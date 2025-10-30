【第2弾】YOKOHAMA MINATOMIRAI WINTER HOLIDAY 2025-2026 ―トムとジェリー　となりには、キミがいる。―

三菱地所プロパティマネジメント株式会社

横浜ランドマークタワー(https://yokohama-landmark.jp/)(ランドマークプラザ・69階展望フロア スカイガーデン(https://www.yokohama-landmark.jp/skygarden/))＜神奈川県横浜市／運営:三菱地所プロパティマネジメント株式会社＞、MARK IS みなとみらい(https://www.mec-markis.jp/mm/)＜同／運営:同＞、スカイビル(https://www.yokohama-sky.co.jp/)＜同／運営:株式会社横浜スカイビル＞の3施設は、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、2025年11月11日(火)～2026年1月12日(月・祝)の期間中、今年85周年を迎えた「トムとジェリー」とともに、クリスマスからニューイヤーシーズンを盛り上げるホリデーイベント「YOKOHAMA MINATOMIRAI WINTER HOLIDAY 2025-2026 -トムとジェリー となりには、キミがいる。-」を開催します。

【特設サイト】 https://yokohama-minatomirai-winter-holiday2025.com(https://yokohama-minatomirai-winter-holiday2025.com)

今年で85周年を迎えた「トムとジェリー」は、1940年の誕生以来、ネコのトムとネズミのジェリーが毎回追いかけっこを繰り広げる、愉快なドタバタコメディです。これまでに世界中の子どもから大人までを笑顔にしてきました。「トムとジェリー」85周年のフィナーレに横浜みなとみらいにやってきたふたりとともに、みなとみらい地区の横浜ランドマークタワー、MARK IS みなとみらい、スカイビルを舞台に、煌びやかで、楽しく愉快、そして笑顔になれるウィンターホリデーをお届けします。

ランドマークプラザとMARK IS みなとみらいの店舗では、トムとジェリーや仲間たちとコラボレーションしたグッズの販売や、オリジナルメニューをご提供します(一部店舗に限る)。また、期間限定のPOP UP SHOPが登場。「トムとジェリーボウリング -by VILLAGE VANGUARD-」では、ボウリング場を舞台にトムとジェリーの世界観を楽しめるユニークな空間で、限定グッズの販売やミニゲーム体験、ワークショップなどを開催します。「トムジェリマーケット」では、ぬいぐるみ、雑貨、アパレルなどのグッズを販売いたします。その他、両施設のあちらこちらに隠れた様々な形に変形したトム、ジェリー、タフィーのスタンプを集めるスタンプラリーを開催します。

横浜ランドマークタワー 69階展望フロア スカイガーデンでは、特別展示を回遊しながら楽しめる重ね捺しスタンプラリー体験や、限定グッズ付き特別入場チケット販売と併せて、展望フロア内「スカイカフェ」でのUSA文化を感じさせるアメリカンダイナーのデザイン演出と一緒にコラボメニューがお楽しみいただけます。また、ランドマークプラザ5階の「Cafe Fan Base(https://cafefanbase.com/)」に期間限定でオープンするカフェ「TOM and JERRY DINER by Cafe Fan Base(https://cafefanbase.com/event/tomandjerry/)」では、作品の世界に入り込んだようなグラフィックが広がる店内で、キャラクターをモチーフにしたオリジナルメニューもご提供し、見た目も味も楽しいひとときをお過ごしいただけます。

横浜ランドマークタワーとMARK IS みなとみらい、スカイビルの各施設には、「トムとジェリー」の世界観を表現したクリスマスツリーや装飾、フォトスポットも登場。訪れるたびに新たな発見がある、笑顔あふれるウィンターホリデーをお届けします。

【開催概要】

YOKOHAMA MINATOMIRAI WINTER HOLIDAY 2025-2026

-トムとジェリー となりには、キミがいる。-

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/43503/table/372_1_e021d8c6b7a547abf7d7e9bfa9241ecb.jpg?v=202510311028 ]

※横浜ランドマークタワー69階展望フロア スカイガーデンへは、入場料が必要となります。

※イベントの期間や内容は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。



ランドマークプラザ、MARK IS みなとみらいでの展開



■オリジナルコラボメニュー：飲食／オリジナルコラボグッズ：物販

ランドマークプラザとMARK IS みなとみらいの一部店舗では、トムとジェリーや仲間たちとコラボレーションしたグッズの販売や、オリジナルメニューをご提供いたします。コラボ商品をご購入いただいた方には、オリジナルステッカーをプレゼントします。

