¡Ú¥Æ¥Ë¥¹¡ÛÊ¡ÅÄ¾¡»Ö¥×¥í¤¬Í¥¾¡¡ª¡¡ÅìµþÅÔ¥Þ¥ó¥¹¥êー¥ªー¥×¥óinÄ¬¸«10·î
¥¢¥«¥¨¥à140Ç¯¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥ëー¥»¥ó¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©Çð»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÌîµÈ¹¡Ë¤Î¡¢¹Å¼°¥Æ¥Ë¥¹¼Â¶ÈÃÄ¥Áー¥à¡Ö¥ëー¥»¥ó¥È¥¢¥¹¥êー¥È¥ïー¥¯¥¹¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÊ¡ÅÄ¾¡»ÖÁª¼ê¤¬¡¢2025Ç¯10·î13Æü¤«¤é17Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖW42 ÅìµþÅÔ¥Þ¥ó¥¹¥êー¥ªー¥×¥óinÄ¬¸«10·î¡×ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÎÉô¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Í¥¾¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333188&id=bodyimage1¡Û
Ê¡ÅÄÁª¼ê¤ÏºòÇ¯ÅÙ¤ÎËÜÂç²ñ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤ÏÀË¤·¤¯¤â½àÍ¥¾¡¡£º£Ç¯¤¬¥ê¥Ù¥ó¥¸¤È¤Ê¤ëÂç²ñ¤Ç¤·¤¿¡£
Âç²ñÃæ¡Öµ¤Éé¤¤¤¹¤®¤º¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿Ê¡ÅÄÁª¼ê¡£½éÀï¤«¤é¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥µー¥Ö¤¬¹â³ÎÎ¨¤Ç·è¤Þ¤ê¡¢¥¹¥È¥íー¥¯¤Î¥ß¥¹¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢½ª»Ï½¸Ãæ¤·¤Æ¥×¥ìー¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Âç²ñºÇ½ªÆü¤Ë¤Ï¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯»þ¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¤¤«¤Ê¤¤»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é¥×¥ìー¤¹¤ë²áÄø¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¡×¤È¡¢¥Æ¥Ë¥¹¤Î³Ú¤·¤µ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é»î¹ç¤ËÄ©¤à¤³¤È¤Çµ¤Éé¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¥×¥ìー¤Ç¤¡¢¸«»öÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£±²óÀï¡§6-0.6-0¡¡º´Ìî½ÓÉ×¡ÊÅìµþÅÔTA¡Ë
£²²óÀï¡§6-1.6-0¡¡ÄÀÞ«±¾¡ÊGURIM¡Ë
£³²óÀï¡§6-0.6-0¡¡¾®Åè½ÓÊ¿¡ÊÆüµÈ¥Æ¥Ë¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ë
½à·è¾¡¡§6-4.6-3¡¡ÀÐÀîÎÜÀ¸¡ÊºùÅÄ¶æ³ÚÉô¡Ë
·è¾¡¡¡¡§6-2.6-1¡¡±óÆ£ÍªÂÀ¡Ê°¦ÃÎ³Ø±¡Âç³ØÉíÂ°ÉÂ±¡¡Ë
¡ãÊ¡ÅÄ¾¡»ÖÁª¼ê¥³¥á¥ó¥È¡ä
3Æü´Ö¤Ç5»î¹ç¡¢¥¿¥Õ¤Ê¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤òÀï¤¤È´¤¤Þ¤·¤¿¡£
Í¥¾¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤â¤¢¤ê¡¢¥é¥±¥Ã¥È¤ò¿¶¤ì¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ïµ¤»ý¤Á¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾¡Íø¤¬¼¡¤Ø¤Î¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÂç²ñ¾ðÊó¡ä
Âç²ñÌ¾¡¡¡§W42 2025ÅìµþÅÔ¥Þ¥ó¥¹¥êー¥ªー¥×¥óinÄ¬¸«10·î¡ÊÃË»Ò¡Ë
³«ºÅÆü¡¡¡§2025Ç¯10·î13Æü¡Ê·î¡Ë～17Æü¡Ê¶â¡Ë
²ñ¾ì¡¡¡¡¡§SENKOÄ¬¸«¥Æ¥Ë¥¹¥³ー¥È¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÄ¬¸«2-8-10¡Ë
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333188&id=bodyimage2¡Û
