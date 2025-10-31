四日市メリノール学院バスケットボール部が公式アプリをリリース！

株式会社ookami

アプリで部活動やスポーツチームのDXを支援する株式会社ookami（本社：東京都世田谷区、代表取締役：尾形太陽）は、四日市メリノール学院高等学校バスケットボール部（三重県）のチーム公式アプリをリリースしたことをお知らせいたします。

四日市メリノール学院バスケ部からのコメント

【チーム紹介】

メリノール学院バスケットボール部は、中学・高校、男女あわせて約170名が所属する大きなチームです。中学男女はこれまでに何度も全国制覇を成し遂げてきました。中高・男女の垣根を越え、生徒もスタッフも一丸となって“チームメリノール”としてのさらなる成長と発展を目指しています。

【Player! WHITE導入理由】

メリノール学院バスケットボール部は、中高・男女4カテゴリーが全国で活躍していることが大きな特徴です。今回の導入は、その強みをさらに活かし、各カテゴリーの活動をより多くの方に届けるための取り組みです。保護者、OB・OG、そしてファンの皆様が、より身近にチームを応援できる環境を整えることを目的としています。

【今後の展望】

今後はPlayer! WHITEを通じて、試合結果や日々の活動をリアルタイムで発信し、より多くの方に“チームメリノール”の魅力を届けていきます。また、選手・保護者・OB/OG・ファンの皆様が一体となってチームを支え合える環境づくりを進めます。アプリを軸に、応援されるチーム、つながるチームとしてさらなる進化を目指します。

MARYKNOLL公式アプリの特徴

特徴１.

【アプリのアイコンがMARYKNOLLのエンブレムに】

あなたのスマートフォンにMARYKNOLLのエンブレムが表示されます！

特徴２.

【タイムライン機能】

ホームタブにて、チーム最新情報が自動更新されます。

特徴３.

【速報配信】

テキストにて試合速報が配信されます。試合結果/日程も一覧で閲覧可能です。

特徴⓸

【プッシュ通知】

プッシュ通知にて試合開始前や結果をお知らせしてくれますので、見逃すことなく戦況や速報をチェックすることができます。また、試合外でも日々のチームからのお知らせ通知で最新情報を知ることが可能となります！

特徴⓹

【チャット機能】

速報配信ページでコメントやスタンプを送ることで試合に参加し、現地さながら熱狂を体験！

特徴⓺

【サポート機能】

チームに対し500円から支援金を寄付することができます。

特徴⓻

【メンバーシップ機能】

メンバーシップ機能からファンクラブ会員になって頂くと、チームから特別なグッズをお届けします！

皆様から頂いた資金は、アプリ運営やチーム強化に使わせて頂きます。

今後も随時、新機能の追加が予定されています！

アプリダウンロード方法

AppStoreもしくはGooglePlayで「四日市メリノール学院」と検索！

下記をクリックまたはQRコードを読み取ることでアプリ取得画面にリンクします。

ダウンロードリンク：https://web.playerapp.tokyo/team/23823/download

QRコード(iPhone/Android共通)

メンバーシップのご案内

手順⑴ マイページタブの「詳しく見る」を選択

手順⑵ お好みのプランから「メンバーになる」を選択

手順⑶ 会員情報・クレジットカード情報を入力

手順⑷ メンバーシップカードが表示されたら入会完了！

※画像はイメージです

【会費】

NAVYプラン \6,000/年間

GOLDプラン \10,000円/年間

メリノールKidsプラン \3,000円/年間

【支払方法】

クレジットカード決済,コンビニ決済

【ご利用可能なカード会社】

VISA/MasterCard/AMEX/JCB

※一度ご登録をいただくとご登録日から1年後に自動更新されます。

Player! WHITEとは

かんたんに部活動やチームの公式アプリを立ち上げられるワンストップサービスです。

1. 公式アプリで、チーム運営に必要な情報のすべてを集約！手軽に情報を届けられる！

2. ファンクラブ/OBOG会費の集金率をアップ！ギフティングなどにも対応！

3. スポンサープランもご用意！スポンサーと一緒にアプリを盛り上げられます！



導入費用や機能の詳細については、以下よりお問い合わせください。

サービスサイト：https://bit.ly/3gf4dgX

紹介ムービー：https://youtu.be/8Ty37SlGb-4

ookamiについて

日本全国の各地域には、プロチーム以外にも、様々な競技・カテゴリーのチームが日々活動しています。プロカテゴリーを目指すチーム、独自リーグで戦うチーム、大学や高校など学生部活動。そんな「地元スポーツチーム」は、地域を巻き込み、ファンと繋がりながら、地元を盛り上げています。

しかし多くの地元スポーツチームは、プロチームほど人手や資金が充実しているとは言えません。少ないスタッフが兼務しながら多くの業務をこなしたり、資金が少ない中でやりくりしなければならず、チームを強くし勝ち続ける以上に、まずチームを存続させることに力を注がなければなりません。

私たちookamiは、「スポーツで一つの笑顔を世界に」をミッションに掲げています。地元スポーツチームの潜在価値を最大化して、本当に大事なことにもっと多くの時間を使えるようにしたいと考え、「Player! WHITE」を提案してきました。現在、200以上のチームに導入いただいており、今後さらなる拡大を目指していきます。

▶︎社名：株式会社 ookami / ookami, Inc.

▶︎本社：東京都世田谷区羽根木1-21-8

▶︎代表：尾形太陽

▶︎事業内容：スポーツコミュニティアプリ「Player!」および「Player! WHITE」の開発・運営、スポーツ情報インフラの開発・運営

▶︎URL：https://ookami.tokyo/

▶︎沿革：

2014年4月 株式会社ookami設立

2015年4月 あらゆる試合を可視化する「Player!(プレイヤー)」を公開

2015年12月 App Store Best of 2015 受賞

2016年9月 2016年度グッドデザイン賞を受賞

2019年4月 Forbes Asia Under30で、創業者の尾形/中村がアジアを代表する30人に選出

2019年10月 Forbes JAPAN SPORTS BUSINESS AWARD 2019を受賞

2019年12月 Ruby biz グランプリ2019 特別賞を受賞

2021年2月 スポーツ庁『INNOVATION LEAGUE コンテスト』を受賞

2022年2月 スポーツ庁『INNOVATION LEAGUE コンテスト』を2年連続で受賞

2022年2月 チームのDXを加速する「Player! WHITE(プレイヤーホワイト) 」を公開