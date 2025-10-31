CSC2-N48サーバー販売開始- 48ノード搭載の2U AIサーバーでLLMプライベート展開加速、Rockchip／SOPHGO／NVIDIAのマルチプラットフォーム対応、BMC・48基NVMe拡張
2025年10月31日、ポジティブワン株式会社（本社：東京都渋谷区）は、2Uラックマウント型AIサーバー「CSC2-N48」の販売を開始します。48個の分散計算ノード＋1制御ノードを収容し、ノード毎に6～157 TOPSのAI推論性能を選択可能。大規模言語モデル（LLM）のオンプレミス／プライベート展開や、エッジAIワークロードの大規模並列処理に適した設計です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332698&id=bodyimage1】
■製品ハイライト
・ 48分散ノード＋1制御ノードを2U筐体に集約。ノードはRockchip RK3588S／SOPHGO BM1684X／NVIDIA Jetson Orin Nano・Orin NXから選択可能。制御ノードはRK3588を搭載
・ 合計AI性能（INT8）：
RK3588S構成：288 TOPS（6T×48）／BM1684X構成：1536 TOPS（32T×48）／Orin Nano構成：3216 TOPS（67T×48）／Orin NX構成：7536 TOPS（157T×48）
・ LLM/生成AIをプライベート展開：Deepseek-R1、Llama、Qwen等のLLM、SAMやViTなどのビジョンモデル、Stable Diffusion/Flux等の画像生成に対応。主要DLフレームワーク（TensorFlow／PyTorch／PaddlePaddle／ONNX）とDocker運用をサポート
・ ストレージ拡張：M.2 PCIe NVMe 2280×48基（オプション）でTB級の高速ローカルストレージを構築可能
・ 運用管理：aBMC（Web UI／CLI／Redfish）による監視・設定・アラート・リモート保守、タッチパネルで温度・ファン・電力・IP等をリアルタイム表示
・ ネットワーク：10GbE SFP+×4、GbE（BMC管理）×1、USB3.0×2、HDMI（BMC表示）などを装備
・ 冗長化：ホットスワップ対応のAC冗長電源×2、高速ファン×12を標準搭載
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332698&id=bodyimage2】
■主な仕様（抜粋）
・ フォームファクタ：2Uラック（724×430×88.8mm）、質量：本体約23.1kg。動作温度0-35℃。
・ メモリ：構成によりLPDDR4/5（最大32GB/ノード）。ストレージはeMMC（構成別）＋NVMe拡張。
・ 用途例：エッジ推論、大規模モデルのローカライズ、スマートシティ／医療／産業／セキュリティ、クラウド型検証環境など
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332698&id=bodyimage3】
■導入メリット
・ 高密度・省スペース：48ノードを2Uに集約し、データセンター／エッジ拠点でのTCO最適化に貢献
・ マルチプラットフォーム：ワークロードに応じてRK／SOPHGO／NVIDIAを選択し、性能・コスト・電力のバランスを最適化
・ 運用一貫化：aBMC＋Redfishで監視／自動化を統合。現場オペレーションの標準化と保守性を向上。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332698&id=bodyimage4】
【ポジティブワン株式会社について】
社名 ポジティブワン株式会社（POSITIVE ONE CORPORATION）
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティ・ウエスト22F
ＵＲＬ https://www.positive-one.com
SoM製品関係：https://www.chinchillasmart.com
ポジティブワン株式会社は、最先端技術と時代を先読みしたエンベデッドソリューションをご提供します。そのために海外の有力な最先端技術会社と提携し、多様化する仕様に対応できるＯＥＭハードウエアや世界標準ＩＳＯなどに準拠する品質向上のためのツールをご提供します。さらに、システムコンサルティング、エンベデッドからＰＣ、スマートフォン、サーバーを含んだハードウエアからソフトウエアまでのシステム受託開発など、皆様のプロジェクト成功のためのご支援をいたします。
【本件に関するお問い合わせ先】
ポジティブワン株式会社
メールアドレス：poc_sales@positive-one.com
ＴＥＬ：03-3256-3933 ＦＡＸ：03-4360-5301
配信元企業：ポジティブワン株式会社