オリジナルコラボメニュー：飲食 (一例)

ラ・メゾン アンソレイユターブル

ランドマークプラザ １階

---------------------

ジェリーとタフィー ベイクドチーズタルト

1,400円(税込)

ミセスエリザベスマフィン

ランドマークプラザ １階

---------------------

トムとジェリーマフィンBOX

イートイン1,783円(税込)

テイクアウト1,750円(税込)

浅草 キッチン大宮

MARK IS みなとみらい 4階

---------------------

トムとジェリー よくばりチーズケーキセット

(ソフトドリンク付き)

イートイン1,980円(税込)

J.S. PANCAKE CAFE

MARK IS みなとみらい 1階

---------------------

トムとジェリー チーズティーラテ

イートイン1,100円(税込)

テイクアウト1,080円(税込)

※キャラクターはランダムで提供

オリジナルコラボグッズ：物販 (一例)

横濱ハーバー

ランドマークプラザ 5階 ヨコハマメモリーズ

MARK IS みなとみらい

1階 みんなのアトリエ／地下1階 Foodway

---------------------

トムとジェリー ハーバー

1,296円(税込)

KASHIWA

ランドマークプラザ 4階

---------------------

無垢材カッティングボード Tom and Jerry

各4,400円(税込)

LIB

ランドマークプラザ 2階

---------------------

トムとジェリー 刻印 革財布・革小物

4,640円(税込)～16,640円(税込)

靴下屋

MARK IS みなとみらい 2階

---------------------

トムとジェリー プリントソックス

(トム＆ジェリー／タフィー＆ジェリー)

各2,750円(税込)

＜コラボ商品購入特典！ オリジナルステッカープレゼント＞

対象店舗にて、オリジナルコラボメニューやオリジナルコラボグッズをご購入1会計につき、ランドマークプラザのクリスマスツリー「Tom and Jerry MUSIC TREE」に装飾されている、オリジナルステッカーを1枚プレゼントします。全部で6種類をご用意しています。

■POP UP SHOP

ステッカー(一例)「トムとジェリーボウリング -by VILLAGE VANGUARD-」

ボウリング場を舞台にトムとジェリーの世界観を楽しめるユニークな空間で、限定グッズの販売やミニゲーム体験、ワークショップなどを開催します。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/43503/table/372_2_a6a0bcd0dba13de0e6e98fc2d3520a72.jpg?v=202510311028 ]「トムジェリマーケット」

ぬいぐるみ、雑貨、アパレルなどの「トムとジェリー」のグッズを取り扱うオフィシャルストア。懐かしくて新しい「トムとジェリー」の世界観を体感できるショップです。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/43503/table/372_3_aed22d0ac68d02e7d7fba84ee87eeedd.jpg?v=202510311028 ]

※イベントの開催期間や内容は予告なく変更となる場合がございます。特にクリスマス時期や年末年始は開催時間や内容が変更となる可能性がございます。

詳細は特設サイトをご確認ください。(特設サイト：https://yokohama-minatomirai-winter-holiday2025.com)

■2施設合同で開催「かくれんぼスタンプラリー」

ランドマークプラザとMARK IS みなとみらいの両施設に設置された様々な形に変形したトム、ジェリー、タフィーのスタンプを集めるスタンプラリーです。合計4か所のスタンプをすべて集めたら、キュートな姿に変身したトムとジェリーのイベントオリジナルステッカーをプレゼントします。スタンプとステッカーデザインは開催期間によって切り替わるので2倍お楽しみいただけます。

左：スタンプ(一例) 右：オリジナルステッカー[表4: https://prtimes.jp/data/corp/43503/table/372_4_cd50bd68fe11dc5c60c068488ca12495.jpg?v=202510311028 ]

※ステッカーがなくなり次第終了いたします。



横浜ランドマークタワー 69階展望フロア スカイガーデンでの展開

※2025年12月25日(木)まで開催



■重ね捺しスタンプラリー

入場券売り場で配布するスタンプラリー台紙を片手に、69階展望フロア スカイガーデン内の「トムとジェリー」の85年にわたる歴史を振り返る特別展示を楽しみながらスタンプを集めていくと、トムとジェリーのイラストが完成します。

