公益財団法人 日本漢字能力検定協会（本部：京都市東山区／代表理事 理事長：山崎信夫／以下､当協会）は、今年一年の世相を“漢字一字”で表現し、京都・清水寺で発表する「今年の漢字」を2025年11月1日（土）より、全国から募集します。郵送は12月4日(木)（必着）まで、Webは12月9日(火)18:00まで受け付け、12月12日（金）に京都・清水寺にて発表します。

最多投票数を獲得した漢字一字が「今年の漢字」第１位に選ばれ、清水寺・森清範貫主による揮毫で発表されるため、多くのメディアでも取り上げていただきますが、2位以下の漢字は当協会から発表しているものの、これまで日の目を見ることがほとんどありませんでした（当協会では、「今年の漢字」1位から20位の漢字を発表しています）。

過去30年間の「今年の漢字」で第１位になれなかった第2位の漢字は、どのような一字だったのでしょうか？その年に起きた出来事や流行、社会動向などに思いを馳せながらご覧ください。

1995年から2024年までの「今年の漢字」第２位の漢字

歴代２位の漢字から、当時の世相とともに5つの漢字をご紹介します。

①1998年の第2位は「経済不況」「政治不信」「先行き不透明」を理由に「不」

和歌山県で起こったカレー毒物混入事件をはじめ、ヒ素・ダイオキシンなどの猛毒におびえたこと、反町隆史さんが歌った「POISON」が流行ったことなどが理由で、2,693票（20.56％※）を獲得した「毒」が第1位でしたが、第2位に選ばれたのは「不」という一字で、応募数は501票（3.82％※）でした。日本経済の底知れぬ不況や、政治家や財界人に対する不信、先行きが不透明であったことから、国民が不安を感じた一年でした。

②2004年の第2位は「冬のソナタ」「ヨン様」から始まった韓流ブームで「韓」

2004年の第１位に選ばれたのは20,936票（22.84％※）を獲得した「災」でしたが、第２位の「韓」は6,243票（6.81％※）を獲得しました。「冬のソナタ」「ヨン様」が空前の大ブームを巻き起こし、「韓流」という言葉を耳にする機会が増えた一年でした。

③2013年第2位「楽天イーグルス」優勝・明るく「楽しい」話題で「楽」

五輪招致や世界遺産登録に向け国民が団結し、多くの人が「輪」となって決定を喜んだことなどから「輪」が選ばれました。「輪」の応募数は9,518票（5.59％※）でしたが、第２位に選ばれたのが「楽」。応募数は8,562票（5.03％※）で第１位とは956票差でした。東北楽天ゴールデンイーグルスが日本シリーズ初制覇を達成し、東北地方に感動と希望をもたらしたこと、東京五輪の開催決定、富士山の世界遺産登録、英国でのロイヤルベビー誕生など、明るく楽しいニュースが目立ちました。また、アベノミクスで生活が楽になることへの期待が込められました。

④2015年の第2位は訪日外国人による「爆買い」や「爆弾低気圧」で「爆」

世界の平安と暮らしの安全について考えた年だった2015年の「今年の漢字」第１位は「安」。5,632票（4.34％※）を獲得して第１位に選ばれましたが、この年の第２位は「爆」という一字でした。応募数は4,929票（3.80％※）で、第１位に703票差と迫りました。訪日外国人が急増し、なかでも中国人による「爆」買いが目立った一年でした。また、鹿児島県・口永良部島の噴火爆発や、急速に発達する低気圧を表す爆弾低気圧による天災も発生。パリでは爆弾や銃乱射による同時多発テロが起こり、多くの人が傷つきました。

⑤2018年の第2位は「平成最後」「平昌五輪」等を理由に「平」

2018年は20,858票（10.80％※）を獲得した「災」が第１位に選ばれましたが、16,117票（8.34％※）を獲得して第２位となったのが「平」という一字でした。平成最後の年であり、平昌五輪での女子チームパシュートや小平奈緒選手、羽生結弦選手などの活躍、大リーグでは大谷翔平選手が新人王を獲得したことなどがあげられました。南北首脳会談や米朝首脳会談などが行われたことで「平和」への期待が高まるとともに、豪雨、地震、台風、猛暑などの災害が多く、平穏無事を願う一年でもありました。

※ （）内の％は、応募総数に対する得票率

2025年の世相を表す「今年の漢字」は？

2025年11月1日（土）より「今年の漢字」を全国から募集します。2025年の主な出来事を振り返りながら、「今年の漢字」にふさわしい一字をご応募ください。

※ 「今年の漢字」は当協会の登録商標です。

【参考資料】「今年の漢字」2025年 実施概要

募集概要

●募集内容 2025年の世相を表す漢字一字

●応募方法 2025年の世相を表す漢字一字とその理由、その他必要事項を明記のうえ、下記のいずれかの方法でご応募ください。

応募方法

①インターネット（「今年の漢字」Web サイト）でのご応募

【URL】 https://www.kanken.or.jp/kotoshinokanji/

2025｢今年の漢字｣応募フォームから応募｡

【応募期間】2025年11月1日(土)9:00頃～12月9日(火)18:00まで

②はがきでのご応募

【必要事項】2025年の世相を表す漢字一字とその理由、郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号

【応募先】〒605-8799 東山郵便局 私書箱第 11 号 2025年｢今年の漢字｣係

【応募期間】2025年11月1日(土)～12 月4日(木)必着

※1通の応募につき､漢字は一字とします｡

※同一人物の複数応募可｡但し､同一の漢字は 1票のみ有効とします｡

③「今年の漢字」応募箱でのご応募

｢今年の漢字｣応募箱の設置にご協力いただいている書店･図書館など､

全国1,400箇所以上(2024年実績)で､所定の応募用紙にてご応募ください｡

※応募箱設置期間は 12月1日(月)までです｡

｢今年の漢字｣結果発表

●発表 2025年12月12日(金)

●発表場所 京都･清水寺 ※詳細は後日お知らせします。

漢字ミュージアムにて「今年の漢字展」を開催中

京都・祇園の漢検 漢字博物館･図書館(漢字ミュージアム)では､企画展｢今年の漢字展｣を開催中です｡

｢今年の漢字｣開催初年の1995年から2024年までの大書現物をすべて展示します｡本物が持つ迫力と、一連の展示が表す日本の世相の移り変わりをお楽しみください｡

● 開催期間：2025年10月21日(火)～2026年2月23日(月・祝)

● 開催場所：漢字ミュージアム2階 企画展示室（漢字ミュージアムの入館料が必要）

〒605-0074京都府京都市東山区祇園町南側551番地

● 2025年｢今年の漢字｣大書：2025年12月23日(火)展示開始予定

● Webサイト：https://www.kanjimuseum.kyoto/







