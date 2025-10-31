民間宇宙旅行時代到来！ASTRAXグループメンバー川上泰子がシドニーで開催された「国際宇宙会議2025」で「日本におけるASTRAX月面シティシミュレーション施設の構築2025」についての論文を発表！
世界中の人々の夢を宇宙で実現させる民間宇宙サービスプラットフォームを提供する宇宙ベンチャー企業株式会社ASTRAX（アストラックス、以下 ASTRAX、本社：神奈川県鎌倉市、代表：代表取締役・民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地））は、2025年9月29日から10月3日にオーストラリアのシドニーにある「シドニー国際会議場（ICC）」で開催された世界最大の宇宙業界の国際会議、第76回国際宇宙会議（IAC 2025）において、ASTRAXのグループメンバーでASTRAX SP代表および宇宙ワーママ（R）の川上泰子が著者およびスピーカーとなり、「日本におけるASTRAX月面シティシミュレーション施設の構築2025」についての論文を発表しました。また、本論文は、IAC 2025のポスターセッション全1,030個から選ばれるアワード対象にノミネートされ、1次選考を通過した約90個の一つに選ばれました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333016&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333016&id=bodyimage2】
【国際宇宙会議での論文発表】
今年の国際宇宙会議（IAC 2025）において、ASTRAXおよびASTRAXグループメンバーは、民間宇宙旅行産業の発展と人類の宇宙進出に向けて、さまざまな民間宇宙サービスについての革新的な論文を合計13本（ASTRAX代表山崎大地が8本、ASTRAXメンバーが5本）発表いたしました。
発表した論文について、今後順次発表してまいります。
【発表論文10本目】
■発表日：2025年10月2日（木）
■論文タイトル：
CONSTRUCTION PLAN OF ASTRAX LUNAR CITY SIMULATION FACILITY IN JAPAN 2025
（日本におけるASTRAX月面シティシミュレーション施設の構築2025）
■著者（所属）：川上泰子（ASTRAX・宇宙ワーママ）
■共著者（所属）：TAICHI（山崎大地）（ASTRAX・民間宇宙飛行士）
■アブストラクト（日本語版）：
ASTRAX は2007年より、ASTRAX 月面シティと呼ばれる月面都市開発プロジェクトを推進してきた。このプロジェクトは、ASTRAX 月面シティビジネスコミュニティ（ビジネス活動を行う事業者のネットワーク）と、ASTRAX 月面シティレジデンスクラブ（そこで生み出された商品やサービスを享受するコミュニティ）から構成され、現在までに約 400 社の事業者が参加している。これまで、月面シティにおける経済活動の促進を目的に、1ヶ月に1回の市民会議の開催、仮想的な3Dマッピングの開発、供給と需要をマッチングさせるシステムの開発、専用アプリの構築など、多様なプラットフォームやサービスを提供してきた。さらに、2024年には日本国内に月面シティのシミュレーション施設を建設する計画を IAC 2024 にて発表し、同年にそのプロトタイプを完成させた。2024 年には、施設の試験運用の一環として、月面基地模擬施設（簡易版）のドームを再展開し、環境要因による損傷部分の修復を実施した。これは、月面での建築物維持保全補修管理における実践的な課題の検証にもつながる。本研究では、2025 年に予定されている宿泊シミュレーションを通じて、月面居住の課題を抽出し、解決策を検証する。短期間の滞在における適応能力を検証し、持続可能な資源管理のあり方を探る。また、月面社会に適した住環境の設計と最適な生活リズムの確立に取り組み、宇宙旅行の普及に向けた教育・観光・商業・防災コンテンツの開発を行う。これらのシミュレーションを通じて、月面における長期滞在の実現可能性を評価し、将来的な月面都市における様々なサービス提供のための基盤を築くことを目的とする。本研究の成果は、民間主導の月面都市開発の発展に貢献し、宇宙居住に関する新たな知見を提供する。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333016&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333016&id=bodyimage2】
【国際宇宙会議での論文発表】
今年の国際宇宙会議（IAC 2025）において、ASTRAXおよびASTRAXグループメンバーは、民間宇宙旅行産業の発展と人類の宇宙進出に向けて、さまざまな民間宇宙サービスについての革新的な論文を合計13本（ASTRAX代表山崎大地が8本、ASTRAXメンバーが5本）発表いたしました。
発表した論文について、今後順次発表してまいります。
【発表論文10本目】
■発表日：2025年10月2日（木）
■論文タイトル：
CONSTRUCTION PLAN OF ASTRAX LUNAR CITY SIMULATION FACILITY IN JAPAN 2025
（日本におけるASTRAX月面シティシミュレーション施設の構築2025）
■著者（所属）：川上泰子（ASTRAX・宇宙ワーママ）
■共著者（所属）：TAICHI（山崎大地）（ASTRAX・民間宇宙飛行士）
■アブストラクト（日本語版）：
ASTRAX は2007年より、ASTRAX 月面シティと呼ばれる月面都市開発プロジェクトを推進してきた。このプロジェクトは、ASTRAX 月面シティビジネスコミュニティ（ビジネス活動を行う事業者のネットワーク）と、ASTRAX 月面シティレジデンスクラブ（そこで生み出された商品やサービスを享受するコミュニティ）から構成され、現在までに約 400 社の事業者が参加している。これまで、月面シティにおける経済活動の促進を目的に、1ヶ月に1回の市民会議の開催、仮想的な3Dマッピングの開発、供給と需要をマッチングさせるシステムの開発、専用アプリの構築など、多様なプラットフォームやサービスを提供してきた。さらに、2024年には日本国内に月面シティのシミュレーション施設を建設する計画を IAC 2024 にて発表し、同年にそのプロトタイプを完成させた。2024 年には、施設の試験運用の一環として、月面基地模擬施設（簡易版）のドームを再展開し、環境要因による損傷部分の修復を実施した。これは、月面での建築物維持保全補修管理における実践的な課題の検証にもつながる。本研究では、2025 年に予定されている宿泊シミュレーションを通じて、月面居住の課題を抽出し、解決策を検証する。短期間の滞在における適応能力を検証し、持続可能な資源管理のあり方を探る。また、月面社会に適した住環境の設計と最適な生活リズムの確立に取り組み、宇宙旅行の普及に向けた教育・観光・商業・防災コンテンツの開発を行う。これらのシミュレーションを通じて、月面における長期滞在の実現可能性を評価し、将来的な月面都市における様々なサービス提供のための基盤を築くことを目的とする。本研究の成果は、民間主導の月面都市開発の発展に貢献し、宇宙居住に関する新たな知見を提供する。