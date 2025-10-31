【野菜のスープカレー専門店】「幕末カリー」1号店が渋谷にオープン！

株式会社ALL FARM

東京都内にてオーガニックレストラン「WE ARE THE FARM」を展開する株式会社ALL FARM（本社：東京都渋谷区、代表取締役：古森啓介）は、2025年10月10日に渋谷にて新業態である野菜のスープカレー専門店「幕末カリー」の1号店をオープンします。自社農場「在来農場」で育てたオーガニックの固定種野菜をベースにした出汁とスパイスを、個性豊かな特注の土鍋で仕立てるオリジナルのスープカレーを通じて、流行やジャンルを越えた「次世代の日本のカレー文化」をご提案します。

【新ブランドの背景・目的】

「農業を世界一誇れる仕事にする」という理念を掲げるALL FARMは、千葉県佐倉市にある自社農場「在来農場」にて、固定種の野菜約200品目程を無農薬・無化学肥料にこだわって栽培し、東京都内にてオーガニックレストラン「WE ARE THE FARM」をはじめとした飲食店を8店舗運営しています。

（2025年10月現在）

この度は、そんな野菜を思う存分楽しんでいただくための新たな形として、野菜のスープカレー専門店「幕末カリー」を渋谷松濤にてオープンすることとなりました。

幕末カリーオリジナルのスープには、動物性素材を使わず、十数種類の旬野菜の旨味を抽出した出汁に和の調味料とスパイスを重ねることで、野菜そのものの美味しさを最大限に引き出しながら、より深みのある味わい、“美味しさの本質”をとことん探求しています。

店名の「幕末」は、“終わりと始まり”を象徴する言葉。

大きな転換期となった幕末の時代に古い価値観が大きく変わり、新しい文化が生まれたように、似たような転換期を迎えているようにも感じられる現代社会の中で、改めて今の私たちにとって本当に価値のあるもの、本当の豊かさに通じる食の在り方を探求し、新たな食の未来・文化を創っていく。

そんな想いから生まれたのがこの「幕末カリー」です。

たくさんのモノや情報で溢れるこの社会の中で、新しい食の選択肢のひとつとして、これからの日常の中の心動かされる瞬間、豊かに流れる時間に繋がる存在となれることを願っています。

【店舗デザイン】

13坪・18席という小さな店内は、カウンター席と一部テーブル席で構成されており、木や土の要素を基調とした、シンプルで落ち着きのある空間となっています。

ファサードの大きな暖簾に入ったロゴのデザインは、上海出身のグラフィックデザイナー Han Gao（ハン・ガオ） 氏によるもの。

「変化」と「余白」をテーマにした書とロゴがとても象徴的です。

カウンター席の後ろにはギャラリーが設けられており、こちらに並ぶオリジナルの土鍋や陶器などは、店頭でご購入いただくことも可能です。

【メニュー構成】

ランチタイムはスープカレーをメインにご提供します。

ディナータイムには、それに加えて旬の野菜を使った一品料理などもご用意しております。

アルコールは、ケールビールなど野菜を使ったオリジナルドリンクや、スパイスのソーダをラインナップ。

また、日本酒にも力を入れており、和風な出汁のスープカレーとの相性もとても良くおすすめです。

野菜5品＋スープカレー＋ドリンク込みで7,700円のプランもご用意しております。

- スープカレー自分たちの手で育てるこだわりのオーガニック野菜を惜しみなく使用した出汁をベースに、和の旨味とスパイスを調和させたオリジナルの特製スープです。職人の手でひとつひとつ作られた特注の土鍋で仕上げ、提供することで、更に香りと旨味が引き立ち、最後まで熱々のスープを味わうことができます。- トッピングきのこ、豆腐、厚揚げ、海藻、季節のかき揚げをはじめとした、バラエティ豊かなトッピングで、組み合わせによって様々な味わいをお楽しみいただけます。- ドリンク野菜を使ったオリジナルドリンクや、日本酒の飲み放題プランなどをご用意。新たな食と酒の楽しみ方をご提案します。

【店舗情報】

店名：幕末カリー 渋谷

所在地：東京都渋谷区松濤1-28-11 Pigeon松濤高田ビル1F

（各線渋谷駅より徒歩約8分 / 京王井の頭線神泉駅より徒歩約3分）

オープン日：2025年10月10日

席数：18席

営業時間：

ランチ 11:00～15:00（L.O. 14:30）

ディナー 17:00～22:30（L.O. 22:00）

※毎週月曜日定休（祝日の場合は営業します）

電話番号：03-6809-0904

Instagram：@bakumatsucurry

https://www.instagram.com/bakumatsucurry/

【本件に関するお問合せ先】

株式会社ALL FARM 幕末カリー

担当：鈴木 諒士

電話：03-6809-0904

メールアドレス：r-suzuki@allfarm.co.jp