【無料ウェビナー】スカウト返信率2.4倍！即戦力採用の成功法則：市場価値の高い人材の心を動かすメッセージ×タイミング×心理構造の3層戦略を11/18(火)に開催

株式会社LANY

デジタルマーケティング支援を提供する株式会社LANY（東京都渋谷区、代表取締役社長：竹内渓太）は、【無料ウェビナー】スカウト返信率2.4倍！即戦力採用の成功法則：市場価値の高い人材の心を動かすメッセージ×タイミング×心理構造の3層戦略を11/18(火)に開催いたします。

「ハイレベルな人材にスカウトを送っても返信が来ない」

「即戦力となる人材にオファーしても、なぜか選ばれない…」

「ミドルマネジメント層の採用が、いつも難航してしまう…」

貴社の採用活動は、このような課題に直面していませんか？

採用活動そのものを、「マーケティング思考」で戦略的に構築することで、その成功確率を劇的に高めることが可能です。

本ウェビナーでは、LANYのHR事業責任者が多くの企業が陥りがちな採用活動におけるボトルネックを特定し、返信率5%から12%に向上、月間40時間の工数削減を実現したLANYの成功事例をもとに、再現性高く優秀な人材を獲得するための『採用構造設計』を徹底解説。

さらに、「市場価値の高い人材を確実に引き寄せる戦略」と、その実現を強力に後押しする「効果的な社内連携術」にも踏み込みます。

再現性のある採用戦略のヒントを掴みたい採用担当者、人事のみなさまは、この機会にぜひご参加ください！

・参加者限定特典

１.「採用スカウトプロンプト集」を特別配布！

貴社の採用戦略を最適化する際に、ぜひお手元に置いてご活用ください！

２.（希望者限定/後日）貴社専用にプロンプト調整＆スカウト相談会へのご招待（30分）

上記で配布した採用スカウトプロンプト集をさらに貴社専用に調整します！

採用戦略のお悩みなど、この機会にぜひご活用ください。

開催日時

2025年11月18日（火）11:00～12:00

ウェビナー内容

- なぜ今、採用活動を「再構築」する必要があるのか- ハイパフォーマーを惹きつける「採用構造設計」の全貌- LANYが実践！成果につながるLANYのRPOサービスとは- Q&A

お申し込み方法

下記のURL下部のお申し込みフォームより、必要事項を記入の上お申し込みください。

https://www.lany.co.jp/event/2025-11-18

参加費

無料

定員

500名

申込締切

2025年11月18日（火）10時59分

参加手順

1. 上記フォームにて必要な項目を入力してお申し込みください

2. 定員を超えた場合は、抽選とさせていただきます。開催1営業日前の12時までに参加可否をご連絡いたします

3. 参加いただく方には合わせて参加方法、及び参加URLをメールにてお送りいたします

4. 当日はメールに記載された参加URLにアクセスして参加してください

注意事項

ウェビナーの録画はご遠慮ください。

同業他社の方は参加をご遠慮いただいております。

■株式会社LANYの概要

株式会社LANYは、デジタルマーケティング支援と採用支援サービスの2軸で企業の成長に伴走する「グロースパートナー」です。戦略立案から実行まで、クライアントのチームに入り込み、持続的な事業成長を見据えたマーケティングを一貫して支援します。

■会社概要

株式会社LANY（レイニー）

公式サイト：https://www.lany.co.jp/

事業内容：デジタルマーケティング支援、採用支援

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿 16F WeWork

【本件の取材に関してのお問合せ】

担当者名：黒木

メール：suzuka.kurogi@lany.co.jp