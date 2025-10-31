METREA株式会社、株式会社東北新社にクリエイティブAIの社内研修を実施

METREA株式会社

「心を震わせる美や物語を編み続ける。」をミッションに掲げるMETREA株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：平田 茉莉花）は、この度、株式会社東北新社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小坂 恵一）に対し、クリエイティブ部門向けの専門的なAI研修を実施したことをお知らせいたします。

本研修は、METREAが事業の主軸とする「AI制作ノウハウの内製化を支援するAIリスキリング研修」の一環として行われたものです。

研修実施の背景と課題

近年、ChatGPTやGeminiに代表される汎用的なAIは、多くの企業で業務効率化のツールとして社内実装が進んでいます。一方で、映像制作やデザインといった、より専門的な「クリエイティブ部門の業務」においてもAIの活用が注目されていました。

しかし、多くのクリエイティブ現場では、日々の業務に追われる中で、加速度的に進化する最新のクリエイティブAIツールの動向や、それを実務に活かすためのノウハウをキャッチアップしきれない、という課題が存在していました。

METREAの「AIリスキリング研修」について

METREAのAIリスキリング研修は、単なるツールの使い方を学ぶものではありません。METREA自身が最先端の受託制作の現場で培った「AIを用いた高度な制作ノウハウ」を、企業の課題に合わせて体系化し、「企業内に浸透させ内製化を支援する」ことを目的としています。

今回の東北新社様への研修でも、METREAのトップクリエイターが講師として、現場の課題に即した実践的なカリキュラムを提供いたしました。

研修のポイント

今回の研修では、以下の実践的なカリキュラムを通じて、最新のクリエイティブAI技術の習得を目指しました。

参加者の声

会社概要

- オープニング：講師紹介、実績紹介、研修目標の共有を行います。- 画像生成セクション：実践 Midjourney- - Midjourneyのプロンプト基礎から、想定と異なる画風・テイストになった際の改善策、構図・ポーズ・表情の修正方法、そして各種パラメーターの活用法を実践的に学びました。- 動画生成セクション：Runway Gen-4、Kling AI、Google Veo 3など、主要な動画生成AIツールの特徴と使い分け、効果的なプロンプト設計の基本原則を習得しました。- 音楽生成セクション：実践 SUNO- - SUNOを活用したリファレンス収集術、スタイルプロンプト化、歌詞と曲調の整合性設計、楽器・アレンジ設計、ペルソナメソッドなど、音楽生成AIの実践的なスキルを学びました。- 画像生成セクション (応用)：実践 Stable Diffusion- - Stable Diffusionを用いた、ローカル環境でのAIモデル構築やアート性の高い映像表現の手法を学びました。- 質疑応答- - 研修全体を通じて生じた疑問点や、参加者自身の業務におけるAI活用の課題について質疑応答を行いました。- 「とても面白かったです！ブイコンで何度かAI使っていたのですが、プロンプトの書き方やミッドジャーニーの細かな使い方は手探りだったので、勉強できて良かったです！」- 「画像生成をする際に人物の一貫性を保つのができなかったのですが、一貫性を持たせる機能や方法など教えてくださりすごくタメになりました。ありがとうございます」- 「プロンプトをどういう感じで作ればいいか、基本原則は本当に勉強になりました。srefコードも面白く、色々探してみようと思います。動画生成をまだやったことがないので、今日の学びでいろいろやってみようと思います。」株式会社東北新社について

会社名： 株式会社 東北新社 (TOHOKUSHINSHA FILM CORPORATION)

所在地： 〒107-8460 東京都港区赤坂4丁目8番10号

代表者： 代表取締役社長 小坂恵一

事業内容： CM制作、プロモーション制作、グラフィック・WEB制作、音響・字幕制作、番組・映画制作、ライセンスビジネス、CS放送関連事業、ネット配信事業など。

URL： https://www.tfc.co.jp/

METREA株式会社 会社概要

会社名: METREA株式会社

所在地: 〒160-023 東京都新宿区西新宿3丁目9-7 フロンティア新宿タワーオフィス325

代表者: 代表取締役CEO 平田 茉莉花

設立日: 2025年7月

事業内容:

クリエイティブAIを活用したコンテンツの受託制作

AI制作ノウハウの内製化を支援するAIリスキリング研修事業

URL: https://metrea.design/