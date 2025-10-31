【鶏笑】からあげ専門店「鶏笑（とりしょう）JR塚口店」11月1日（土）リニューアルオープン！

SRSホールディングス株式会社

SRSグループである株式会社NIS（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：岡田連平）は、「からあげテイクアウト専門店 鶏笑 JR塚口店」を2025年11月1日（土）午前11時にリニューアルオープンいたします。

「鶏笑」は、日本、海外に店舗展開するからあげ専門店で、からあげの聖地である大分県中津の本場唐揚げを販売しています。からあげグランプリでは、しょうゆ唐揚げ部門とチキン南蛮部門の2部門で最高金賞を受賞し、しょうゆ唐揚げ部門では14年連続で金賞を受賞しています。

「鶏笑」のからあげは、秘伝のタレで国産若鶏を長時間じっくり漬け込むことで、揚げたてアツアツのおいしさはもちろん、時間がたってもふっくらと柔らかく、ジューシーなおいしさが味わえます。昼食のお弁当、晩御飯のおかずやお酒のおつまみに、最高金賞のからあげのおいしさをぜひご賞味ください。

からあげ専門店「鶏笑 JR塚口店」2025年11月1日(土)午前11時～リニューアルオープン！

この度リニューアルオープンいたします「鶏笑 JR塚口店」は、JR塚口駅（兵庫県尼崎市）と直結した駅ビル施設「ビエラ塚口」の2Fにあり、通勤やお出かけのついでに立ち寄りやすく大変便利です。鶏笑 JR塚口店のLINE公式アカウントまたは店舗へのお電話で事前にご注文いただければ、お待たせすることなく商品をお渡しできます。昼食のお弁当、晩御飯のおかずやお酒のおつまみなど、毎日のお食事の中で、最高金賞受賞のからあげのおいしさをお楽しみください。

【店舗情報】

店名：鶏笑 JR塚口店

住所：兵庫県尼崎市上坂部1丁目1‐1ビエラ塚口店2Ｆ

TEL：06‐6439‐6745

※事前のご注文はこちらの電話番号か下記LINE注文からどうぞ

営業時間：11:00～20:00

定休日：無し

「ジューシームネからあげオリジナルBOX」を、11月1日～7日まで期間限定販売！青と赤の「特製カラーソース」無料かけ放題つき！

店舗詳細はこちら :https://store.nis-torisho.com/detail/473/LINEでのご注文はこちら :https://lin.ee/biUQJglからあげ専門店「鶏笑 JR塚口店」2025年11月1日（土）リニューアルオープン！からあげ専門店「鶏笑 JR塚口店」のメニュー

鶏笑 JR塚口店のリニューアルオープンを記念して、JR塚口店限定で青と赤の「特製カラーソース」を無料でかけ放題となる「ジューシームネからあげオリジナルBOX」を、2025年11月1日～7日まで7日間限定で販売します。あわせて、JR塚口店で商品購入いただいたお客様に、次回、1000円以上ご購入時に利用いただける「300円割引券」を枚数限定でお配りします。

皆様のご来店をお待ちしております!

※「ジューシームネからあげオリジナルBOX 」は、1日100食限定で販売します。※ご購入は、おひとり様2個までといたしますジューシームネからあげオリジナルBOX 350円（税込）

鶏笑秘伝のタレで仕上げた「ムネからあげ」5個入りのオリジナルBOXは、串付きで食べやすく、ちょっとした腹ごしらえにも、グループで分け合うのにもピッタリのおいしさです。

鶏笑JR塚口店で「ジューシームネからあげオリジナルBOX」を購入いただいた方限定で、無料でかけ放題の「特製カラフルソース」をご利用いただけます。青いソースはマヨネーズ味、赤いソースはケチャップ味で、鮮やかな見た目と味変をお楽しみいただけます。

リニューアルオープンから7日間だけの特別な商品と特製カラフルソースで、おいしく、楽しくお召し上がりください。

【鶏笑 JR塚口店リニューアルオープン記念クーポン情報】

・内容：次回、1000円以上ご購入時に利用いただける300円割引券

・有効期限：2025年12月31日まで

・対象店舗：鶏笑 JR塚口店（限定）

・利用方法：店頭でクーポンを提示ください。

※鶏笑JR塚口店で商品ご購入のお客様に、先着・枚数限定でお配りします

※鶏笑JR塚口店でのみご利用いただけます

※割引券は、お一人様1回1枚のみお使いいただけます

鶏笑で人気の定番メニューご紹介

1:ジューシームネからあげ

高たんぱくで低脂肪、超ヘルシーな国産のムネ肉を使用しています。

鶏笑秘伝のタレに長時間じっくり漬け込みふっくら柔らかく仕上げました。

しっかりとからあげの隅々までタレがしみこんでいますので、ごはんやお酒との相性も抜群です。

2:チキン南蛮

第8回からあげグランプリ「チキン南蛮部門」最高金賞受賞のチキン南蛮！

じゅわっとふわふわのチキンの上に、甘酢とタルタルソースが最高にマッチします。

「からあげ専門店 鶏笑」について

からあげ専門店 鶏笑は国内外に店舗展開中のからあげテイクアウト専門店です。

◆ からあげグランプリ2部門最高金賞受賞

・東日本しょうゆダレ部門 最高金賞

・チキン南蛮部門 最高金賞

◆ からあげグランプリ14年連続金賞受賞店

【鶏笑のこだわり】

(1)国産若鶏を100％使用し、新鮮な内に手作業にて丁寧な下処理を徹底。

(2)アツアツももちろん、冷ましてもしっかりジューシーな旨味を感じる美味しさ。翌日のおかずやお弁当に入れても大満足!

(3)秘伝のタレは、中津のこだわり醤油・生姜・にんにくをベースに野菜・果汁、オーガニックハーブ＆数種のスパイスで風味付け、長時間熟成で仕上げています。

(4)良質な鶏肉の旨味を引き出す絶妙なにんにく量で、ランチに食べても安心です。「いつ食べても」「何個食べても」飽きのこない本格仕込みのからあげをお届けしています。

「鶏笑」公式ホームページ https://nis-torisho.com/

FC加盟店募集中！詳細はこちらからどうぞ https://nis-torisho.com/franchise/

SRSグループについて

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティの皆様とともに日々取り組んでいます。

企業ホームページ https://srs-holdings.co.jp/

SRSグループFacebook https://www.facebook.com/satorsgroup/