マークスライフ 業務拡大に伴い横浜支店・静岡支店を移転

マークスライフ株式会社（左：横浜支店 右：静岡支店）

深刻化する空き家問題の解決と持続可能な社会の実現を目指すマークスライフ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：花原浩二、以下「当社」）は、業務拡大に伴い、横浜支店および静岡支店を移転し、2025年11月1日より新オフィスにて業務を開始いたします。

当社は、不動産を通じた社会課題の解決に取り組むライフソリューションサービスを展開しています。

実家の困りごとをワンストップで解決する「じつまど」、全国の葬祭事業者様と連携してご遺族様の遺品整理や相続手続き、相続不動産のサポートを行う「葬祭事業者サポート」、諸事情により人が亡くなった不動産、いわゆる事故物件を取り扱う「成仏不動産」、そして空き家や再建築不可物件などの一般的に取引されづらい“負動産”に新たな価値を見出し、それらを“富動産”として流通させる「富動産市場」など、多様なサービスを通して持続可能な不動産の再生と社会貢献に取り組んでまいりました。

このたびの横浜支店および静岡支店の移転は、サービス拡大に伴うご相談件数の増加とスタッフ増員への対応を目的としたものです。

新オフィスでは、より多くのお客様のニーズに迅速かつ丁寧にお応えできる体制を整え、地域に根ざした支援を一層強化してまいります。

■横浜支店情報

支店名：横浜支店

所在地：横浜市西区北幸一丁目7番6号 日土地横浜西口第一ビル8階

TEL：045-900-8981 FAX：045-900-8982

営業開始日：2025年11月1日

■静岡支店情報

支店名：静岡支店

所在地：静岡県静岡市葵区追手町2番20号 ヤマムラビル追手町4階B号室

TEL：050-8890-8875 FAX：050-8890-8876

営業開始日：2025年11月1日

■会社概要

【マークスライフ株式会社】

当社は、「世のために。人のために。」を企業理念として掲げ、お客様のお困りごとに真正面から向き合ってきました。業界の常識では難しいとされる課題でも、可能性を追求し、専門知識と真摯な気持ちをもって、お客様と一緒に解決策を探していきます。 今後も挑戦を続け、より多くの人々が心から安心し、明るい気持ちで人生を歩める、 そんな社会の実現を目指していきます。

社名 ：マークスライフ株式会社（ﾏｰｸｽﾗｲﾌｶﾌ゛ｼｷｶ゛ｲｼｬ）

本社所在地 ：東京都中央区日本橋本石町三丁目1番2号 大阪ガス都市開発日本橋ビル4階

代表取締役社長：花原浩二

資本金 ：272,466,662円（資本準備金含む）

宅地建物取引業 ：国土交通大臣（1）第10129号

事業内容 ：不動産買取事業 / 不動産仲介事業（売買仲介および賃貸仲介）/ 不動産活用コンサルティング事業

サービス一覧 ：じつまど / 葬祭事業者サポート / おまもり不動産 / 中立不動産 / 富動産市場 / 成仏不動産 / 負動産の総合病院 / 海外不動産

コーポレートサイト：https://marks-house.jp/

じつまどサイト：https://jitsumado.jp