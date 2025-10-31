スマホアプリ「Study Start（すたすた）」オープンβリリース延期のお詫びと今後の予定

リード（要約）

株式会社TISHIKI

学習アプリ「StudyStart（すたすた）」のオープンβリリースにつきまして、当初予定していた2025年10月での公開に間に合わず、2025年12月の実施を予定しております。

心待ちにしてくださっている皆さまに深くお詫び申し上げます。

お詫びと現状

この度は、当社の見通しが甘く、ご期待に沿うことができず誠に申し訳ございません。現在、正式公開に先立ち、以下の最終調整を進めております。

キャラクターデザインの最終確定：

キャラクターデザインの一新・ブランドトーンとの整合性・量産運用を踏まえた描画仕様の統一。

問題バンクの難易度チューニング：

レベル配分・誤答選択肢の品質向上、出題ロジックの再検証。

品質安定化（デバッグ）：

クラッシュ/フリーズの解消、UI応答性の改善、計測タグの最終確認。

これらの対応により、初回体験の品質を必要水準まで高めたうえでお届けいたします。

新しいスケジュール（予定）

織田信長紫式部

オープンβ公開：

2025年12月（予定）

予定機能範囲：

基本学習および資格学習を中心とした問題/クイズ、ポイント獲得・交換の機能、モンスター育成等

対象OS：

iOS / Android（順次展開）

※詳細な日程の確定情報は、追って次回プレスリリースでご案内します。

今後のご案内

次回のご案内では、以下の情報をお知らせいたします。

・事前登録（プレ登録）ページの公開

・公式SNSアカウントと最新情報の配信開始

・延期理由の詳細

皆さまへのお願い

オープンβ版では、プロダクトの完成度をさらに高めるため、アンケート等によるご意見・ご要望の収集を予定しております。率直なフィードバックをお寄せいただけますと幸いです。

会社概要

会社名：株式会社TISHIKI

所在地：東京都江東区（本社）

事業内容：学習支援アプリ「StudyStart（すたすた）」の企画・開発・運営

公式サイト：https://tishiki.tech/