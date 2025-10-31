【オルタナ初】300億円規模・名古屋駅エリアのハイグレードオフィス投資。想定利回り4.0%

三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社

三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社（以下「当社」）は、当社が提供するオルタナティブ投資サービス「ALTERNA（オルタナ）」において、「三井物産グループのデジタル証券～名古屋・プライムオフィス～（譲渡制限付）（*1)」を公開、募集を開始しましたことをお知らせします。

投資対象は「名古屋プライムセントラルタワー」。鑑定評価額約300億円（*2）、名古屋駅徒歩圏内の好立地に位置する大規模ハイグレードオフィスです。

オフィスビルを裏付けとするデジタル証券の取り扱いはオルタナ初。また本案件は大和証券株式会社との共同募集となります。

希少性の高い名古屋駅エリアの大規模ハイグレードオフィス物件に10万円から投資できる機会を、ぜひご活用ください。

上場企業を中心とする安定したテナント構成と賃料上昇ポテンシャル

投資対象は、名古屋駅徒歩圏内の大規模ハイグレードオフィスビル「名古屋プライムセントラルタワー」。オフィスは不動産投資の代表的なアセット（*3）であり、その中でも本案件は、好立地・大規模・ハイスペックな設備仕様を兼ね備えた希少性の高い物件です。

入居テナントは、製造業・IT・金融・サービスなど各業種を代表する上場企業や地元の有力企業で構成（2025年8月時点）。中部圏の本社・支社機能として利用されており、バランスの取れたテナント構成から安定的な賃料収入が見込まれます。

直近5年間における本物件全体の稼働率は、概ね96％以上の高位で安定推移を継続（*4）。

好調なオフィスマーケットや本物件の競争力を背景に、オフィス部分の平均賃料単価は上昇基調が継続しており、今後も安定した収益と賃料増額が期待できます。

名古屋のオフィス賃料を牽引する名古屋駅エリアへの貴重な投資機会

写真は名古屋駅エリアを示したイメージであり、本案件の投資物件ではありません

名古屋市は人口約233万人を擁する中部地方の中核都市であり、オフィス空室率は東京と同様に名古屋も2023年をピークに足元で低下基調。コロナ禍後の賃料調整が相対的に軽微だったことも確認されています。

名古屋の大規模オフィス（基準階面積200坪以上）は底打ち後の賃料上昇初期局面に位置づけられ、需給改善を背景に穏やかな上昇が想定されます。

なかでも名古屋駅エリアは、空室率が3%未満まで低下（2025年8月時点）。2025年以降は需給環境の堅調な推移が見込まれることから、今後も穏やかな上昇が期待できます。

また、日本有数のターミナル拠点として知られる名古屋駅は、将来的なリニア中央新幹線の開業や超大規模再開発「スーパーターミナル・ナゴヤ」構想が進行中。周辺環境は今後もさらなる発展が期待され、名古屋オフィス市場の賃料相場を牽引するエリアと言えます。

不動産投資の代表であるオフィスビルへの投資機会に、ぜひオルタナをご活用ください。

商品概要

商品名： 三井物産グループのデジタル証券～名古屋・プライムオフィス～（譲渡制限付）

発行口数： 500,000口（大和証券株式会社：750,180口、計1,250,180口）

投資金額/申込単位： 1口10,000円／10口以上10口単位 （*5）

運用期間： 約5年8ヶ月（2031年8月1日 償還予定）

募集有価証券の種類： 受益証券発行信託の受益権を表象するセキュリティ・トークン（トークン化有価証券）

予想分配金利回り： 年4.0%（税引前・年率換算）（*6）

信託受託者： オルタナ信託株式会社

ブロックチェーン基盤： Progmat

アセット・マネージャー： 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社

取扱会社： 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社

*1）本商品は、三井物産株式会社の子会社である三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社によって、組成・販売されるものです。

*2）鑑定評価額は2025年9月30日時点

*3）REIT保有物件の用途別比率で最大がオフィス（2025年9月末時点）（注）取得価格ベース 出所：ARES J-REIT Databook

*4）2021年からの直近約5年間の平均

*5）法人のお客様は申込単位が異なります。

*6）税引き前予想分配金利回りの第一期・第二期平均値。予想分配金には、利益超過分配が含まれます。また、運用終了時の物件売却の損益は考慮されておりません。

「三井物産グループのデジタル証券～名古屋・プライムオフィス～（譲渡制限付）」徹底解説セミナーを開催（11/11）

本案件の公開に合わせて、案件の詳細や、オフィス市場の動向などについて解説するセミナーを開催します。ぜひご参加ください。

日時：2025年11月11日（火）19:00～20:00

参加費：無料

視聴方法：YouTube

視聴リンク：https://youtube.com/live/IilzC2vmP1Q

講師：丸野宏之（三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 取締役）

セミナー詳細ページ :https://alterna-z.com/seminar/offering-14-seminar?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=organic_prtimes_social_web_cid02569