■数量限定！クリアフォトカード付き特別入場チケットの販売

スタンプラリー台紙

スカイガーデン来館者だけが購入できるクリアフォトカード付き特別入場チケットを数量限定で販売します。「トムとジェリー」の85年にわたる歴史を培ってきた「サウンドミュージック」、「キャラクター」、「USA文化」、「ストーリー」、「クラシックコメディー」の5つの要素をテーマにした5つのデザインをご用意しています。

【料金(税込)】

大人(18～64歳) 1,500円／5歳以上・高校生1,300円／小・中学生1,000円／幼児(4歳以上) 700円

クリアフォトカード 左から「サウンドミュージック」、「キャラクター」、「USA文化」、「ストーリー」、「クラシックコメディー」

※特別入場チケットは、スカイガーデンチケット窓口のみで販売いたします。

※ご来場者1名につきチケット特典のお渡しは1点のみとなります。また、割引は適用されません。

※クリアフォトカードのみをご購入いただくことはできません。

※スカイガーデンに入場せず、再度、入場券購入列に並ぶことはできません。

※クリアフォトカードはランダムでのお渡しとなります。モチーフをお選びいただくことはできません。

■アメリカンダイナー空間の「スカイカフェ」で限定コラボメニュー

USA文化を感じさせるアメリカンダイナーの雰囲気を再現した空間の中で、限定コラボメニューを楽しむことができます。ウッドデッキスペースではトムとジェリーのかわいいクッションや、レトロでポップなデザインのポスターを多数展示。写真映えするスポットにぴったりな空間です。

スカイカフェ ウッドデッキスペース＜限定コラボメニュー＞

TOM and JERRY 黒ゴマキャラメル フロート

850円(税込)

【販売期間】

2025年11月11日(火)～12月25日(木)

---------------------

トムのカラーをイメージした黒ゴマ風味のラテにジェリーのカラーをイメージしたキャラメルや大好物のチーズを模したカスタードプリンアイスをトッピングした贅沢なバニラフロート。



ランドマークプラザ5階「Cafe Fan Base」での展開



期間限定カフェ「TOM and JERRY DINER by Cafe Fan Base」がオープン。アニメ「トムとジェリー」の世界観をそのままに、トム、ジェリー、そしてタフィーが店内で追いかけっこを繰り広げる賑やかな空間が登場。訪れた人々が作品の世界に入り込んだような体験を楽しめます。さらに、キャラクターをモチーフにしたオリジナルメニューも登場し、見た目も味も楽しいひとときを提供。ドタバタでユーモラスな彼らの日常に触れながら、笑顔になれるカフェ体験をお届けします。また、カフェ限定グッズも販売いたします。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/43503/table/372_5_ec35443997f663e8aaab281a5ca24504.jpg?v=202510311028 ]

カフェのご利用は事前の来店予約を推奨しております。10月30日(木)11:00から、Cafe Fan Base公式サイトにてコラボカフェの事前予約を開始いたします。

Cafe Fan Base公式サイト：https://cafefanbase.com/event/tomandjerry/(https://cafefanbase.com/event/tomandjerry/)

＜限定コラボメニュー＞

フード3種、デザート3種、ドリンク3種をご用意いたしました。メニュー注文特典として、1点ご注文毎にオリジナルコースター(全6種・ランダム)を1枚プレゼントいたします。

コラボメニュー (一例)

タフィー 天使と悪魔のミニバーガー

1,760円(税込)

---------------------

食いしん坊なタフィーのための特製バーガー。天使のバーガーには好物のチーズが、悪魔のバーガーはちょっぴりピリ辛！

溶けたジョージ ワッフル

1,760円(税込)

---------------------

トムにそっくりな従兄弟のジョージは、重度のネズミ恐怖症。ジェリーに驚いて溶けてしまった様子…！

トムとジェリー カフェラテ

990円(税込)

---------------------

一緒にカフェタイムを楽しもう♪ランダムな絵柄が楽しいホットカフェラテです。



【最新 追加情報】 各施設のツリー＆館内装飾



■ランドマークプラザ

「Tom and Jerry MUSIC TREE」

トムの得意なピアノ演奏による音楽が空間を彩る、煌びやかなメインツリー

＜フォトスポット・館内装飾＞★NEW★

・アーティストコラボ オリジナルアート作品の展示 (3階)

