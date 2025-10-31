【得得】11/1(土)～得得公式アプリ2周年記念！得得公式Xキャンペーンを開催！

SRSホールディングス株式会社得得公式Xフォロー＆リポストキャンペーン

株式会社家族亭（本社：大阪府大阪市、代表取締役執行役員社長： 坪山憲司）が運営するうどんチェーン「得得（とくとく）」は、得得公式アプリ2周年を記念して、2025年11月1日（土）午後8時～11月20日（木）の期間限定で、「得得デジタルクーポン（500円引き）」がその場で当たる「Xフォロー＆リポストキャンペーン」を実施いたします。

期間中、得得の公式アカウント（@tokutoku_oic）をフォローし、キャンペーン投稿をリポストしていただくことで、その場で、抽選で100名様に「得得デジタルクーポン（500円引き）」をプレゼントいたします。当選したデジタルクーポンは、店内でのお食事はもちろん、テイクアウトにもご利用いただけます。

得得アプリをご利用いただき、ありがとうございます。これからも、お得な情報やクーポンをどんどん配信してまいります。また、11月1日からは、店舗限定で利用できる「得得お持ち帰り注文（ネット予約）」に使える「50円引きクーポン」をアプリで配信いたします。

今後も得得をお得に楽しんでください。

得得では、公式アプリを通じたお得な情報発信やクーポン配信、今回のXキャンペーンなど、ブランド体験のデジタル化（DX）を積極的に進めております。デジタル技術の活用により、お客様がさらにお得に、便利にご利用いただけるよう取り組んでまいります。

キャンペーン概要

【期間】

2025年11月1日(土)午後8時～11月20日(木)

【キャンペーン応募方法】

(1)得得公式Xをフォロー（@tokutoku_oic）

(2)該当キャンペーン投稿をリポスト

(3)投稿内のキャンペーンURLからXアカウントを連携し、抽選結果をご確認ください。

【景品】

「得得デジタルクーポン 500円引き」を抽選で100名様にプレゼント。

※得得各店舗でご利用いただけます。

※税込1,000円以上のご注文でご利用いただけます。

※クーポン1枚でご飲食、お持ち帰り商品のお会計より500円引きいたします。

※応募規約をご確認の上ご応募ください。

◆得得うどんのこだわり

応募規約 :https://kazokutei.co.jp/TopicsWp/wp-content/uploads/2025/10/20251101tktk_x_oubokiyaku.pdf応募はこちらから :https://x.com/tokutoku_oic11/1 20時より受付開始いたします。

１．自社工場にて練り上げたうどん生地を手打ちうどんの製法を再現し、コシのあるうどんに！！

得得うどん独特のもちもちとコシのあるうどんに仕上げ、茹でたてにこだわります。

２．毎日こまめにとる「出汁」

原料にこだわり、北海道産の昆布、国産のかつお・うるめ・さばを独自の配合で炊き上げた風味豊かな関西だし。

３．うどん３玉同一価格！！※一部商品除く

お腹の空き具合にあわせて１玉・1.5玉・２玉・３玉とボリュームが選べる得得うどん。

得得のおすすめ関西だしスペシャルうどん♪『うどん３玉同一価格』

■得得うどん 1,320円（税込）

ぜいたくトッピング全部のせ！その名も「得得うどん」！

大判きつねあげ・大海老天・牛肉・たまご・わかめ・ねぎ・得かまぼこをのせた、得得の関西だしうどん。食べればほっとする、冬にぴったりの一杯。もちろん『うどん３玉同一価格』。

得得うどん■牛油かすうどんスペシャル 1,390円（税込）

牛油かすのうまみが関西だしにしっかりととけ込んだ、得得自慢の「牛油かすうどんスペシャル」。

牛油かす・牛肉・ちくわ天、あげ、たまご、わかめ、得かまぼこをのせた、ぜいたくな味わいの一杯です。もちろん『うどん３玉同一価格』。

牛油かすうどんスペシャル■大海老天ぷらうどんスペシャル（海老３尾） 1,510円（税込）

大きな海老天が3本のった、食べごたえたっぷりの「大海老天ぷらうどんスペシャル」。

かぼちゃ天、レンコン天、得かまぼことともに、満足感いっぱいの一杯です。もちろん『うどん３玉同一価格』。

得得公式アプリでお得に！

大海老天ぷらうどんスペシャル（海老３尾）

お得１ 今日から使えるダウンロード特典 ちくわ天無料クーポン プレゼント！

お得２ 来店ごとに得得スタンプと同時にSRSグループスタンプがもらえる！

お得３ 今日から使えるお得クーポン特典！

お得４ 得得の最新情報をご確認いただけます。

便利でスムーズな得得「お持ち帰り注文」

得得公式アプリでお得に！得得公式アプリのダウンロードはこちらから :https://kazokutei.co.jp/cp/2309tokutokuapplicationcp/

得得公式アプリに、便利なモバイルオーダー機能が登場しました。

アプリからお持ち帰り商品を注文でき、事前に会計を済ませておけば、お店で待たずにスムーズに受け取れます（予約のみで店頭決済も可能です）。

さらに、お持ち帰り注文で使える「50円引きクーポン」をアプリで配信中です。

この機会に、ぜひアプリでのお持ち帰りをご利用ください。

得得ブランドについて

得得のテイクアウトお持ち帰り注文はこちらから :https://mo-toku.kazokutei.co.jp/top

得得はもちもちとコシのある自社製のうどんを3玉まで同一価格で増量できる商品をご提供しています。毎日お店で引く旨みたっぷりの「関西だし」、食べ応えのある具材がトッピングされ、うどん鉢一つで味わえます。手早く食べられてお得、おなかいっぱいでお得な、がんばる元気をもらえるうどん店です。

「得得」公式ホームページ https://kazokutei.co.jp/tokutoku1/

「得得」公式X https://x.com/tokutoku_oic

「得得」公式Instagram https://www.instagram.com/tokutoku_oic/

「得得」公式TikTok https://www.tiktok.com/@tokutoku_oic

SRSグループについて

得得泉佐野市場西店

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティの皆様とともに日々取り組んでいます。

企業ホームページ https://srs-holdings.co.jp/

SRSグループFacebook https://www.facebook.com/satorsgroup/