*当社は本セミナーにおいて、当社サービス、商品について金融商品の勧誘、取引の推奨、売買の提案等をすることがあります。

100名様にギフトカードをプレゼント！オルタナ購入特典のご案内

本案件のご購入＆エントリーいただいたお客様の中から抽選で、下記のギフトカード1万円分を進呈いたします。

【100名様】オンラインストア「東桜デパート」でご利用いただける1万円のギフトカード

キャンペーン詳細 :https://alterna-z.com/news/offering-14-campaign?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=organic_prtimes_social_web_cid02535

ALTERNA（オルタナ）について

オルタナは都心の大型不動産や物流施設、発電所といったインフラなど安定的な賃料等収入が期待できるオルタナティブ資産に、スマートフォンで簡単に、利回りを目的に投資できる個人向けの資産運用サービスです。デジタル証券（ST：Security Token）を活用することで、今まで機関投資家に投資機会が限られていたさまざまな安定資産へ、10万円からの小口単位で、個別投資を実現。個人投資家のみなさまに新たな投資の選択肢を提供し、「貯蓄から投資へ」を後押しします。

会社概要

当社は不動産・インフラなどオルタナティブ資産の取得・運用、さらにそれらを裏付けとしたデジタル証券の受託、販売を一気通貫で展開しています。

AIをはじめとしたデジタル技術を活用し資産運用の様々な「負」を解決するとともに、個人向けの資産運用サービス「ALTERNA（オルタナ）」の提供を通じて、将来のために安定した資産形成をしたい方に、新たな選択肢を提供していきます。

商号：三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社

本社：東京都中央区日本橋堀留町１丁目９－８ 人形町PREX 4階

代表者：代表取締役社長 上野 貴司

設立：2020年4月1日

資本金：30億円（資本準備金を含む）

業登録：金融商品取引業者 関東財務局長（金商） 第3277号

宅地建物取引業：東京都知事（1）第105400号

加入協会：日本証券業協会

一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

一般社団法人 日本投資顧問業協会

ディスクレーマー

※こちらに記載の内容は、受益証券発行信託スキームを用いた資産裏付型セキュリティトークンの取扱いについて、一般向けの公表のみを目的としたプレスリリースであり、日本国内外を問わず個別の金融商品等への募集・勧誘を目的とするものではありません。個別商品の募集・勧誘は、オルタナを通じて目論見書を使用して行います。

※ 「安定資産」とは、不動産やインフラなど、オルタナが提供を予定する金融商品の投資対象資産を指し、当資産の持続的な稼働により、中長期での安定的な投資成果の獲得を期待するものです。なおオルタナが提供する金融商品は元本保証や将来の投資成果を保証するものではありません。

※口座開設には所定の審査がございます。

※リスク等に関する記載は一般的なリスク評価等を踏まえ当社の独自の判断・評価に基づき記載されたものであり、実際の金融商品ごとにリスク等は異なりますので、ご注意ください。

※金融商品には、関連する特殊リスクがあり、国内外の政治・経済・金融情勢、為替相場、株式相場、商品相場、金利水準等の市場情勢、発行体等の信用力、その他指標とされた原資産の変動により、多額の損失が生じる恐れ（元本欠損リスク）があります。

※当社が取り扱う金融商品は、元本や利回りが保証されているものではなく、原資産たる不動産等の価額、金利水準、為替相場等の市況の変動によって、価値が変動することがあり、投資元本の損失が生じるおそれがあります。このため、当社が取り扱う金融商品に投資されたお客さまには、期待されていた配当を得られないリスクや当初元本を超過する損失が発生し、当初元本を毀損するリスクがございます。

※当社が取り扱う金融商品は、その特性および対象とする原資産（不動産等）の特性から、その金融商品ごとに、リスクの内容や程度が異なりますので、金融商品取引契約のお申し込みにあたっては契約締結前交付書面、目論見書等をよくお読みいただいたうえ、金融商品取引契約締結の判断はご自身でされるようお願いします。

※なお、当社が取り扱う金融商品は、クーリング・オフの対象にはなりません（金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません）。

※当社が取り扱う金融商品へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等や諸経費等をご負担いただく場合があります。具体的な手数料等の金額は、商品・取引金額・取引方法等の契約条件により異なり多岐にわたるため、具体的な金額又は計算方法を記載することができません。手数料等の詳細につきましては、各金融商品の契約締結前交付書面、目論見書等の内容をよくお読みください。