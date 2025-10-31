京セラのキッチンシリーズ「cocochical」まな板が 「Makuake Award 2025」を受賞

京セラ株式会社（以下、京セラ）は、本年3月に、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」にて販売した当社のキッチンシリーズ「cocochical（ココチカル）」まな板が、「Makuake Award 2025」を受賞しましたので、お知らせします。

cocochical まな板 使用イメージ



■「Makuake Award」とは

「Makuake Award」は、マクアケ社が主催する毎年恒例のアワードです。直近約1年間で「Makuake」で応援購入を実施したプロジェクトの中から選出され、サポーターからの支持や応援購入総額の他、サポーターとのコミュニケーション、社会的意義や話題性、業界におけるインパクトの大きさ等、様々な観点から選定されます。

■「cocochical」まな板について

本年3月に「Makuake」にて応援購入を実施した当社の「cocochical」まな板は、まな板カテゴリーで歴代1位の応援購入総額を達成しました※1。

四隅に突起を施しているので、キッチン台に貼り付かず※２衛生的に両面使用することができます。また、スリムワイド形状なので、横幅が広く一度にたくさんの食材をカットできる一方で、奥行きは短く、省スペース化を図っています。

なお、本製品は現在、WEBおよび全国の百貨店、専門店などで販売しております。

※1 2025年10月末日現在当社調べ

※2 力加減や切る位置によっては、裏面がキッチン台に一時的に接する場合があります

cocochical まな板 表面：ホワイト 裏面：ブラック

■「Makuake Award 2025」の詳細はこちら

https://award.makuake.com/2025/

■「cocochical」シリーズにまな板新登場のリリースはこちら

https://www.kyocera.co.jp/newsroom/news/2025/002687.html

■「cocochical」シリーズの詳細はこちら

https://kyocera-kitchen.com/pages/cocochical-202505