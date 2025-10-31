スマホアプリ「Study Start（すたすた）」オープンβリリース延期のお詫びと今後の予定
リード（要約）
学習アプリ「StudyStart（すたすた）」のオープンβリリースにつきまして、当初予定していた2025年10月での公開に間に合わず、2025年12月の実施を予定しております。
心待ちにしてくださっている皆さまに深くお詫び申し上げます。
お詫びと現状
この度は、当社の見通しが甘く、ご期待に沿うことができず誠に申し訳ございません。現在、正式公開に先立ち、以下の最終調整を進めております。
キャラクターデザインの最終確定：
キャラクターデザインの一新・ブランドトーンとの整合性・量産運用を踏まえた描画仕様の統一。
問題バンクの難易度チューニング：
レベル配分・誤答選択肢の品質向上、出題ロジックの再検証。
品質安定化（デバッグ）：
クラッシュ/フリーズの解消、UI応答性の改善、計測タグの最終確認。
これらの対応により、初回体験の品質を必要水準まで高めたうえでお届けいたします。
織田信長
紫式部
新しいスケジュール（予定）
オープンβ公開：
2025年12月（予定）
予定機能範囲：
基本学習および資格学習を中心とした問題/クイズ、ポイント獲得・交換の機能、モンスター育成等
対象OS：
iOS / Android（順次展開）
※詳細な日程の確定情報は、追って次回プレスリリースでご案内します。
今後のご案内
次回のご案内では、以下の情報をお知らせいたします。
・事前登録（プレ登録）ページの公開
・公式SNSアカウントと最新情報の配信開始
・延期理由の詳細
皆さまへのお願い
オープンβ版では、プロダクトの完成度をさらに高めるため、アンケート等によるご意見・ご要望の収集を予定しております。率直なフィードバックをお寄せいただけますと幸いです。
会社概要
会社名：株式会社TISHIKI
所在地：東京都江東区（本社）
事業内容：学習支援アプリ「StudyStart（すたすた）」の企画・開発・運営
公式サイト：https://tishiki.tech/