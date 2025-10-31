(株)コラントッテは陸上10000mの5大学最速最強決定戦

「MARCH対抗戦2025」を冠スポンサーとして応援します

磁気健康ギア「Colantotte（コラントッテ）」の製造・販売を行う株式会社コラントッテ（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：小松 克已）は、2025年11月22日（土）に開催される陸上10000mの５大学最速最強決定戦「MARCH対抗戦2025」の冠スポンサーとして特別協賛することを決定いたしました。名称は『Colantotte Presents MARCH対抗戦2025』となります。

「MARCH対抗戦2025」は、明治大学・青山学院大学・立教大学・中央大学・法政大学の5大学が出場し、10000mレースの上位10名の平均タイムで順位を競う大学対抗の記録会です。2021年にスタートし、今年で5回目の開催を迎える本大会は、箱根駅伝を1ヶ月後に控えた前哨戦として注目を集めております。

東京・町田GIONスタジアムで開催される本大会は、音楽LIVEや大学ごとの応援演出やライティング演出など、エンターテインメント性の高い大会としても話題を呼んでいます。

会場は有観客で実施され、ABEMATVでもライブ配信されます。SNS投稿や見逃し配信も実施されることで多くの方にご覧いただけます。

コラントッテは次世代を担う若きアスリートたちの挑戦を応援したいと特別協賛を決定いたしました。冠スポンサーとして盛り上げていきます。

アドバイザリーチーム契約

青山学院大学駅伝チーム

プロフィール

競技：陸上 駅伝

・2004年 原晋監督招聘

・2020年 第96回箱根駅伝5回目の優勝

・2021年 第97回箱根駅伝2年ぶりの復路優勝、総合で4位

・2022年 第98回箱根駅伝で総合新記録を達成し、6回目の総合優勝を果たした

・2023年 第99回箱根駅伝総合3位 全日本大学駅伝2位

・2024年 第100回箱根駅伝で総合優勝

・2025年 第101回箱根駅伝で8回目の総合優勝を果たした

・人気・実力共に大学駅伝界のトップチーム

【青山学院大学駅伝チーム紹介ページ】https://www.colantotte.jp/athlete/athletics/agu-tf

【契約選手一覧】https://www.colantotte.jp/athlete

イベント詳細

【公演名】Colantotte Presents MARCH対抗戦2025

公式HP：https://march-cup.org

日 時 ：2025年11月22日（土）

会 場 ：東京・町田GIONスタジアム

東京都町田市野津田町2035野津田公園内

医療機器として認証されたコラントッテ。違いはN極S極交互配列。

コラントッテの効果



N極S極交互配列を表すマーク



コラントッテには、「コリを緩和する」理由と根拠があります。広く磁力を効果的に与える「N極S極交互配列」を開発。医療機器として認められた本物の健康ギアです。

他にはない、コラントッテだから実現できた磁気のチカラは、着用するだけでご体感いただけます。もうコリに悩まない。心から笑顔になれる日々がはじまります。

管理医療機器とは

「管理医療機器」は毎年厳しい審査をクリアし、品質が管理されています。一度の届出のみで製造・販売可能な「一般医療機器」とは異なり、ワンランク上の認証を受けた信頼の証です。

くらべてわかるコラントッテの効果

・コラントッテの磁石は独自のN極S極交互配列により磁気を広範囲に働きかけることができるので、「点ではなく面で」の効果を得ることができます。この効果により磁気が血行改善・筋肉のコリを緩和し、回復を促します。

・医療機器として認証されている本物の健康ギアの効果により、装着部位の血行を改善。日常着けているだけで、つらいコリの悩みから解放されます。

株式会社コラントッテ

「今日も、笑顔のそばにいる。」

健康の先にある笑顔のために、私たちにできることがあります。医療機器メーカーである株式会社コラントッテは、1997年の設立以来、人々の心身の健康につながる商品の開発を進めてきました。

世の中には健康を意識した商品は無数にあります。私たちは医療機器として認証された磁気健康ギア「コラントッテ」を中心に、エビデンスを取得した本物の製品開発に尽力しています。

コラントッテ独自のN極S極交互配列は磁力を広範囲に影響させることで高い効果が得られます。この独自製法を日本だけではなくドイツ・フランス・イギリスでも展開しています。また、2011年には欧州安全基準企画CEマークを取得しており、コラントッテ商品はヨーロッパ（EU）地域においては、CEマーキングのクラスⅠ医療機器として販売されています。

私たちの製品は医療機器としての効能と同じく、高いデザイン性も追求しています。装飾性に重点を置くことで、それまでの「見せない」存在という常識を覆し、「魅せる」医療機器という新しい概念を生み出しました。

機能性とデザイン性の両方の観点から多くのトップアスリートから支持を集めています。さらに国内外の特許取得によりグローバルに展開。コラントッテは誰もが気軽に楽しめる身近な医療機器として、世界中の人々の笑顔とつながっています。

株式会社コラントッテは、2021年7月8日、東京証券取引所マザーズ市場（現グロース）に上場いたしました。

