衛生意識の高まりを受け、表面消毒剤市場は2032年までに103億米ドルに達すると予測
世界の表面消毒剤市場は、2023年に54億米ドルと評価されており、2024年から2032年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）7.5％で拡大し、2032年には103億米ドルに達すると予測されています。この市場拡大の主な要因は、衛生や清潔に対する一般の意識向上、医療関連感染症（HAI）の増加、そして住宅・商業施設の双方で衛生を重視する厳格な政府規制の実施です。さらに、消毒剤の技術的進歩や、環境に優しく持続可能なクリーニングソリューションへの消費者の志向の高まりも市場成長を後押ししています。
市場成長の概要
近年の感染症流行や健康意識の高まりにより、世界的に衛生への関心が急速に上昇し、さまざまな業界で表面消毒剤の導入が進んでいます。医療、ホスピタリティ、食品加工、住宅清掃といった分野では、清潔な環境の維持が最優先事項となっており、需要が特に強いです。
加速型過酸化水素やバイオベースの消毒剤など、次世代の消毒ソリューションの登場は業界構造を変革し、従来の化学製品に比べてより迅速、安全、かつ持続可能な代替手段を提供しています。
2024年5月、Diversey社は病院や研究所などの敏感な環境向けに、迅速で広範な抗菌効果を発揮する新しい加速型過酸化水素系消毒剤「Oxivir Three 64」を発売しました。同様に、SC Johnson社も2023年5月に消毒剤のラインナップを拡大し、業界全体の革新と効果向上への取り組みを反映しています。2023年5月に実施された研究では、モンキーポックスウイルスなど新興病原体に対してアルコール系消毒剤の有効性が確認され、感染予防におけるその重要な役割が再認識されました。
技術の進歩は、表面消毒剤の効率、作用速度、環境適合性をさらに高めています。メーカー各社は、強力な抗菌性能と低毒性、環境への最小限の影響を両立させた配合に注力しており、これにより消費者の信頼が高まり、世界的に厳格化する環境・安全規制への対応が進んでいます。
セグメンテーション分析
成分別:
2023年、化学系消毒剤セグメントが市場全体の約70％を占め、最も大きなシェアを維持しました。特にエタノールやイソプロピルアルコールを使用したアルコール系消毒剤は、その即効性と多用途性により、医療、商業、住宅分野で広く採用されています。これらの製品は、接触頻度の高い表面や衛生が重要な場所で好まれ、速乾性と効果の高さが評価されています。第四級アンモニウム化合物や過酸化水素系製品も重要な役割を果たしていますが、速度と効果の両面でアルコール系が依然として標準的な位置づけにあります。
形状別:
2023年、液体タイプの消毒剤が市場シェアの約50％を占めました。液体タイプは、病院や研究所、商業清掃などで幅広く使用されており、広い範囲を効率的にカバーでき、さまざまな清掃方法に適応できる点が強みです。特に医療現場では頻繁な消毒が求められるため、液体タイプが主流です。使いやすさからワイプやスプレータイプの需要も増加していますが、専門・業務用途では依然として液体タイプが好まれています。
エンドユーザー別:
2023年には、病院およびクリニックが市場収益の約40％を占めました。院内感染防止と清潔な環境維持の必要性が、継続的な需要を支えています。医療機関では、患者とスタッフの安全確保のために、高性能のアルコール系および過酸化水素系消毒剤が広く使用されています。さらに、家庭においても消毒剤の使用が日常化し、パンデミック後の衛生意識の高まりが顕著です。
