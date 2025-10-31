富山市はANAグループとシティプロモーション連携協定を結び、様々な事業を通して富山市の魅力発信に取り組んでいます。この度、富山市地域づくりマネージャー（※）の企画により、羽田空港で富山市のPRイベント「Find Your Sky in HANEDA～世界が恋するTOYAMA～」を開催します。

【※地域づくりマネージャーについて】

地域づくりマネージャーは、富山市との連携事業の一環としてANAグループから富山市に派遣されています。久野さんは海外での居住経験を生かしANAグループに入社後、添乗業務に携わり、世界60の国と地域へ訪問して来られました。

現在6代目地域づくりマネージャーとして、国際的な視点を生かし「アメイジングハンターKUNO 富山AMAZING発見！」と題して富山で見つけた「世界品質」の風景や文化、食などをインスタグラムを通して発信しています。

●インスタグラムのアカウントはこちら（Instagram「アメイジングハンターKUNO」）

https://www.instagram.com/amazinghunter_kuno?igsh=MXhvYnVqYXBocWo5eQ==



アメイジングハンターKUNO



【Find Your Sky in HANEDA～世界が恋するTOYAMA～を開催します】

ANA総料理長考案の富山の食材を使用した限定メニューの試食提供や、ANAチーム羽田オーケストラによる演奏、日本酒の試飲に体験コーナーなど内容盛りだくさんです。ぜひご来場ください。



チラシ_表



チラシ_裏



開催日時

2025年11月8日(土) 10:00～18:00

会場

羽田空港第２ターミナル

5階 屋内展望エリア「FLIGHT DECK TOKYO」(東京都大田区)

イベント内容

次のイベント実施及びブース出展を行います(入場無料)

※イベント内容や時間は予告なく変更することがあります。

①ANAチーム羽田オーケストラによる演奏

②ANA総料理長清水シェフによるトークショー・富山湾産アオリイカを使用した限定メニューの試食

③富山出身俳優 池田航氏によるステージ

④吉乃友酒造による日本酒についてのトークショーと「后-kisaki-Black」特別試飲

⑤富山のガラス文化の体験ブース

⑥AMAZING TOYAMAフォトブース

⑦富山えごまブース

⑧富山市の日本酒試飲

⑨豪華景品が当たるチャンス！スタンプラリー&アンケート抽選会

⑩富山が誇る日本酒やます寿し等の販売 ほか



①ANAチーム羽田オーケストラ



②清水誠シェフ



③池田航氏





④后-kisaki-50Black



⑤ガラスの雷鳥



⑥AMAZING TOYAMAフォトブース



イベント詳細ページはこちら（富山市公式HP）

https://www.city.toyama.lg.jp/shisei/seisaku/1010755/1012997/1017817.html

主催：富山市

共催：ANAあきんど株式会社、日本空港ビルデング株式会社

問い合わせ先

富山市企画管理部広報課

[TEL]076-443-2018