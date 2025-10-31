「LP級クオリティを丸投げで」オンラインガチャ／診断の制作代行つき『グランドメニュー』を提供開始

株式会社on the bakery

株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市）は、ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートLPを作成できるマーケティングツール「クロワッサン」の新料金体系として、制作代行をセットにした『グランドメニュー』の提供を開始しました。従来の「システム利用料のみ」プランはそのまま継続。いずれのプランでも、オンボーディングミーティングおよびカスタマーサクセス（CS）による運用サポートは標準装備しています。

リリースのポイント

- 丸投げで完成：企画相談からデザイン制作・公開までを一気通貫で代行。社内リソース不足でも最短で施策をスタート。- LP級の見栄え：特設サイトのような世界観で、オンラインガチャ／診断コンテンツの成果最大化を狙えます。- 用途に合わせて選べる：公開ペースに応じたLite／Standard／Plusの3段階。- システムのみもOK：これまで通り「システム利用料のみ」のプランも選択可能（CSサポート・オンボ付き）。

『グランドメニュー』（制作代行セット）概要

- Lite：デザイン制作代行／システム利用料／CSサポート／2カ月に1回のコンテンツ公開参考価格：月額6万円～（税別）- Standard（いちばん人気）：同上／毎月1回の公開参考価格：月額8.5万円～（税別）- Plus：同上／毎月2回の公開参考価格：月額12.5万円～（税別）- 初期費用：15万円（税別）※一括払い特典あり（5万円）

※詳細は料金表画像をご参照ください。価格・仕様は予告なく変更となる場合があります。

「システム利用料のみ」プラン（制作代行なし）

- 年間：月額3.5万円～（税別）- 半年：月額5万円～（税別）- 3カ月：月額9万円～（税別）- 1カ月：月額20万円～（税別）- 含まれるもの：システム利用料／CSの運用サポート／公開枠は1枠まで

※公開枠の追加や各種オプションは別途。詳細はお問い合わせください。

こんな課題を解決します

- 社内にデザイナー・ディレクターがいないため、着手できていない- 短期間で「映えるLP品質」の施策を立ち上げたい- 企画～公開・運用までの手戻りを最小化したい

活用シーン（実績のある用途）

- 鉄道会社の沿線周遊企画での回遊促進ガチャ- 大手メーカーのブラックフライデー施策での購買誘導診断- アーティストの新作／ツアー連動キャンペーンでの参加型ガチャ・診断

※個人向け販売は行っておりません。企業・自治体・アイドル運営会社、クリエイター所属組織などでの利用を想定しています。

代表コメント

井戸 裕哉（いど ひろや）／株式会社on the bakery 代表

「作りたいのに人手が足りないという声に応えて、『クロワッサン』を成果が出る形で最短リリースできるメニューを用意しました。LP級のクオリティで、オンラインガチャや診断の『体験の良さ×運用の軽さ』を両立させます。」

申込・お問い合わせ

まずは施策の相談からお気軽に

お問い合わせフォームはこちら :https://lp.croissant.buzz/contact/

「クロワッサン」について

クロワッサンは、ノーコードでオンラインガチャ／診断／アンケートLPを作成・運用できるマーケティングツールです。公開後の運用もCSが伴走し、販促・集客・ファン参加型の企画をスピーディに立ち上げられます。

クロワッサンの詳細はこちらから :https://www.lp.croissant.buzz/「クロワッサン」の効果と特徴

「クロワッサン」は、企業向けにオンラインガチャ・診断コンテンツを作成できるツールです。

ガチャやアンケートをオンライン上で行うことでユーザーの本音を獲得し、Web

マーケティングの「率と量」を向上します。

「クロワッサン」の特徴を4つご紹介

1.3つのコンテンツを自社仕様にカスタマイズ可能！

「クロワッサン」では、質問に答えて楽しめる「オリジナル診断」、確率や演出を自由に設定できる「オリジナルガチャ」、自社仕様にカスタマイズ可能な「アンケートコンテンツ」の3タイプのコンテンツを1つのアカウントで作成可能です。

必要に応じて月ごとにコンテンツを変更したり、公開枠を増やして複数のコンテンツを同時展開したりするなど、効果的に運用できます。

2.マーケティング施策と連動したリード獲得を実現

「クロワッサン」を公式LINEと連携したり、X・Instagramのフォローを促す導線を設定したりすることで、SNS上の接点を拡大できます。さらに、診断・ガチャの利用前に独自設定のフォームを用意して、ユーザー情報を取得することもできます。

マーケティング施策と連動したリード獲得を、自然な導線で実現できるのが「クロワッサン」の強みです。

3.ユーザーの利用状況がひと目でわかるレポート機能

ガチャや診断コンテンツの利用者など、ユーザーデータをレポートで閲覧できます。

「診断・ガチャの利用者」「公式LINEの友達追加数」「SNSフォローページへの遷移数」「各結果・設問の分布数」などさまざまなデータを抽出できます。CSVはリアルタイム、ほか利用データも5分ごとに自動更新され、コンテンツ効果の見える化が加速します。

4.最短1日で公開可能。スピーディに施策を実行

「クロワッサン」の各種コンテンツは、わずか3ステップで作成・公開が可能です。

- アプリの種類を選択- デザインテンプレートを選択- コンテンツを設定して公開

最短1日でリリースできるため、タイムリーなキャンペーンやプロモーションにも柔軟に対応。スピード感を持ったマーケティング施策の実行を支援します。



「クロワッサン」の年間費用は約47万円ほど。

月額にすると4万円弱からというリーズナブルな価格設定です。

コスト面でもご安心いただけます。

株式会社on the bakeryについて

当社は、「創る私たちが没頭して、手にとる人々を夢中にする」をミッションに「クロワッサン」を開発・提供しております。

オンラインガチャ・診断アプリが誰でも簡単に作れる「クロワッサン」は2026年度までに1,000社の導入を目指しております。

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社on the bakery（株式会社オンザベーカリー）

代表者 ：代表取締役 井戸 裕哉（イド ヒロヤ）

所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい8F

事業内容：独自のマーケティングツール開発・提供、SNSマーケティング支援

URL ：https://www.onthebakery.co.jp/

＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社on the bakery

カスタマーサポート：佐藤 奈々（サトウ ナナ）

お問い合わせ先 ： satou@onthebakery.co.jp