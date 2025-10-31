猛暑対策！岡崎市東公園動物園へオープンハウス・ディベロップメントがウサギ小屋とひんやりストーンを寄贈、市から感謝状を拝受

株式会社オープンハウスグループ

株式会社オープンハウスグループ（本社 東京都千代田区、代表取締役社長 福岡良介、以下「当社」）のグループ会社である株式会社オープンハウス・ディベロップメント 名古屋支社は、2025年10月16日（木）に岡崎市東公園動物園の環境向上に寄与したとして、岡崎市長の内田康宏氏より感謝状を授与されました。

当社名古屋支社は本年7月の東岡崎営業センター開設を機に、地域社会への貢献をめざし、昔から地域に愛され、入場料無料で小動物とのふれあいもできる岡崎市東公園動物園の動物や飼育員さんのために何か当社の知見を活かしてお手伝いできないか、とお声がけをいたしました。

その中で、近年の猛暑により動物たちが厳しい環境にあるというご相談を受け、動物たちが快適に過ごせるよう『飼育員の愛情を詰め込んだウサギ小屋』1棟と、残暑を凌ぐための『ひんやりストーン』30枚を寄贈いたしました。当社グループは、今後も地域社会との連携を深め、社会貢献活動を通じて地域の発展に寄与してまいります。

【感謝状贈呈式 概要】

日時：2025年10月16日（木）

場所：岡崎市役所

授与者：岡崎市長 内田康宏 氏

寄贈品：飼育員の愛情を詰め込んだウサギ小屋 1棟、残暑を凌ぐひんやりストーン 30枚

◆飼育員の愛情を詰め込んだ特別なウサギ小屋

◆残暑を凌ぐひんやりストーンで動物たちの住まいを快適に

岡崎市東公園動物園について

岡崎市にある広大な敷地を活用した自然と文化の公園です。東公園動物園はなんと入場無料！にもかかわらずシカ、ラマといった大型の動物からミーアキャット、プレリードッグといった小型の動物まで、多種多様な動物が観覧できます。ふれあい広場でのモルモットやフレミッシュジャイアントとのふれあい体験も人気です。エサやりや飼育体験から動物園の裏側案内まで、イベントもたくさん用意しています！

Web サイト URL：https://www.city.okazaki.lg.jp/1100/1107/1149/p006023.html

場所：〒444-0011 岡崎市欠町字大山田1番地 9時00分～15時30分（閉園は16時30分）

＜ 企業概要 ＞

商号 株式会社オープンハウスグループ

本社所在地 〒100-7020 東京都千代田区丸の内 2-7-2 JPタワー20階（総合受付）・21階

創業 1997年 9月

代表者 代表取締役社長 福岡良介

資本金 201億7,327万円

従業員数（連結）5,990名（2025年3月末時点）

株式会社オープンハウスグループ Web サイト URL：https://openhouse-group.co.jp/

株式会社オープンハウス Web サイト URL：https://oh.openhouse-group.com/

商号 株式会社オープンハウス・ディベロップメント

本社所在地 〒100-7020 東京都千代田区丸の内 2-7-2 JPタワー20階（総合受付）・21階

創業 2000年 9月

代表者 代表取締役 福岡良介

資本金 1億100万円

事業内容 (グループ)

１.不動産売買の代理・仲介事業 ２.新築戸建分譲事業 ３.マンション・ディベロップメント事業

４.不動産投資事業 ５.不動産金融事業 ６.前各号に付帯関連する事業