「TikTok、何から試せば？」ともう悩まなくていい。企業の″一歩目″を徹底支援するVincuresが『認知施策特別パッケージ』、戦略面″伴走サポート″付きで提供開始

株式会社Vincures

株式会社Vincures（本社：東京都新宿区、代表取締役：重松大樹、以下Vincures）は、TikTokの強力なレコメンドシステムが引き起こす「興味からズドン」という認知・購買行動に着目し、企業のマーケティング課題を解決する『認知施策特別パッケージ』を30万円(税別)で提供開始します。

本パッケージは、"一般人の口コミ"に近い「UGC風縦動画」の制作に加え、企業のTikTok担当者に寄り添う手厚い「伴走サポート（コンサルティング）」をセットにし、「リソースがない」「何から始めればよいか分からない」「TikTok施策の有効性を低予算で試したい」というクライアント様向けに開発された特別パッケージです。

▪️なぜ今、TikTokが「認知施策」に最適なのか？

TikTokは、強力なレコメンドシステム（おすすめ機能）により、「自分にピッタリの情報」がユーザーに次々と提示されるプラットフォームです。そのため、従来の検索行動を介さず、「偶然の出会い」を演出し、「興味からズドン」と直接的な認知や購買に至る、独自の行動パターンを生み出しています。

実際にTikTokユーザーの71%が「計画外の購入」を経験しているほか、消費者が最も影響を受けるのは「たまたま検索で見つけたSNS投稿（50%）」というデータもあり、"一般人目線"のリアルなコンテンツが認知と購買を大きく左右します。

▪️「試したいが、踏み出せない」--多くの企業が直面するTikTok施策の"壁"

その一方で、TikTokの重要性は理解しつつも、多くの企業様が以下のような“壁”に直面し、最初の一歩を踏み出せずにいます。

「TikTokが重要と聞くが、未経験で何から試すべきか分からない」

「社内に動画制作のリソースも、運用のノウハウもない」

「インフルエンサー施策は高額で、まずは低リスクで効果を試したい」

「既存のSNS広告のCPA（顧客獲得単価）が高騰しており、新しい打ち手を探している」

そこでVincuresは、こうした企業の『最初の一歩』の課題を総合的に解決するため、低リスクで高品質な動画制作と戦略的なコンサルティングをパッケージ化した本プランを開発いたしました。

■ パッケージの3大特徴：戦略コンサル・動画制作・分析改善をワンストップ提供

本パッケージは、「何から試すべきか分からない」という企業の“一歩目”を成功に導くため、TikTok運用に必要な「戦略」「制作」「分析」をワンストップで提供します。

特徴１.：最大の強みは「戦略的 "伴走サポート"（コンサルティング）」

本パッケージの核となるのが、手厚い「伴走サポート」です。私たちは単なる動画制作代行ではありません。企業のマーケティング戦略全体を深く理解した上で、「なぜTikTokを使うのか」「TikTokで何を達成するのか」という目的から逆算した最適な活用法をご提案します。

「戦略立案と"壁打ち"」

「何から始めればいいか分からない」という初期段階のご相談から、「次の打ち手」を共に考える戦略フェーズまで、専門家が“壁打ち相手”となり、施策の精度を高めます。

「トレンド・競合分析」

TikTok独自の最新トレンドやアルゴリズム動向、競合他社の動向を常にウォッチし、戦略に反映させます。

「随時相談対応」

日々の運用で発生する細かな疑問や不安も、チャットツールなどで随時ご相談いただけます。企業のTikTok担当者が安心して施策を推進できる環境を構築します。

特徴２.：「認知」を最大化する「UGC風動画」制作（10本）

"インフルエンサー頼み"ではない、戦略的な認知拡大を実行します。企業らしさを意図的に排した「Vlog風」「正直レビュー風」「使ってみた」など、一般ユーザーの口コミを模した「UGC風動画」を制作。

これにより、広告特有の"売り込み感"をなくし、TikTokのレコンドシステム上で自然に拡散される「この商品、最近よく見る」という空気感を醸成。ターゲット層への「認知」を強力に後押しします。

特徴３.：PDCAを回す「成果分析と改善提案」（レポーティング）

制作して終わり、ではありません。投稿した動画のパフォーマンス（視聴回数、エンゲージメント率、視聴維持率、コメント内容、ターゲット層へのリーチ状況など）を詳細に分析し、レポートとしてご提供。特徴１.の伴走サポートと連携し、分析結果に基づき「次の打ち手」を具体的にご提案します。

<事例>確かなノウハウが裏付ける「認知から購買へ」の導線

Vincuresは、TikTokマーケティングの先行事例において、戦略的なUGC風縦動画の活用による大規模施策により、ターゲット層への「認知」を爆発的に拡大させ、結果としてAmazon売上1600%UPの起爆剤となった実績を有しています。

この大規模施策の成功は、緻密な「認知拡大」戦略が基盤となっています。

今回の『認知施策特別パッケージ』は、この成功ノウハウのうち、まず「認知」を最大化するための戦略的エッセンスを、多くの企業様が低リスクで導入できるよう凝縮したものです。本パッケージをTikTok活用の第一歩としてご活用いただき、クライアント様の売上最大化に貢献してまいります。

▪️『認知施策特別パッケージ』サービス概要

ご予算：300,000円(税別)



内容：

・UGC風動画制作10本

・成果分析と戦略提案（レポーティング）

・期間中のマーケティングサポート（コンサル）

※ご要望に応じて、内容のカスタマイズや動画本数の追加も可能です。お気軽にご相談ください。

▪️本リリースに関するお問い合わせ先

無料の初回相談を実施中です。

課題ヒアリングと、商材に合わせたサンプル構成案をご提案します。

お問い合わせに関しては、

下記メールアドレス宛に件名『TikTok特別パッケージに関して』にてお願いいたします。

ad@vincures.co.jp（株式会社Vincures・広報担当）

▪️株式会社Vincuresについて

株式会社Vincures（ウィンクレス）は、縦型動画広告を中心としたデジタルマーケティング支援を強みとし、すべてのお客様の心に残る「感動的な体験」を創り出すことを使命としています。

SNS時代の消費者行動を徹底的に分析し、クリエイティブ制作からデータドリブンな運用改善までをワンストップで提供。ブランドがユーザーに「記憶される出会い」を設計できるよう、戦略と表現の両面から価値ある広告体験を構築しています。

私たちは、縦型動画を活用し、スマートフォン上での一瞬の接触を、強い共感と行動につなげます。

単なる広告配信にとどまらず、ブランドとユーザーを結ぶ「ときめきの架け橋」として、人生の転機となるような体験を社会に届けていきます。

会社名：株式会社Vincures

代表者名：重松 大樹

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目7-30 フロンティアグラン西新宿1101

設立：2019年3月1日

URL：https://vincures.co.jp/