【NHKカルチャー】藤あや子が語る「健康美人道」　11月18日（日）大阪・梅田で開催。サイン色紙を抽選でプレゼント！

株式会社エヌエイチケイ文化センター

◆◇◆藤あや子さんの“今”に触れる、トークショー◆◇◆

2025年11月18日（日）、大阪梅田にて、歌手・藤あや子さんをお迎えした特別トークショー「健康美人道 ～日々を丁寧に、美しく生きる～」を開催いたします。

教室受講 詳細はこちら :https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1322011.html

艶やかな歌声と華やかな存在感で、長年にわたり多くの人々を魅了してきた藤あや子さん。

その一方で、近年は健康や美容、ライフスタイルに関する発信でも注目を集め、64歳を迎えた今もなお、しなやかに輝き続ける姿が、多くの女性たちの共感と憧れを呼んでいます。

今回のトークショーでは、藤さんが日々実践している健康習慣や美容法、そして2024年に経験した子宮体がんとの向き合い方、愛猫のことなど、これまであまり語られることのなかった“素顔の藤あや子”に迫ります。

藤あや子さん直筆のサイン色紙を、抽選で10名様にプレゼントいたします！

【トークショーの見どころ】

◇ 朝のルーティンに宿る「美と健康」の哲学

「朝をどう迎えるかで、その日一日の質が決まる」と語る藤さんが、体にやさしい食材を取り入れた朝食など、朝のこだわりをご紹介いたします。

◇ 美容・健康への取り組み

ヨガやキックボクシングなど、年齢にとらわれず自分のペースで続けるトレーニング。体型維持だけでなく、心のリフレッシュにもつながる習慣についてお聞きします。

◇ 病気と向き合い方

2024年、子宮体がんの診断を受け、子宮と卵巣の摘出手術を経験。早期発見の大切さ、そして心の持ち方について、率直に語っていただきます。

同じような経験をされた方、あるいは不安を抱える方にとって、大きな励ましとなることでしょう。

◇ 愛猫との暮らしがくれた癒し

闘病中、心の支えとなったのは、保護猫の「マル」と「オレオ」。

無償の愛を注いでくれる存在との日々が、どれほど心を癒し、前向きな気持ちを与えてくれたか。

動物との生活がもたらす豊かさ、保護猫活動についても、温かく語っていただきます。

【皆さまからの質問も受付中！】

事前に寄せられた質問の中から、藤さんご本人がいくつかをピックアップしてお答えする予定です。

健康や美容、人生の歩み方について、藤さんに聞いてみたいことがある方は、ぜひ下記のフォームからご投稿ください。

https://forms.gle/LmaotZUPGdEX6Exw5

歌手 藤 あや子さん

【藤あや子さん プロフィール】

1961年5月10日生まれ、秋田県出身。

1985年にNHK『勝ち抜き歌謡天国』で優勝し、1989年にシングル「おんな」でデビュー。

代表作に「こころ酒」「むらさき雨情」「花のワルツ」などがあり、『日本有線大賞』など受賞歴も多数。

その艶やかな歌声と華やかなステージで、世代を超えて多くのファンを魅了し続けている。

また、秋田県「食彩あきた応援大使」、山梨県「北杜市ふるさと親善大使」なども務め、地域貢献にも積極的に取り組んでいる。

【スズケン市民講座】

身体の健康だけでなく、人々の“こころの健康”にもお役に立ちたいと考え、株式会社スズケンとNHK文化センターと共催で市民講座を開設し、各界の第一人者を講師にお招きしています。

また、新しい時代を担う若者たちに心の糧をお届けしたいと願い、学生・生徒を毎回無料で招待しています。

2001年4月から名古屋で、2004年7月から東京で開講し、2005年4月から開講した大阪は今年20周年を迎えます。

【スズケン市民講座】藤あや子 健康美人道 ～日々を丁寧に、美しく生きる～

講師：歌手 藤 あや子

開催形式：教室

開催日時：2025年11月16日（日）14:00～15:10

受講料：会員・一般 6,300円（税込）

※大学生までは無料

主催：株式会社スズケン・NHK文化センター梅田教室