¥ëー¥»¥ó¥È¤Ï»Å»ö¤Ë¤â¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¤âÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¥¢¥¹¥êー¥È¼Ò°÷¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿12·î18Æü¤Ë³§ÍÍ¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¥ëー¥»¥ó¥È¡ÖÃæ´ü·Ð±Ä·×²è2024-2028¡×¤ä¿Æ²ñ¼Ò¾¼ÏÂ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¦ÏÂ²Û»ÒÀ½Â¤·»Äï²ñ¼Ò¡ÖÌÀÆü¹áÌî¡×¡¦¹©¶ÈÍÑ¥´¥àÀ½Â¤·»Äï²ñ¼Ò¡Ö¾¼ÏÂ¥´¥à¡×¤¬Æ±Æü¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡ÖÃæ´ü·Ð±Ä·×²è2024-2028¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¹¥êー¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¸ÛÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢º£¸å¤È¤â¿Í¼êÉÔÂ¤ÎÆüËÜ¤Ç¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤¬¿Íºà¸ÛÍÑÎÏ¤Ç¶¥ÁèÍ¥°Ì¤òÊÝ¤Ä½ÅÍ×¤Ê»Üºö¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢º£¸å¤â¥¢¥¹¥êー¥È¼Ò°÷¤¿¤Á¤ò¥°¥ëー¥×³Æ¼Ò°ìÆ±¿´¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ëー¥»¥ó¥È¤ÏÊ¡ÅÄ¾¡»ÖÁª¼ê¤Ë¡¢²¼µ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Âç²ñ½Ð¾ì¤Ë´Ø¤ï¤ëÈñÍÑ¤Î°ìÀÚ¤È¥ëー¥»¥ó¥È¥¦¥§¥¢¡Ê¥²ー¥à¥·¥ã¥Ä¤ä¥Ïー¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¡Ë¤òÄó¶¡
¡¦¥¢¥¹¥êー¥ÈÍÑ¹ÔÆ°¿©¡ÖÆ»ÃæÃãÎÀ¡×¤òÄó¶¡
¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡¦ÌÀÆü¹áÌî¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡¢É¬¿Ü¥¢¥ß¥Î»ÀBCAA¤ä¥¯¥¨¥ó»À¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥¢¥¹¥êー¥ÈÍÑ¤Î¹ÔÆ°¿©¤Ç¤¹¡£
https://luctus.base.shop/items/60875365
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ëー¥»¥ó¥È
½êºßÃÏ¡§¢©277-0872 ÀéÍÕ¸©Çð»Ô½½Í¾Æó348ÈÖÃÏ
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÃæÌîµÈ¹
¥½¥Õ¥È¥Æ¥Ë¥¹óÕÌÀ´ü¤è¤ê140Ç¯´Ö¡¢¹ñÆâ¥·¥§¥¢NO.1¤Î¥½¥Õ¥È¥Æ¥Ë¥¹¥Üー¥ë¡Ö¥¢¥«¥¨¥à¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³Æ¼ï¥¹¥Ýー¥ÄÍÑÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥¦¥§¥¢¤Î¡ÖLUCENT¡×¡ÖLUC¡Ü¡×¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ä¡¢Á´¹ñ¤Ç¥Æ¥Ë¥¹¥¯¥é¥Ö¤ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ýー¥Ä»ÜÀß¤Î±¿±Ä¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¥¹¥Ýー¥Ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÄÌ¤·¤ÆÆüËÜÃæ¤Î¿Í¡¹¤Î¸µµ¤¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£¡Û¤Î¥¹¥íー¥¬¥ó¤ò·Ç¤²¡¢Ê¡ÅÄ¾¡»ÖÁª¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¢¥¹¥êー¥È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¥·ー¥ó¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://lucent-sports.com/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ëー¥»¥ó¥È¡×¡Ö¥¢¥«¥¨¥à¡×¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÍÑÉÊ¡¦ÍÑ¶ñ¤ÎÈÎÇä¡¢¥¹¥Ýー¥Ä»ÜÀß¹©»ö¡¢¥Æ¥Ë¥¹¥¯¥é¥Ö¤ÎºÆÀ¸±¿±Ä¡¢¹ñÆâ³°¥Ä¥¢ー´ë²è±¿±Ä
¡ãËÜ¥ê¥êー¥¹¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥ëー¥»¥ó¥È¡¡Ê¿Ìî¡¡info-post@lucent-corp.com
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ëー¥»¥ó¥È
