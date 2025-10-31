10周年イベントの実例で学ぶ！BtoBのファン化を成功させる3つのヒント＜11月19日(水)実施＞

株式会社ニット

オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU（ヘルプユー）」を運営する株式会社ニット（本社：東京都港区、代表取締役社長：秋沢崇夫、以下ニット）は、2015年にフルリモート前提で創業し、現在、約600人が日本全国・世界35カ国からオンラインで業務を遂行しています。

このたび、11月19日(水)に、HELP YOUサービス提供10周年を記念した特別セミナーを開催します。本セミナーでは、顧客・従業員・パートナーが一体となる組織文化の醸成や、BtoB企業における“ファン化”の実践事例を紹介。顧客体験（CX）と従業員体験（EX）をつなぎ、選ばれ続けるブランドをつくるための具体的な3つのヒントをお伝えします。

お申し込みはこちら :https://peatix.com/event/4642991

セミナーについて

▼セミナー概要

【10周年特別企画】顧客に愛されるための３つの秘訣～BtoBこそ「ファン化」が成長のカギ～

日時：2025年11月19日（水）12:00～12:45

会場：オンライン開催

※お申込み後に参加URLをご案内します

参加費：無料

▼開催趣旨

「顧客に愛される」企業には、「顧客との信頼関係を育てると同時に社員との絆を深める」という共通文化があります。

HELP YOUでは10周年を迎えた今年“THANK YOU, AND GO BEYOND”をテーマに、顧客・従業員・パートナーが一体となるイベントを実施しました。

本セミナーではその舞台裏やこれまでの取り組み事例を通して、“顧客がファンになる瞬間”“ファン化の好循環”をどう設計したかを紹介します。

顧客体験（CX）と従業員体験（EX）をつなぎ、選ばれ続けるブランドをつくるための3つの実践ヒントをお伝えします！

▼セミナーの内容

・CX×EXが生む“信頼”がブランドを強くする理由を解説

・HELP YOU10周年の実例で学ぶ“ファン化”成功のポイント

・感謝と共感を育てる組織文化づくりのヒントを紹介

※セミナー内容は変更する可能性もございます。

▼こんな人におすすめ

・BtoB企業の経営者・事業責任者

・スタートアップ企業のマーケティング／CS／広報／人事担当者

・顧客満足と社員エンゲージメントを両立させたい企業担当者

登壇者

＜株式会社ニット 広報責任者／令和PR代表＞ 小澤 美佳

2008年に株式会社リクルートに入社し、中途・新卒採用領域で営業やマネージャー職を歴任。 リクナビ副編集長として大学でキャリア支援の講演も多数実施。

製造、不動産、物流、通信など幅広い業界のHR支援に携わり、採用・定着・評価・育成から組織風土の醸成までHR全般に従事。

2018年には中米ベリーズで観光業を立ち上げ、異文化経営を経験。

2019年に株式会社ニットに参画し、ひとり広報で広報部署の立ち上げ。

2年間でメディア露出を1004件に増加させ、テレワーク先駆者百選・TOKYOテレワークアワードを受賞。X（@mica823）ではフォロワー4.5万人、note、音声ラジオPodcast・Voicyなどでも、広報や採用ノウハウを発信中

オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU」とは

オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU」

さまざまなスキルセットを持った優秀なアシスタントチームがあなたの仕事をサポートする業務効率化のサービスです。バックオフィス系の業務（人事、経理、営業事務、資料作成など）をオンラインアウトソーシングとして請け、コア業務に集中できる環境作りに貢献します。

メンバーはアメリカ・フランス・ドイツなど世界35カ国に、東京都、宮城県、大阪府、福岡県など全国各地にいます。

HELP YOUサービスサイト：https://help-you.me/

HELP YOU採用サイト：https://va.help-you.me/

＜会社概要＞

会社名 ：株式会社ニット

代表者 ：代表取締役社長 秋沢 崇夫

本社所在地：東京都渋谷区神宮前1丁目11番11号 グリーンファンタジアビル407号

設立 ：2017年8月 ※2015年 HELP YOUサービス開始

事業内容 ：オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU（ヘルプユー）」の運営。働き手への学びのサービス、働き手を応援するメディア事業なども展開。

URL ：https://knit-inc.com/

＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社ニット

広報担当：小澤

電話番号：050-5212-5574

メールアドレス：pr@knit-inc.com