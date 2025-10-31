EXPO 2025大阪・関西万博（Osaka Expo 2025）の中国パビリオンが金賞を受賞！Uniluminが包括的なマルチメディア・ソリューションを提供

大阪（日本）、2025年10月31日 /PRNewswire/ -- 2025年10月12日夜、EXPO 2025大阪・関西万博（Osaka Expo 2025）は閉幕を前にハイライトを迎えました。中国パビリオンは世界25の大型自建パビリオンの中で際立った存在感を示し、Bureau International des Expositionsによる「大型自建パビリオン展示部門（Large Self-built Pavilion Exhibition Category）」で金賞を受賞しました！



China Pavilion at Osaka Expo 2025 wins the Gold Award!



これは中国が海外の総合万国博覧会で初めて金メダルを獲得した快挙であり、世界を驚かせた新たな「中国式ロマン」となりました。博覧会会場内の中国パビリオンでは、UniluminがLEDディスプレイ、プロジェクター、マルチメディア、インタラクティブ・システムを含むすべてのマルチメディア機器と統合ソリューションを提供しました。

「人と自然の運命共同体を共に築く - グリーン発展の未来社会（Jointly Building a Community with a Shared Future for Man and Nature - A Future Society of Green Development）」をテーマにしたこのパビリオンで、Uniluminはメタサイト技術を用いて中国の知恵を照らし出しました。

「人と自然の調和（Harmony Between Man and Nature）」、「清らかな水と豊かな山々（Lucid Waters and Lush Mountains）」、「尽きることのない活力（Endless Vitality）」という詩的な章が、LEDディスプレイ、プロジェクション、レーダー・システムによるインタラクティブ体験の融合によって表現されました。これにより、来場者は没入型空間で時間と自然の間を旅するような感覚を味わうことができました。

Uniluminのチームはさらに革新的に「文化デジタル遺伝子バンク（Cultural Digital Gene Bank）」を創出し、水墨画、絹、山水画といった東洋的要素をデジタル言語へと変換しました。これらの要素は他の展示アイテムにも柔軟に応用されました。「適応型環境光調整システム（Adaptive Ambient Light Adjustment System）」と組み合わせることで、LEDビジュアル・ディスプレイのインタラクティブ端末は建築空間とミリメートル単位の統合を実現しました。

今回の中国パビリオンの成功は国際社会から高い評価を得ています。Kansai Economic Federationの会長であるMasayoshi Matsumoto氏は、中国パビリオンが中国の歴史文化と技術的成果を鮮やかに示し、日中交流を効果的に促進したと述べました。

開館以来、中国パビリオンは世界中から約200万人の来場者を集め、1日平均1万人以上の来場者数を記録し、大阪・関西万博（Osaka World Expo）で最も人気のある国家パビリオンの1つとなっています。

ビジュアル・ディスプレイのサポート企業として、Uniluminは中国パビリオンが世界の舞台で輝きを放つ一助となれたことを深く光栄に思うと同時に誇りに感じています。今後もUniluminは「LED + AI」を中核に据え、「デジタル化されたメタサイトが全産業を照らす（Digitalized Metasight Lights up All Industries）」という取り組みを推進し、技術という媒体を通じて、より温かく力強い中国の物語を伝えてまいります。

詳細については、https://www.unilumin.com/をご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com