締役社長：中江典博）は、人材派遣事業者向けに提供している派遣業務管理システム「MatchinGood（マッチングッド）」において、2025年版の年末調整機能の提供を開始しました。



提供開始に伴い、実務担当者向けの無料オンラインセミナー
「派遣業界のための年末調整対策セミナー2025」を11月13日（木）に開催します。


■令和7年度の税制改正にも完全対応


2025年版の年末調整では、令和7年度の税制改正に伴い以下の重要な変更内容が適用されます。


- 給与所得控除の引き上げ
- 基礎控除の引き上げ
- 特定親族特別控除の新設

MatchinGood （マッチングッド）の年末調整では、これらの変更内容に準拠した各種控除額を自動で計算し源泉徴収票に出力することが可能となります。



特に、特定親族特別控除の新設に伴う書式変更への対応済みのため貴社での書式変更対応は不要、また面倒な計算もシステムで行えます。


案件獲得前の営業管理や、求職者の応募段階からの管理等、稼働決定する契約前のフロント業務から


稼働スタッフの勤怠管理・請求・給与計算・年末調整などのバック機能まで、


派遣業務の一元管理はMatchinGood（マッチングッド）にお任せください。



■派遣業界のための年末調整対策セミナー2025


2025年度版年末調整機能提供に伴い、派遣業界のための年末調整対策セミナーを開催します。



今年の年末調整は給与所得控除、基礎控除の見直し、特定親族特別控除の新設など


派遣スタッフ様への制度概要の説明や、手続きの煩雑化などでこんな課題に直面していませんか？


- 日常業務が忙しく、改正点について対応漏れがないか最終確認したい。
- 複雑な変更点により、派遣スタッフからの問い合わせ対応に頭を悩ませる。
- 年末の多忙な時期の事務作業や問い合わせ対応を効率化したい。

本セミナーでは、わずか30分で


2025年年末調整の実務チェックポイントを総点検できます。




■お申込み方法・詳細


開催日時： 11月13日(木)　12：00 - 12：30


開催形式： オンライン（Zoom）


参加費　： 無料


申込方法： 下記申込ページからお申し込みください


■「MatchinGood」について







MatchinGood（マッチングッド）とは、人材紹介・人材派遣会社様向けのクラウドサービスです。


人材紹介・派遣のビジネスプロセスを一気通貫で管理することで機会損失やミスをなくし、クライアント企業との信頼関係と、新たな商談の機会を創出します。



■株式会社ブレイン・ラボ 会社概要


［社名］　　　　　　　　　　株式会社ブレイン・ラボ（Brain Lab,Inc.）


［本社所在地］　　　　　　　東京都港区芝浦4-12-38 CANAL GATE SHIBAURA 3F


［設立年月日］　　　　　　　2002年11月


［代表者］　　　　　　　　　代表取締役社長 中江典博


［事業内容］　　　　　　　　人材紹介・人材派遣業務における、コンサルティングサポート


　　　　　　　　　　　　　　人材紹介・派遣会社向け業務管理システムの開発・販売


［コーポレートサイト］　　　https://www.brainlab.co.jp


［サービスサイト］ 　　　　 https://www.matchingood.co.jp


