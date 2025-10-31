【家族亭】年越しそば　11月1日(土)より店頭予約受付開始！

SRSホールディングス株式会社家族亭の年越しそば

株式会社家族亭（本社：大阪府大阪市、代表取締役執行役員社長： 坪山憲司）が運営するそば和食チェーン「家族亭」は、2025年12月30日(火)・31日(水)限定で、ご家庭で楽しんでいただける年越しそばを販売いたします。自社工場で製造したこだわりの「生そば」に、家族亭オリジナルの香り高い「だし」を合わせました。海老天や旬の野菜天ぷらを丁寧に調理し、食材本来のおいしさを引き出しています。一年の締めくくりとして、大切な人と一緒に、家族亭の年越しそばをお楽しみください。

事前予約は、2025年11月1日(土)から店頭・電話での注文受付を開始いたします。スマホから事前に注文・会計まで済ませられる「お持ち帰り注文（ネット予約）」では、12月3日(水)からご注文受付開始予定です。

また、今年は予約割引を実施いたします。事前にご予約をいただいたお客様は、「生そば・だし付き（２人前）」と「生そば・出し付き（２人前）・海老天２尾付き」を100円引きにて、ご購入いただけます。数量に限りがございますのでお早めのお予約をお願いいたします。

「家族亭」では、お得な情報発信やクーポン機能などを持つ「家族亭公式アプリ」をはじめ、スマホなどでテイクアウト商品を来店前にご注文・会計できる「家族亭お持ち帰り注文（ネット予約）」、Xキャンペーンでもらえる「家族亭デジタルお食事券」など、ブランド体験のデジタル化（DX）を進めております。デジタル技術の活用により、お客様がさらに便利に、お得にご利用いただけるよう取り組んでまいります。

家族亭の年越しそば

家族亭では、お客様へ感謝の気持ちと幸せを願い、年越しそばを販売いたします。

家族亭の年越しそばは、生そば・だし付き２人前です。自社工場で製麺したお蕎麦をそのままご家庭でお召し上がりいただけます。家族亭オリジナルのだしは、「ざる」か「かけ」、どちらでも美味しくお召し上がりいただけるだしとなっています。他にも、海老天や野菜の天ぷら盛り合わせも準備しております。

ぜひ、家族亭の年越しそばで大晦日をお過ごしください。

※店頭・電話でのご予約も承りますので、お気軽にスタッフにお声掛けください。

家族亭 年越しそばのおすすめポイント

年越しそば販売内容・販売店舗一覧はこちら :https://kazokutei.co.jp/TopicsWp/wp-content/uploads/2025/10/A9tc4jvy_1mquqja_4xs.pdf家族亭の店舗情報はこちら :https://kazokutei.co.jp/store-search/家族亭「年越しそば」

１,そばへのこだわり

自社工場で製造した新鮮なおそばです。生そばですので、調理した際の茹で汁はそば湯としてもお楽しみいただけます。

※日持ちしませんので必ず12月31日中にお召し上がりください。

２,だしへのこだわり

香り豊かな家族亭のオリジナルだしは、ざる・かけに対応できます。お好みの食べ方が可能です。

３,天ぷらのこだわり

家族亭オリジナルの天ぷら粉を使用し、店内で丁寧に調理しております。

家族亭のそば

【年越しそば概要】

◆予約受付期間：店頭受付 11月1日(土)～12月29日(月)

ネット予約 12月3日(水)～12月29日（月）

※ネット予約はこちら(https://mo.kazokutei.co.jp/)から（受付は12/3～）

◆受け渡し日時： 12月30日(火)・31日(水)

※店舗によって異なります。予約時にご確認ください。

◆販売商品一覧

・年越しそば生そば・だし付き(2人前) 980円(税込)

・年越しそば生そば・だし付き(2人前)海老天2尾付 1,380円(税込)

・海老天ぷら１尾 300円(税込)

・海老天ぷら２尾 500円(税込)

・年越し天ぷら盛り合わせ 1,250円(税込)

・野菜天ぷら盛り合わせ 700円(税込)

※販売予定数を完売次第終了します。

※1日の販売数に限りがあります。

※仕入状況により、販売を中断・中止または販売数が前後する場合がございます。

※一部店舗ではお取り扱いのない店舗もございます。

家族亭公式アプリでお得に！

年越しそば販売内容・販売店舗一覧はこちら :https://kazokutei.co.jp/TopicsWp/wp-content/uploads/2025/10/A9tc4jvy_1mquqja_4xs.pdf

お得な特典がもりだくださん！

お得１ 今日から使えるダウンロード特典

お得２ 来店ごとに家族亭スタンプと同時にSRSグループスタンプがもらえる！

お得３ 今日から使えるお得クーポン特典！

お得４ お誕生日特典 お誕生日にお得なクーポンがもらえる！

お得５ 家族亭の最新情報をご確認いただけます。

テイクアウトは「家族亭お持ち帰り注文（モバイルオーダー）」のご利用がお得で便利！

家族亭公式アプリ公式アプリのダウンロードはこちらから :https://kazokutei.co.jp/cp/2304kazokuteiapplicationcp/

家族亭公式アプリでは、スマートフォンから事前にテイクアウトメニューを注文できる「モバイルオーダー」サービスをご利用いただけます。

事前注文の際に会計も済ませられますので、店舗で待たずに商品を受け取れてとても便利な機能です。

ぜひ、便利でお得な「家族亭お持ち帰り注文」をご利用ください。

家族亭ブランドについて

家族亭お持ち帰り注文（WEB予約）お持ち帰り注文はこちらから :https://mo.kazokutei.co.jp/

株式会社家族亭が運営する、「家族亭」「花旬庵」「三宝庵」「家族庵Family」「うどんの詩」「蕎旬」「うどんのう」「蕎菜」では、「あなたのおそばに家族亭」をコンセプトに、注文ごとに丁寧にゆであげるそば、毎日とる自家製のおだし、日本各地の多彩な食材、野菜との組み合わせで四季折々のそばの味わいが楽しめるお店です。

また、「家族亭」「花旬庵」「三宝庵」「家族庵Family」「蕎旬」「蕎菜」ではお食事をしていただいたお客様全員にそば湯をご提供しております。

ぜひ、家族亭でそばとそば湯をお楽しみ下さい。

SRSグループについて

家族亭 上本町YUFURA店

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティの皆様とともに日々取り組んでいます。

