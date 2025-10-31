グローバルプレステージブランド「KANEBO（カネボウ）」から、「胎脂」に着想を得て開発した、プログレスケア発想の美容化粧水発売

花王株式会社

花王株式会社（社長・長谷部佳宏）は、2026年1月16日、カネボウ化粧品のグローバルプレステージブランド「KANEBO（カネボウ）」から、つややかで美しい、生命感に満ちた水滴るような肌へ導く化粧水『カネボウ ジェネレイティング エッセンシャルズ』（1品目2品種・11,500～12,000円〈税込12,650円～13,200円〉）を発売します。

本商品は、赤ちゃんの肌を乾燥から守る「胎脂」の機能に着想を得て開発した「TAISHI(TM) Micro-Lipo*1」（保湿）を化粧水に初配合*2。“生まれ変わりを繰り返す肌とともに、自分自身も成長しつづける”という「KANEBO」ならではのスキンケア思想のもと、美しさを更新し、喜びとともに未来へ進み続けるプログレスケア発想から生まれた美容化粧水です。「KANEBO」を展開するアジアの11の国と地域で発売します。

花王は、「グローバル・シャープトップ」事業構築に向けて、「KANEBO」を化粧品事業のグローバルでの成長をめざす6ブランドのひとつに位置づけており、戦略的な投資を行い引き続き注力をしてまいります。

*1 分岐脂肪酸（Ｃ10-40）コレステロールエステルズ、マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル、

セチルＰＧヒドロキシエチルパルミタミド、DPG

*2 花王内において

1．発売の背景

「KANEBO」は化粧品ブランドでありながら、「美ではなく、希望を発信する」というブランドパーパスを掲げ、「I HOPE.」というメッセージとともに、新たな価値を提案しています。人それぞれがもっている潜在能力を解放するモノづくりにこだわり、それが希望につながり、明るい未来への提示となることをめざしています。

そのパーパスのもと、「KANEBO」は、年齢を重ねることを“成長”と捉え、生まれ変わり続ける肌とともに、美しさを更新し、自分自身も成長し続ける毎日へのお手入れを提案します。スキンケアの中でも化粧水は、アジアにおいて使用率が高く、日々のスキンケアにおける基本ステップとして広く定着しているアイテムです。「KANEBO」は、そうした化粧水の重要性にあらためて向き合い、毎日のうるおい体験を通してスキンケアへの前向きな気持ちを育むことをめざしました。

その想いから誕生したのが、“生まれ変わりを繰り返す肌へ。美しさを更新し、喜びとともに未来へ進み続ける”というプログレスケア発想の美容化粧水『カネボウ ジェネレイティング エッセンシャルズ』です。

今後、本商品を「KANEBO」のスターアイテムである「胎脂」の機能に着想を得た朝と夜のクリームと、2STEPで使う主力化粧水として育成してまいります。

2．商品の特長

『カネボウ ジェネレイティング エッセンシャルズ』は、角層のすみずみまでうるおいを届け、透明感とツヤのある生命感に満ちた水滴るような肌へ導く美容化粧水です。長期の研究を重ねた花王独自の製剤化技術により、赤ちゃんの肌を乾燥から守る「胎脂」の機能に着想を得た複合保湿成分「TAISHI(TM) Micro-Lipo*1」を配合した化粧水を初めて開発*2しました。さらに、皮溝・皮丘を問わず肌を包み込み、化粧水を肌全体にムラなくなじませて角層へ浸透させる「全面浸透技術」を採用。「TAISHI(TM) Micro-Lipo*1」と「全面浸透技術」を掛け合わせた処方により、素早くなじみ、角層深く、そして広くうるおいを届け絶え間なく肌を満たします。また、プログレスケア発想により、「健やかな美のサイクル」に着目した複合保湿成分「ジェネレイティングコンプレックス*3」も配合しました。

お手入れ方法は、高い浸透感で包み、深いうるおいを角層へ届ける「2段階浸透感メソッド」を提案。1本42日間*4のお手入れで、美しさを育み、高めるプログレスケアを叶えます。

*3 オレンジ果汁、モモ葉エキス、ユーカリ葉エキス、アセチルグルコサミン、オランダガラシエキス、ヒバマタエキス、

ビターオレンジ果皮エキス、アシタバ葉／茎エキス、グリセリン

*4 1本（168mL）を適量（1回約2mLとして）朝晩使用した場合、約42日間使用できます

【カネボウ ジェネレイティング エッセンシャルズが導く肌】

*5 KANEBO内技術において

*6 乾燥によりくすんで見える肌にうるおいを与え、明るく透明感のある肌へ

3．商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/70897/table/584_1_2e0d8ec19d11d0cb43aef4e15d6f9e42.jpg?v=202510311028 ]

*7 角層まで

4．発売日／地域

2026年1月16日／全国「KANEBO」取扱店（百貨店、化粧品専門店、オンラインショップ）

2026年1月16日以降順次／「KANEBO」を展開する国と地域、免税店、越境ECなど

花王は「未来のいのちを守る」を中期経営計画「K27」のビジョンとし、世界の中で誰かにとって欠かせない唯一無二の存在となる「グローバル・シャープトップ」事業を通して、社会課題の解決に貢献してまいります。