【人事図書館｜オンラインイベント】HRBPについて語る会 ～リアルケースで学ぶ『HRBPのポジショニング』～を11月26日（水）に開催

株式会社Trustyyle（本社：東京都中央区・代表取締役：吉田洋介）は、運営するコミュニティ「人事図書館」にて、オンラインイベント「HRBPについて語る会 ～リアルケースで学ぶ『HRBPのポジショニング』～」を開催いたします。

イベント概要

参加申込はこちら :https://peatix.com/event/4639121/view

企業における人的資本経営への関心の高まりとともに、事業戦略と人事戦略を繋ぐ役割を担うHRBP（Human Resources Business Partner）への期待が高まっています。しかしながら、その「ポジショニング」や「事業側との役割設計・期待値調整」については、企業規模やフェーズによって異なり、多くのHR担当者が現場で様々な悩みを抱えています。

前回9月に開催し好評を博した「HRBPについて語る会」の第2弾として、今回は「HRBPのポジショニング（大企業×ベンチャーの違い／役割の広がり）」をテーマに、リアルケースを題材に参加者同士で課題を共有し、実践的な学びを深める場を提供いたします。

こんな方にオススメ

イベント詳細

人事図書館とは

- HRBP仲間がほしい- HRBPに興味がある- 事業側との役割設計・期待値調整に悩んでいる- 現場のリアルな事例から学びたい／自社ケースを壁打ちしたい[表: https://prtimes.jp/data/corp/85868/table/324_1_b0e04c89a1eefe64cb4082e9e4d56531.jpg?v=202510310958 ]

2024年4月1日に東京人形町にオープンした、人事関連職が集まるコワーキング×コミュニティ。2500冊以上の人事に関する書籍と700名以上の会員を有しており「仲間と学びで、未来を拓く」をタグラインに運営しています。

所在地： 東京都中央区日本橋蛎殻町1-12-7 WACROSS NINGYOCHO 6F

設立： 2024年4月1日

公式ホームページ： https://hr-library.jp/

公式X：https://x.com/hr_library0401/

公式LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/hr-library/