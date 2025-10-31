株式会社アクト 多層防御でさらに安心の新サービス 「WebセキュリティPlus」提供開始

株式会社アクト

株式会社アクト（本社: 東京都文京区、代表取締役: 小林 智彦）は、このたび 新サービス「WebセキュリティPlus」の提供を開始したことをお知らせいたします。本サービスは、IPA（独立行政法人情報処理推進機構）の「サイバーセキュリティお助け隊サービス（2類）」に分類され、サイバー攻撃から企業を守るためのセキュリティ対策をワンパッケージで提供します。

■ 「WebセキュリティPlus」とは

「WebセキュリティPlus」は、アクトのサイバーセキュリティ事業における経験と、IPA「サイバーセキュリティお助け隊」認定の実績をもとに開発された新たなWeb保護サービスです。

改ざんされたWebサイトからの攻撃、マルウェア感染、フィッシング被害などの脅威に対し、検知・防御・復旧支援をトータルに網羅したクラウドベースのセキュリティ対策を実現します。

＜主なサービスの特徴＞

・侵入前後の対策がそろった安心パッケージを、月額1,580円／台（初期費用60,000円）で手軽に導入可能

・不審なWeb通信をネットワークレベルで自動遮断し、EDR＋SOC＋保険の組み合わせでしっかり守る多層防御

・URLフィルタリングとマルウェア対策で、攻撃を事前に防止

・サービスアラートに対して、セキュリティ専門家が丁寧にアドバイスとサポートを提供

・クラウドベースで社内外の通信をまるごと保護し、最新マルウェアの99％を端末到達前に遮断

詳細・資料請求はこちら :https://act1.co.jp/cyber-security/data-omamoritai/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=link&utm_campaign=SME

【株式会社アクト】

1994年の創立以来、社会のIT化に対応し、お客様へ その時代に合わせた最適なソリューションを提供してまいりました。今後も『時代の先を見据えた』ITソリューションベンダーとして安全に便利で変化に強い社会の実現に貢献していきます。

会社名 ：株式会社アクト

代表者 ：代表取締役CEO 小林 智彦

本社所在地：東京都文京区小石川1-3-25 小石川大国ビル６階

設立 ：1994年11月11日

資本金 ：1,000万円

事業内容 ：サイバーセキュリティ事業、システム開発、導入支援

◆WEBサイト

https://act1.co.jp

◆EDR＋SOC「セキュリモ」

https://act1.co.jp/cyber-security/securimo/

◆「データお守り隊」

https://act1.co.jp/cyber-security/data-omamoritai/

※アクトの「データお守り隊」は独立行政法人情報処理推進機構（IPA）に

認定されています。

◆「Check Point Harmony SASE」

https://act1.co.jp/cyber-security/checkpoint-sase/