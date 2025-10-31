スマホアプリ「Study Start（すたすた）」オープンβリリース延期のお詫びと今後の予定

株式会社TISHIKI


学習アプリ「StudyStart（すたすた）」のオープンβリリースにつきまして、当初予定していた2025年10月での公開に間に合わず、2025年12月の実施を予定しております。



心待ちにしてくださっている皆さまに深くお詫び申し上げます。


お詫びと現状


この度は、当社の見通しが甘く、ご期待に沿うことができず誠に申し訳ございません。現在、正式公開に先立ち、以下の最終調整を進めております。



キャラクターデザインの最終確定：


キャラクターデザインの一新・ブランドトーンとの整合性・量産運用を踏まえた描画仕様の統一。



問題バンクの難易度チューニング：


レベル配分・誤答選択肢の品質向上、出題ロジックの再検証。



品質安定化（デバッグ）：


クラッシュ/フリーズの解消、UI応答性の改善、計測タグの最終確認。


これらの対応により、初回体験の品質を必要水準まで高めたうえでお届けいたします。



織田信長

紫式部

新しいスケジュール（予定）


オープンβ公開：


2025年12月（予定）



予定機能範囲：


基本学習および資格学習を中心とした問題/クイズ、ポイント獲得・交換の機能、モンスター育成等



対象OS：


iOS / Android（順次展開）


※詳細な日程の確定情報は、追って次回プレスリリースでご案内します。


今後のご案内


次回のご案内では、以下の情報をお知らせいたします。


・事前登録（プレ登録）ページの公開


・公式SNSアカウントと最新情報の配信開始


・延期理由の詳細


皆さまへのお願い


オープンβ版では、プロダクトの完成度をさらに高めるため、アンケート等によるご意見・ご要望の収集を予定しております。率直なフィードバックをお寄せいただけますと幸いです。


会社概要


会社名：株式会社TISHIKI
所在地：東京都江東区（本社）
事業内容：学習支援アプリ「StudyStart（すたすた）」の企画・開発・運営
公式サイト：https://tishiki.tech/