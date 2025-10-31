ブルースクレイ・ジャパン、年末限定の「SEOセカンドオピニオン特別プラン」を提供開始
ブルースクレイ・ジャパン株式会社
まずは無料で相談してみる :
https://bruceclay.jpn.com/contact-form/
【期間限定】来期のSEO戦略を設計！
- 成果や改善幅が頭打ちになっている
- 現在の取り組みが正しいか不安
- 他社に任せきりで状況を把握できていない
[表: https://prtimes.jp/data/corp/43273/table/51_1_6b9641eb62d3202c34826bdaa934fb05.jpg?v=202510310958 ]
- SEOの先駆者として20年以上の実績×最新トレンドを反映した診断
- 経験豊富なSEOコンサルタントが向き合う納得の診断
- “順位”ではなく“収益”を伸ばすための実践的提案
年末の戦略見直しシーズンに合わせ、ブルースクレイ・ジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区）は、期間限定の「SEOセカンドオピニオンサービス 特別プラン」 を提供開始しました。 20年以上のSEO実績を持つ専門コンサルタントが、第三者視点から現状を徹底診断し、来期のSEO戦略を最短2週間で設計します。
「セカンドオピニオンサービス」立ち上げの背景
多くの企業がSEOを継続的に行う中で、以下のような課題が増えています。
ブルースクレイ・ジャパンは、これらの悩みを持つ企業のために「セカンドオピニオンサービス」を立ち上げました。長年SEO対策を続ける中で、施策がマンネリ化しこのままでよいのかと不安に感じる企業様は多いのではないでしょうか。
今回の年末限定プランでは、通常はSEOコンサル契約企業のみに提供している診断内容を、期間限定で全ての企業に公開します。
特別プラン概要
年末限定の「SEOセカンドオピニオン特別プラン」では、課題抽出から戦略提案までをワンストップで提供します。
■プラン例（すべて税込・期間限定特別価格）
さらに、診断結果に基づく施策指示書の納品やライティングキーワード提案などの追加オプションも用意しています。
サービスの特長
申込は期間限定！
年末限定の特別プランとなります。
2025年のSEO戦略を見直すきっかけとして、ぜひこの機会をご活用ください。
※応募多数の場合、早期終了する場合がございます。
会社概要
会社名： ブルースクレイ・ジャパン株式会社
所在地： 東京都渋谷区渋谷 3-19-1 オミビル8F
TEL： 03-5468-3860
公式サイト： https://bruceclay.jpn.com/