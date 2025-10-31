【AIエージェント博】第1弾スピーカー3名を発表！AIエージェント活用の実践から学ぶ、価値創出の最前線！
AIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、2025年12月11日（木）・12日（金）に「AIエージェント博 by AI博覧会」を開催します。
AIエージェント博は、生成AIの次に注目されるAIエージェントに特化し、その実装フェーズの最新トレンドを最短でキャッチアップできる最先端の専門展示会です。
次世代AIの主役であるAIエージェントを一気に理解できるよう、業界リーダーや専門家による講演が実施されるほか、厳選された最先端企業や専門家が一堂に会し、展示、講演、デモンストレーションを通じて最前線の知見と具体的なソリューションを提供します。
本日カンファレンス第1弾のスピーカー3名を公開しました。業界を牽引するトップランナーたちが語るAIエージェントの未来に、ぜひご参加ください。
■AI新規サービス開発！プロジェクト成功の3つのポイントとは？
日時：2025年12月11日（木）12:00～12:40
生成AIによる新規サービスを開発する際の重要ポイントとは？AI開発プロジェクトの進め方を事例とともに解説します！
田村 洋樹 氏
株式会社WEEL 生成AI事業部 代表取締役CEO
株式会社WEEL代表として、企業のAI導入やAI開発プロジェクトを支援。現場視点を重視し、現在も営業から開発のPMまで担当。AI顧問20社。上場企業・名門国立大学での登壇実績を持ち、セミナーや講演では累計1万人以上に講演。「誰よりも地に足ついた情報をとどける」をモットーに日々AIの現実解を発信中。
■顧客の声を価値に変える！AIエージェント時代の事業開発とは？
日時：2025年12月11日（木）13:50～14:20
ググらない時代に、顧客の声を価値に繋げ、属人化しがちな事業開発を組織のナレッジ資産に変えるAIエージェント戦略をご紹介。
稲葉 将一 氏
ファインディ株式会社 プロダクトマネジメント室 室長
早稲田大学卒業後、新卒でリクルートに入社。国内転職事業・海外HR事業（アジア8カ国）にて、プロダクトマネジメントや事業企画等を経験した後、ファインディにジョイン。
2024年より、プロダクトマネジメント室を立ち上げ、室長として、ファインディのプロダクトを横断して管掌。
「Findy Team+」のインド市場立ち上げにコミット後、新規AIエージェントプロダクト立ち上げ中。
■AIエージェント × AWSサービスの最前線！
日時：2025年12月11日（木）14:40～15:10
AWSのAIエージェントに対する最新の取り組みをご紹介し、 ビジネスに繋げていくためのヒントとなる情報をお伝えします。
中村 達也 氏
アマゾンウェブサービスジャパン合同会社 エンタープライズ技術本部 / ソリューションアーキテクト
SIerやWeb企業で経験を積んだ後、2019年よりAWS Japanのソリューションアーキテクトとして従事。エンタープライズ企業担当として、クラウド技術を用いたシステム移行や新技術でのイノベーション推進の支援を行なっている。最近では、AWSの技術を中心とした生成AIの導入支援にも、積極的に取り組んでいる。
