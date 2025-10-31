【NHKカルチャー】青山教室受講は10名限定！ファンタジーの元となったJ.R.R.トールキンのファンタジー世界をエルフ語研究者の伊藤 盡先生と学ぶ講座を開催します。
世界中にファンが存在するファンタジーの世界。
2001年に公開された映画『ロード・オブ・ザ・リング』によって大きくその人気が広がったといわれています。
信州大学人文学部 教授、エルフ語研究者 伊藤 盡さん
教室受講 詳細はこちら :
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1323868.html
オンライン 詳細はこちら :
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1320356.html
ファンタジー世界は、オクスフォード大学の最高峰英語英文学教授J.R.R.トールキンによって創られました。
J.R.R.トールキンが発表した「指輪物語」や「ホビットの冒険」の中では、“中つ国”（ミドルアース）という架空の大陸を舞台としています。
そこにはドラゴンやエルフ、ドワーフといった様々な種族が登場します。
これらは後のゲームや映画、アニメーションの世界に多くの影響を与えたといわれています。
特に不老不死で美しく、とがった耳を持つエルフや、小柄でずんぐりとした体格に長髪と髭が特徴的なドワーフなど、今では当たり前となった想像上の種族のイメージ像を確立しました。
“中つ国”の地理や想像上の種族の歴史などを壮大かつ緻密に練り上げた世界観は、今でも多くの人を虜にしています。
この講座では、映画『ホビット』を含む全6部作の字幕・吹替監修を務めた伊藤先生が、公開から25年を迎えた今でも世界中で人々を魅了し続けるファンタジーの素、トールキンの魅力を楽しく語ります。
映画の裏話、今だから言えることなど、この講座初だし情報あり！
LOTRシリーズファン必見の講座です。
青山教室での対面講座は限定10名の募集です。
伊藤先生と不思議で魅力的なトールキンとファンタジーの世界を旅してみませんか？
JRRトールキンのファンタジー世界 ～指輪物語とエルフ語の楽しみ方～
講師：信州大学人文学部 教授、エルフ語研究者 伊藤 盡
開催形式：教室・オンライン
開催日時：2025年11月30日(日)14:00～15:30
受講料：教室受講 会員 4,004円（税込）・一般（入会不要） 4,576円（税込）
オンライン 会員・一般（入会不要） 3,520円（税込）
主催：NHK文化センター青山教室・NHK文化センター松本iCITY21教室
詳細URL：教室受講 https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1323868.html
オンライン https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1320356.html