活躍する人気アーティストが「トムとジェリー」の魅力をそれぞれの視点で表現したアート作品を展示します。参加アーティストは、にしむらゆうじ氏、0313氏、松本セイジ氏、くまみね氏、ペンギンボックス氏、大川ぶくぶ氏の6名。ユニークな世界観と個性あふれるタッチで描かれた作品は、ファンのみならずアート愛好家にも楽しんでいただける内容です。

■MARK IS みなとみらい

「Tom and Jerry CHEESE GIFT」

巨大なチーズのプレゼントが登場？！たくさんのホリデーギフトが大集合したオブジェ

＜フォトスポット・館内装飾＞★NEW★

・「キッズルーム おやこの森」で、お子さまと一緒にトムとジェリーを楽しめる (3階)

小さなお客様連れのファミリーがゆっくり過ごせる無料プレイスペース「キッズルーム おやこの森」では、エリアに設置されたモニターで日本オリジナルのショートアニメシリーズ「とむとじぇりーごっこ」を上映します。

■スカイビル

「Tom and Jerry CHRISTMAS PARTY」

キッズルーム おやこの森

トムとジェリーとの楽しいウィンターパーティー準備をイメージしたケーキのツリー

＜フォトスポット・館内装飾＞★NEW★

・音楽をテーマにしたフォトスポット (11階)

音楽の流れる空間で、トムとジェリーや仲間たちみんなで歌い踊るクリスマスパーティーに参加できるフォトスポットです。実際に楽器を持ってキャラクターたちと一緒に演奏しているような写真が撮れます。

・お菓子をテーマにしたデコレーション (28-29階)

お菓子をテーマにした空間で、お菓子モチーフのオーナメントやミニツリーが登場。中庭にはトム、ジェリーと仲間たちのフォトスポットを設置しています。

お菓子フォトスポット

■横浜ランドマークタワー69階展望フロア スカイガーデン 特別展示

＜フォトスポット・館内装飾＞

・85周年をトムとジェリーと祝うフォトスポット

「トムとジェリー」85周年を祝うフォトスポットがスカイガーデンに登場します。85周年限定のプレミアムデザインのスポットや、トムとジェリーと一緒に撮影できるスポットも。

・複製原画展示

貴重なスケッチの複製原画を特別展示します。様々なタッチで描かれた「トムとジェリー」をご覧いただけます。まるでトムとジェリーのふたりが絵から飛び出し、ドタバタの追いかけっこをしたような展示スペースもお楽しみください。

85周年をトムとジェリーと祝うフォトスポット

・複製原画展示

貴重なスケッチの複製原画を特別展示します。様々なタッチで描かれた「トムとジェリー」をご覧いただけます。まるでトムとジェリーのふたりが絵から飛び出し、ドタバタの追いかけっこをしたような展示スペースもお楽しみください。

・85年の歴史を学ぶヒストリーウォール

85年にわたる「トムとジェリー」の歴史を、アニメーションの場面写真を通して視覚的に楽しめる特別展示を行います。

・隠れフォトスポット

いたずらが大好きなトムとジェリーが来場者を楽しませようと、隠れフォトスポットとしてスカイガーデンの各所に登場します。是非スカイガーデンの各展示を巡りながら、トムとジェリーのキュートな一面をお楽しみください。

【権利表記】

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & (TM) Turner Entertainment Co. (s25)

※画像は全てイメージです。

＜本件に関する一般の方のお問い合わせ先＞

■ランドマークプラザ

TEL:045-222-5015 (11:00～20:00)

http://www.yokohama-landmark.jp

■スカイガーデン事務局

TEL:045-222-5030 (10:00～20:00)

http://www.yokohama-landmark.jp/skygarden

■MARK IS みなとみらい

TEL:045-224-0650 (10:00～20:00)

https://www.mec-markis.jp/mm/

■スカイビルインフォメーションカウンター

TEL:045-441-2424 (10:00～19:00)

https://www.yokohama-sky.co.jp/

■Cafe Fan Base

TEL：045-263-6691 (11:00～21:30)

https://cafefanbase.com/