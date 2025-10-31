OWL Optical、「Makuake」スキー・スノーボード関連プロジェクトで歴代1位の応援購入総額を達成　※2025年10月31日時点・自社調べ

The Digital X合同会社OWL Opticalロゴ

The Digital X合同会社（本社：青森県弘前市／代表社員：奈良岡 和也）は、自社が企画・開発するスキー・スノーボード向けゴーグルブランド、OWL Optical（読み方：アウルオプティカル）が

クラウドファンディングサービス「Makuake」（読み方：マクアケ）にて実施したプロジェクトにおいて、スキー・スノーボード関連プロジェクトで歴代1位の応援購入総額（※2025年10月31日時点・自社調べ）を記録いたしました。

Makuake（マクアケ）

「高機能な商品を適切な価格で提供し、ユーザーの雪山に行く機会を増やす」をブランドビジョンに掲げるOWL Opticalは、2025年10月23日にMakuakeにて新型スノーゴーグルのプロジェクトを開始。

公開直後から多くの支援が集まり、開始わずか10分で目標金額を突破、30分後には初期分が完売、プロジェクト公開後数日でスキー・スノーボード関連カテゴリの歴代1位の応援購入総額を記録しました。

スキー・スノーボード関連プロジェクトで歴代1位の応援購入総額を達成

今回のゴーグルは、雪山ユーザーが抱える「曇りによる視界不良」という永年の課題を解決するために開発されたモデルです。ワンタッチで換気ができるFlip-upレンズ（フリップアップ）構造と、紫外線の強さにより自動で明るさを調整する調光レンズを搭載し、従来のゴーグルでは得られなかった快適な視界を実現しました。

また、アジアンフィット設計により長時間の装着でも快適に使用できる点も高く評価されています。

代表コメント

「“曇りで困っているユーザーの課題を解決する”という開発コンセプトに共感いただき、

多くの方々から応援をいただけたことに心より感謝申し上げます。

OWL Opticalは、単なるスキー・スノーボードゴーグルブランドではなく、

”誰もが快適な体験で雪山を楽しめる世界”をつくるための挑戦を続けていきます。」

- OWL Optical企画・開発 販売元 The Digital X合同会社 代表社員 奈良岡 和也

今後の展開 日本のみならず世界展開を進めていきます。

- 支援者への発送を年内に順次開始予定。- 公式サイトおよび一部店舗にて一般販売を12月以降で開始予定。- 香港を拠点に、広州・深圳を中心とした室内スキー場が盛り上がっているアジア市場への展開も順次進行中。

会社概要

会社名：The Digital X合同会社

所在地：青森県弘前市駅前3-3-12藤田ビル2F

代表社員：奈良岡 和也

事業内容：自社スノーゴーグルの企画開発、販売、海外向けデジタルマーケティング事業

設立：2020年

公式サイト：https://owloptical.net/

会社ホームページ：https://www.thedigitalx.net/

Youtubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UC60WqU1ohnblNsDBpqczB8w

Instagram：https://www.instagram.com/owl_optical/

問い合わせ先

E-mail：support@thefirstsnow.store

【補足表記】

※「Makuake」のスキー・スノーボード関連プロジェクトで歴代1位の応援購入総額

（2025年10月31日時点／自社調べ）

調査方法：Makuakeにてゴーグル、スキー、スノーボードで検索した表示結果より抜粋